Большинство россиян поддерживают введение уроков полового воспитания
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к идее введения в школах уроков полового просвещения.
Как оказалось, большинство граждан считают, что занятия подобного рода должны проводиться в образовательных учреждениях: 21% опрошенных «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания. Противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов.
Причем 63% участников опроса заявили, что лучшее время для сексуального просвещения - это средние классы школы (5-9 классы). А вот 24% считают нужным поднимать эту тему только в старших классах.
Между тем почти половина граждан (около 47%) убеждены, что самым приемлемым способом сексуального просвещения подрастающего поколения являются беседы с родителями. На втором месте стоят консультации у врачей-специалистов (37%). Кстати, почти четверть россиян (24%) считает, что учиться молодым людям лучше на собственном опыте, передает ТАСС.
Еапомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости рассказывать школьникам о методах контрацепции. Это, как заметила зампредседателя правительства, поможет уменьшить число случаев нежелательной беременности и абортов.
Рис: Катерина Мартынович
Вопрос дня
Как нашим детям нужно рассказывать «про это»?
Согласно соцопросам, 60% россиян поддерживают введение уроков полового просвещения в школах (см. Опрос» на этой полосе). Мы спросили:
Роман ПЛЮТА, глава общественной организации «Православный союз»:
Наши предки видели «это» вокруг себя с младых ногтей: у домашних животных в подсобном хозяйстве. Именно дети в деревне нянчили ягнят, кормили поросят, выхаживали цыплят. И все «половое воспитание» проходило вживую, с пониманием, что смысл в создании семьи и воспитании потомства.
Елена ЖОСУЛ, телеведущая:
Нужно помнить, что говорите вы прежде всего о любви. И говорить об этом надо тоже с любовью.
Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:
Я уверен, что рассказывать о сексе детям должны родители, и никто другой. В этом вопросе нужна особая деликатность, внимательность и осторожность.
Екатерина СИВАНОВА, школьный психолог:
Надо рассказывать все как есть. Если ребенок задает вопросы - надо отвечать. А не задает - жить дальше. Только если в 14 лет отправляете ребенка первый раз в летний лагерь, лучше объяснить вопросы безопасности.
Сергей ИВАШКИН, консультант Института развития человека и организации:
Нужно объяснить, что секс и любовь - не одно и то же. Презерватив надеть подростки и сами научатся, а вот понять, что такое любовь, намного сложнее. Зато любовь может быть вечной.
ОПРОСФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Нина, ученица 8-го класса:
Во-первых, родители рассказывают все позже, чем надо. А во-вторых, в школе таких уроков не надо. Это забота родителей, а не учителей.
Петр Сергеевич, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
Боюсь, некоторые школьники сегодня знают побольше своих родителей. Это нам, рожденным в СССР, нужны уроки полового просвещения.