Большинство россиян поддерживают введение уроков полового воспитания

15 Нояб. 09:54 2018-11-17T01:08:39+03:00

Причем лучшее время для сексуального просвещения, по мнению граждан, это средние классы школы

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к идее введения в школах уроков полового просвещения.

Как оказалось, большинство граждан считают, что занятия подобного рода должны проводиться в образовательных учреждениях: 21% опрошенных «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания. Противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов.

Причем 63% участников опроса заявили, что лучшее время для сексуального просвещения - это средние классы школы (5-9 классы). А вот 24% считают нужным поднимать эту тему только в старших классах.

Между тем почти половина граждан (около 47%) убеждены, что самым приемлемым способом сексуального просвещения подрастающего поколения являются беседы с родителями. На втором месте стоят консультации у врачей-специалистов (37%). Кстати, почти четверть россиян (24%) считает, что учиться молодым людям лучше на собственном опыте, передает ТАСС.

Еапомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости рассказывать школьникам о методах контрацепции. Это, как заметила зампредседателя правительства, поможет уменьшить число случаев нежелательной беременности и абортов.

Рис: Катерина Мартынович

Вопрос дня

Как нашим детям нужно рассказывать «про это»?

Согласно соцопросам, 60% россиян поддерживают введение уроков полового просвещения в школах (см. Опрос» на этой полосе). Мы спросили:

Роман ПЛЮТА, глава общественной организации «Православный союз»:

Наши предки видели «это» вокруг себя с младых ногтей: у домашних животных в подсобном хозяйстве. Именно дети в деревне нянчили ягнят, кормили поросят, выхаживали цыплят. И все «половое воспитание» проходило вживую, с пониманием, что смысл в создании семьи и воспитании потомства.

Елена ЖОСУЛ, телеведущая:

Нужно помнить, что говорите вы прежде всего о любви. И говорить об этом надо тоже с любовью.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

Я уверен, что рассказывать о сексе детям должны родители, и никто другой. В этом вопросе нужна особая деликатность, внимательность и осторожность.

Екатерина СИВАНОВА, школьный психолог:

Надо рассказывать все как есть. Если ребенок задает вопросы - надо отвечать. А не задает - жить дальше. Только если в 14 лет отправляете ребенка первый раз в летний лагерь, лучше объяснить вопросы безопасности.

Сергей ИВАШКИН, консультант Института развития человека и организации:

Нужно объяснить, что секс и любовь - не одно и то же. Презерватив надеть подростки и сами научатся, а вот понять, что такое любовь, намного сложнее. Зато любовь может быть вечной.

Нина, ученица 8-го класса:

Во-первых, родители рассказывают все позже, чем надо. А во-вторых, в школе таких уроков не надо. Это забота родителей, а не учителей.

Петр Сергеевич, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

Боюсь, некоторые школьники сегодня знают побольше своих родителей. Это нам, рожденным в СССР, нужны уроки полового просвещения.