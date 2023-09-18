В Бельгии подожгли шесть школ после введения полового воспитания детей

Пока авторы программы исходят из того, что современных детей невозможно оградить от подобных тем, а значит нужно взять на себя полномочия по их обсуждению Фото: Shutterstock

На прошлой неделе в Бельгии неизвестные подожгли 6 школ в регионе Валлония, протестуя против введения обязательных уроков сексуального просвещения для школьников. Никто не взял на себя ответственность за поджоги и ни один подозреваемый не был задержан, но на месте преступлений были обнаружены граффити против новой программы EVRAS. Премьер-министр страны Де Кроо осудил нападения и поручил органу, отвечающему за обработку разведданных о «терроризме, экстремизме и радикализации», проанализировать ситуацию.

EVRAS — бельгийская программа образования школьников в сфере эмоциональных и сексуальных взаимоотношениях, которая рассчитана на детей 5-18 лет и существует с 2012 года в виде факультативов. С этого учебного года в регионе Валлония ввели в школьную программу обязательные семинары для школьников 11-12 и 15-16 лет (по 2 часа в год), на которых с подростками будут обсуждать интимные темы.

Новость о подобном ноу-хау вызвала резонанс в соцсетях и разгневала некоторых родителей, особенно состоящих в католических и мусульманских общинах. На выходных в Брюсселе состоялся митинг против EVRAS, на который пришли более тысячи человек с плакатами «Руки прочь от детей!». Петиция за отмену секс-просвета в школах набрала около 13 тысяч подписей. В родительских чатах негодуют, пересылая сообщения о том, что детям будут показывать порнографию и склонять к смене ориентации. Популярный в стране рэпер африканского происхождения Rohff обратился к своей миллионной аудитории в соцсетях: «Если вы отказываетесь позволять учить ваших 5-летних детей и племянников мастурбации, обучать их сексу и порнографии в 9-летнем возрасте, быстро подпишите эту петицию!».

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что сексуальное образование проводится в Бельгии уже полвека, и предупредил, что страна не сделает шагов назад. «Это не новость, это основа сексуального здоровья, но также и основа для того, чтобы наши дети знали о своих правах и (физической) неприкосновенности», - добавил он. Другие официальные лица попытались опровергнуть слухи. «Я хотела бы призвать всех успокоиться и попытаться еще раз развенчать ложь, распространяющуюся о системе EVRAS», — заявила министр образования региона Валлония Каролин Дезир. «Нет, программа не готовит систему педофилов. Нет, она не планирует заставлять детей менять пол. Нет, компания не планирует учить детей заниматься сексом». Также власти утверждают, что была запущена «кампания фейковых новостей», которая играет на эмоциях родителей, распространяя абсурдные утверждения, будто бы во время этих уроков будут показывать порно и учить детей мастурбировать.

Основной причиной для тревоги стала новая 350-страничная методичка EVRAS для педагогов, в которой обнаружили спорные рекомендации. Например, с детьми 9-11 лет предлагается обсудить, как правильно отправлять интимные фото (делать это по обоюдному согласию, не пересылать чужие фото без разрешения, понимать, что это может вызвать возбуждение у адресата, делать фото так, чтобы не скомпрометировать себя в случае утечки кадра). Есть однако и более безобидные темы: управление эмоциями, самооценка, роль семьи и разлука с родителями.

Столкнувшись с такой реакцией, Каролин Дезир потребовала переформулировать спорные отрывки. Также авторы программы отмечают, что руководство не является учебником для детей, а шпаргалкой для специалистов с перечнем возможных вопросов, которые могут возникнуть у детей. Как оправдываются составители «методички» , все темы отобраны с учетом опросов школьников и других исследований. Так, разговор о мастурбации предполагается к обсуждению с 9-11 летними подростками, потому что якобы именно в этой возрастной группе проявляется интерес к подобным практикам. Обсуждение порнографии без ее демонстрации, напротив, должно сформировать критическое отношение школьников к подобному жанру.

Пока авторы программы исходят из того, что современных детей невозможно оградить от подобных тем, а значит нужно взять на себя полномочия по их обсуждению, противники говорят о том, что это может привести к сексуальной распущенности подростков. Инициатор петиции против уроков секспросвета, детский психолог Софи Дешен пояснила свою позицию в Le Figaro: «Многие советы, предлагаемые там, не подходят для детей указанного возрастного диапазона. В действительности, наш долг — оградить детей от взрослого отношения к сексуальности, тогда как в программе преобладает идея самоопределения: ребенок может задавать какие угодно вопросы, а взрослые должны отвечать прямо. Больше нет никаких ограничений, нам остается лишь механически реагировать на детское любопытство. На мой взгляд, это полная противоположность тому, каким должно быть образование».