Киев избавляется от "виновных в провале наступления": что стоит за массовыми отставками в минобороны Украины

В числе уволенных - и Анна Маляр. Та самая, что объяснила «коммуникационным сбоем» свое заявление о «взятии Андреевки» в ДНР Фото: EAST NEWS

В незалежной одним махом отправили в отставку сразу шестерых (!) заместителей министра обороны. И в довесок - госсекретаря военного ведомства. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что постов лишились заместители министра Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. В числе уволенных - и Анна Маляр. Та самая, что объяснила «коммуникационным сбоем» свое заявление о «взятии Андреевки» в ДНР — которое в бешенстве опровергали в самих ВСУ .

Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

На «Радио «Комсомольская правда» обсудили волну отставок с военным экспертом, членом Изборского клуба и автором Telegram-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным.

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- Начался очередной дележ власти в Киеве или это - сигнал к нечто более серьезному?

- Идет логичный поиск виноватых. Кто-то должен конкретно ответить за неудавшееся наступление. Как бы его сейчас не продавали, - как «наступление нон-стоп», как «медленное, но поступательное движение к победе» - всем понятно, что этот «контрнаступ» провалился.

- Неизбежны чистки?

- Конечно! Нужны имена, фигуры, которые можно скормить общественному мнению. Имена известных Украине чиновников, на которых можно спихнуть ответственность за неудачи этого лета и начала осени.

- За чисткой - новые назначения?

- У них возникла необходимость смены команды. Была у прежнего министра обороны Резникова команда, стоявшая по выгодным кормовым местам. И все дружно работали на один интерес. Пришедший новый министр совершенно не желает работать с теми, кто был до него. Логично для него стремиться поменять прежнюю команду на своих близких людей. Одновременно выдав это за результат работы над ошибками.

КОМБРИГОВ - ПОД НОЖ

- Это еще не конец?

- Нет. Думаю, в ближайшее время мы увидим аналогичные решения и по другим украинским структурам, имеющим отношение к конфликту. На фронте тоже будут отвечать за неудачи. Например, сняли все командование 47-й бригады ВСУ. С «самым молодым и талантливым» комбригом по фамилии Сак. Он был снят именно потому, что бригада бездарно действовала в боях два месяца. Понесла огромные потери. И этот комбриг - не первая жертва чистки со стороны Киева в войсках. Этим не закончится.

- А кто перед кем отвечает — киевский режим перед своим населением? Кому то на Банковой есть дело до простого жителя Харькова, Одессы или Чернигова?

- Ментальный контроль над Украиной — это главное ноу-хау, главное оружие, которым владеет сегодня США, и, соответственно, нынешнее украинское руководство. Их задача - не дать возможность обществу выйти из этого морока. В этом случае нужно изображать некие процедуры. Власти в Киеве, по большому счету, конечно, наплевать, что думают простые украинцы. Но они понимают: некие правила игры приходится соблюдать. В том числе, и перед внешнеполитическими хозяевами. Потому что американцы задают Киеву те же вопросы.

- Какие именно?

- Почему все так плохо? И кто за это ответит?

ЯНКИ НЕ РАССЛАБЛЯЮТ

- Разве американцы не сами назначают ответственных за то, чтобы отвечать на неприятные вопросы?

- Американцы не пытаются идти «до самых до окраин». У них есть генеральные задачи. Если сейчас генеральная задача — найти виноватых на Украине за провалы, - то сами американцы их искать точно не будут.

- Почему?

- Им это не надо. Они тогда совсем расслабят своих, управляемых ими марионеток. Которые тогда совсем ничего не смогут сделать самостоятельно. Штаты подвешивают тут Киев «ответственностью» - давайте, ищите, или отвечать будете все. Сорванное наступление подрывает и позиции Зеленского, и позиции высшего военного руководства Украины. Это бросает тень и на военные идеи Залужного, главкома ВСУ. И потому здесь, скорее, идет большая внутренняя разборка. Которая основана на том постулате, что любая победа и любое поражение — это повод одних скинуть, а других возвеличить. А для кого то - самим пробраться наверх.

- Кто на очереди?

- Подвижки в высшем украинском руководстве продолжатся. Не исключено, что за большую неудачу трех месяцев наступления ответит одно из знаковых лиц армии. На первый план опять стал выходить Залужный, который начал обеспечивать хоть какое то продвижение - за счет «мясных штурмов». И есть большое количество комбригов, бригады которых которые за последние недели и месяцы буквально растерзаны русскими войсками. Список будет немаленький.

ДЕТИ — В БОЙ?

- Когда новый министр обороны Умеров спрашивает Верховную раду, почему разрешено делать детей с 16 лет, а служить только с 18 — это о чем говорит?

- Для нынешней Украины это нормально. У них огромная проблема — где брать людей. Пушечное мясо. И сейчас начинается большая европейская «охота на украинцев». Начинается загон на фронт инвалидов, ВИЧ-инфицированных, наркоманов.

- В боевые части?

- Нет. Их гонят в тылы, чтобы высвободить из тыловых более-менее здоровых — и уже их кинуть на передовую. Умеров со свойственным ему исламским радикализмом предлагает джихадистские методы. Это в духе ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) — они отправляли детей на бойню. И это для нынешней Украины - «нормально».

- Украине не понадобится в ближайшее время новый лидер, который «не будет прикрывать коррупцию и приведет страну к победе»?

- Каждый следующий их президент — это «рыцарь в белых одеждах» . Который никогда не прикасался к презренному металлу. И он бросается спасать Украину. А через год-полтора получается, что это еще боле погруженный в коррупцию мерзавец и подонок. Но других у них в высшем руководстве и нет. Если у американцев резко возникнет необходимость - выставят на арену нового.

- Слетела с должности замминистра обороны Анна Маляр, раздражавшая своей наглость и глупостью — стоит ли ждать на замену не менее одиозную фигуру, вроде спикера-трансгендера Эштон-Чирилло?

- Традиция будет соблюдаться. И гендерная толерантность украинской власти продолжится. Появится очередная Маляр, неизвестно какого пола. Им традиции придется соблюдать - это же всего лишь очередная говорящая голова. И вся украинская военная верхушка — не более чем набор кукол.