На Украине уволили шесть заместителей главы Минобороны и госсекретаря

Правительство Украины уволило замминистра обороны Маляр, солгавшую о взятии Андреевки Фото: REUTERS

Правительство Украины уволило заместителей главы Минобороны Украины, в том числе Анну Маляр, которая недавно солгала о захвате украинскими войсками населенного пункта Андреевка в ДНР.

14 сентября Анна Маляр заявляла, что ВСУ якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР, однако после опровержения этой информации сослалась на некие коммуникационные сбои.

“Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили”, — написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Также свой пост покинул госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил и бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, а также распорядился уволить всех глав военных комиссариатов страны из-за повальной коррупции.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин отмечал, что из-за разгула коррупции Киев даже не успевает довозить раненых бойцов до госпиталей из-за дефицита даже базовых медикаментов и перевязочных материалов.