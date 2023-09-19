«Мама, я съезжаю»: для молодых специалистов убрали требование к высокой зарплате по IT-ипотеке

Фото: Валерий Звонарев

В России больше 17 тысяч IT-компаний и сотни тысяч их сотрудников, мечтающих о своем жилье. Больше года назад для них запустили специальную ипотеку — на льготных условиях. Сначала все было жестко — требований вагон, но со временем условия стали смягчаться. Спрос резко вырос, но получить заем все равно могли не все, так как минимальный порог по доходу для многих оставался высоким. Судите сами: чтобы оформить IT-ипотеку, жителям небольших городов необходимо было получать не менее 70 тыс рублей в месяц, а москвичам — более 150 тыс.

Об этот порог «споткнулся» и тестировщик Иван Светлов — его, в принципе, неплохая зарплата немного не дотягивала до нужной планки. Но в сентябре 2023 года все изменилось — для молодых специалистов до 36 лет вовсе убрали требование к доходу. Теперь достаточно получать столько, чтобы в принципе иметь возможность выплачивать ипотеку.

Как это изменило жизнь таких людей, как наш герой? Рассказываем историю айтишника и напоминаем условия льготной ипотеки вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Претендовать на ипотеку может любой сотрудник IT-компании из реестра Минцифры. Фото: Алиса Титко

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ

В свои 27 лет айтишник Иван Светлов все еще живет с мамой. Не сказать, что это неудобно: всегда готовая еда и поглаженные футболки, но девушку не привести и компьютеры поставить некуда. Да и мама, хоть и рада сыночку под боком, но уже начала беспокоиться — так он себе жену не найдет.

Ваня уже третий год трудится в одной крупной «цифровой» компании. И когда в 2022-м появилась IT-ипотека, обрадовался — наконец-то сможет купить свое жилье. Но сразу взять кредит не получилось — из-за «нехватки» зарплаты. Иван было взгрустнул, но потом решил все равно начать откладывать деньги на первоначальный взнос и… надеяться на повышение. Так или иначе, квартирный вопрос все равно придется решать.

Прошел год — и тут новость. Причем узнал ее молодой человек от мамы: требование к минимальной зарплате по IT-ипотеке отменили! Теперь для ее оформления достаточно получать не 70-120-150 тысяч рублей в зависимости от региона, а стандартный доход, достаточный для оформления квартиры в кредит. Правда, «послабление» действует только для молодых айтишников до 36 лет.

– Сын, срочно, срочно ищи квартиру, пока условия не поменялись, – эту фразу Иван слышит от мамы каждый день с начала осени (Сбер начал принимать заявки на ипотеку на новых условиях с 9 сентября).

Купить в IT-ипотеку можно только готовую или строящуюся квартиру или дом от застройщика, а еще по ней можно построить дом или взять землю под него. Фото: Иван Макеев

На работе тоже загудели: о решении жилищного вопроса задумались не только программисты, но и бухгалтерия и кадры (по правилам программы, взять кредит на льготных условиях имеют право все сотрудники IT-компании). Неудивительно. На фоне общего повышения ставок IT-ипотека с ее «5% годовых» — это реальная возможность вложиться в недвижимость. Тем более, в Сбере ипотека для айтишников еще дешевле — от 4,7%. Только в кабинете Ивана трое из четырех сотрудников планируют идти в ближайшее время в банк. У остальных уже просто есть ипотечные квартиры, а рефинансировать займы по IT-ипотеке нельзя.

Сейчас Иван активно мониторит объявления на Домклик, чтобы подобрать квартиру в новостройке. Или хотя бы определиться по сумме. Следующий шаг — подать заявку в банк. Все это можно «провернуть» онлайн, а айтишники такое любят.

В Сбере в августе поставили рекорд — выдали кредитов по IT-ипотеке на сумму свыше 20 млрд рублей. Фото: Евгения Гусева

Условия программы будущий собственник выучил наизусть. Во-первых, сумма ипотеки — до 18 млн рублей для городов-миллионников, до 9 — для остальных. Можно и больше: Сбер в августе расширил лимиты — до 21 млн рублей в крупнейших регионах, до 10,5 — в других. Правда, ставка при увеличенной сумме будет чуть выше минимальной, от 5%.

Во-вторых, чтобы сохранить льготную ставку, заемщику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет. Это не значит, что все это время нельзя менять работу — если что, можно спокойно перейти в другую IT-компанию из списка Минцифры. А вот при смене сферы процент могут поднять — до уровня ключевой ставки на дату оформления договора плюс еще 2,5 – 4,5%. Срок IT-ипотеки — до 30 лет.

Единственный затык у Ивана произошел с первоначальным взносом. Он накопил 15%, а тут выяснилось, что правительство для всех госпрограмм поднимает планку до 20%. Но мама уже пообещала добавить — чтобы не упустить момент.

КОМУ БОЛЬШЕ НУЖНЫ АЙТИШНИКИ

В августе Сбер выдал 2,5 тысячи IT-ипотек на сумму свыше 20 млрд рублей. Это рекорд за все время действия программы. С момента ее запуска условия для «айтишников» смягчали уже два раза, это не могло не сказаться на спросе и объемах выдач. Тем более что в некоторых регионах России, сильно заинтересованных в удержании IT-кадров, пошли еще дальше — компенсируют часть выплаченных процентов за счет бюджета.

Такую практику с июня 2023 года ввели, например, в Челябинской области. IT-ипотечники здесь раз в три месяца могут обратиться в региональное Министерство социальных отношений (или в четыре уполномоченных банка, в числе которых Сбер) и получить компенсацию в размере 3% от ставки. За компенсацией, как сообщили «Комсомолке» в региональном Минсоце, уже обратились 23 человека — они получили 1,15 млн рублей.

Согласитесь, неплохо. Эту компенсацию можно закинуть на досрочное погашение ипотеки, а можно купить мебель в новую квартиру или сделать ремонт.

Для правительства сейчас важно создать IT-специалистам идеальные условия для работы и жизни. И покупка жилья играет в этом большую роль. Фото: Иван Макеев

Аналогичная мера действует в Тульской области. Правда, компенсация 3% там выплачивается сразу за год. Свои программы поддержки айтишников есть также в Самарской, Белгородской и Калужской областях, в Башкортостане и многих других регионах.

По данным Минцифры на 1 сентября, с момента запуска льготной ипотеки ее оформили более 23 тысяч человек на сумму 200 млрд рублей. К концу года ведомство планирует поддержать не менее 30 тысяч специалистов. В их числе и наш герой — Иван Светлов. Осталось только «дозанять» у мамы денег на первоначальный взнос и отправить заявку на Домклик.

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