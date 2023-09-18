В мире всё больше лунатиков, которые занимаются сексом во сне, не просыпаясь

Ой! Сон в руку! Фото: Shutterstock

Приснится же такое

Ученые более 100 лет исследуют людей, страдающих удивительной формой лунатизма – сексомнией. Они, не просыпаясь, то есть, во сне совершают различные действия сексуального характера – от онанизма и движений, имитирующих секс, до реальных половых сношений. Бывают чрезвычайно агрессивными, настойчивыми, нецензурно и скабрезно выражаться, могут нанести травмы.

«Припадочные» не реагируют на возражения, их трудно, а то и невозможно разбудить. Могут «домогаться» с открытыми глазами. Проснувшись, охальники не помнят о своих «подвигах».

Не так страшно, если в интимную связь вступают супруги или любовники. В иных случаях бывают кошмарные недоразумения. Зарубежные СМИ регулярно пишут об «изнасилованиях», когда мужчины залезают в постели к незнакомкам или, наоборот, к знакомым женщинам, но не имеющим желания заняться сексом с гостем, который остался ночевать. Или подкатываются к чужим женам и вступают с ними в интимную связь.

Как правило, от тяжких обвинений таких «насильников» спасают медики. Они доказывают в судах: мол, люди спали и не ведали что творили.

Похоже, что неосознанность и в самом деле может быть оправданием. Исследование, которое в свое время провела Урсула Восс (Ursula Voss) из Университета в Бонне (Bonn University in Germany), показало: в любом сне - отнюдь даже не кошмарном - некоторые зоны мозга остаются выключенными. Особенно те, которые отвечают за намерения.

- Пока вы спите, вы не можете свободно управлять ни своими действиями, ни своими эмоциями, - объясняла исследовательница.

Бассети (Claudio Bassetti) из Университета Цюриха (University of Zurich) как-то сканировал мозги лунатикам, пока те совершали действия во сне. И тоже обнаружил, что зоны, отвечающие за принятие решений, не работают. Включенными остаются лишь участки, которые связаны с эмоциями и двигательной активностью.

- Способность оценивать события пропадает, - объясняет Розалинда Картрайт (Rosalind Cartwright) из чикагского центра исследований расстройств сна (Sleep Disorder Service and Research Center in Chicago), - а способность действовать эмоционально остается.

От чего лунатики – люди, страдающие парасомнией, выражаясь научно, начинают проявлять сексуальную активность столь необычным образом, до сих пор непонятно. Равно как загадочны и причины самого лунатизма.

Известно лишь, что «припадки» чаще всего случаются во время медленной фазы сна, когда зрачки глаз почти не двигаются – (slow-wave sleep - SWS).

А провоцируют ночную неосознанную активность стресс, алкоголизм, усталость, хроническое недосыпание, храп. А в последнее время – и продолжительная работа за компьютером перед сном.

Сексомнией чаще других страдают мужчины и подростки.

Как правило, лунатики безобидные Фото: Shutterstock

Проснись для профилактики

Увы, ничего особенно путного – в смысле лечения лунатиков вообще и озабоченных лунатиков в частности, до сих пор не появилось. Не смотря на многочисленные попытки найти действенное средство. В этом недавно убедились американские ученые из Северо-Западного университета (Northwestern University). Они проштудировали 72 исследования, предпринятые с 1909 по 2023 год - коллеги пробовали гипноз, различные виды психотерапии, заставляя придерживаться режима сна и бодрствования, советовали устраивать «тихий час» днем, будили лунатиков еще до того, как они что-нибудь отчебучат, учили заниматься самовнушением и расслабляющей медитацией.

Большого прогресса не достиг никто, но лучше всего зарекомендовали себя – давали хоть какой-то результат- гипноз (33 работы), психотерапия (31 работа) и режим (15 работ). Из чего американцы сделали вывод: эти три метода заслуживают дальнейшего развития.

Ведь сексомния встречается всё чаще и чаще. Это подметил еще 20 лет назад психолог из Университета штата Нью-Хэмпшир (University of New Hampshire) Майкл Мэнган, (Michael A. Mangan), посвятивший феномены целую книгу – «Sleepsex: Uncovered».

Его сайт ежегодно посещают тысячи озабоченных лунатиков. Сами они считают, что надежней всего запирать охочих до «сонного секса» в своей отдельной спальне.

ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАЮТ ВО СНЕ

Переписываются, не приходя в сознание

Веяние современности: не просыпаясь, люди шлют электронные письма и сообщения. Чем удивляют даже медиков. Ведь такого рода лунатизм требует высокой координации движений. Обычно «больные» говорят во сне, садятся на кровати, могут ходить, некоторые даже одеваются. Известны случаи, когда спящие люди играли на музыкальных инструментах, рисовали или даже садились за руль и пытались ехать на автомобиле. Но подобные действия менее удивительны поскольку основаны на автоматизме.

Едет по ночам

Больше всего сейчас (по крайней мере в США) сонных обжор. Они удивляют самих себя.

Просыпается человек утром, идет на кухню и находит там беспорядок: на столе остатки продуктов, холодильник опустошен, кругом грязная посуда. Будит домочадцев. Мол, кто так набезобразничал?

Американские медики грешат на транквилизаторы и снотворные, увлечение которым в США достигло угрожающих масштабов.

Под воздействием каких-то специфических препаратов многие «подсевшие» на них превращаются в лунатиков. Они встают по ночам, не просыпаясь, идут на кухню и едят там все подряд. А наутро ничего не помнят. Как их коллеги - «сонные насильники». Более того, не верят, что вообще способны на такое. Людей убеждают лишь съемки скрытой камерой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полнолуние в XXI веке стало опасным

Ученые Медицинской школы Университета Индианы (Indiana University School of Medicine) изучили имеющиеся в полицейских участках и моргах статистические данные, охватывающие период с 2021 по 2016 годы. Обнаружили шокирующую закономерность: большинство из почти тысячи самоубийств, случившихся за это время, были совершены в недели полнолуния. Тем самым исследователи подкрепили миф, существующий столетиями, – о мистической силе полной Луны.

Подробности в нашем материале.