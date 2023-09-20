Выход есть. Что делать, если не хватает денег на выплаты по ипотеке

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Выдача ипотеки вот уже несколько месяцев бьет рекорды — россияне торопятся взять кредит, пока ставки в очередной раз не выросли. Недвижимость покупают даже те, кто в принципе не планировал решать квартирный вопрос именно сейчас, но захотел таким образом сохранить сбережения. По данным сервиса недвижимости Домклик, в августе Сбер выдал 145,9 тысячи кредитов — это самый высокий показатель в истории наблюдений. Почти каждая вторая ипотека (48,2%) оформлена по льготной программе.

Теперь все эти кредиты нужно будет выплачивать — и не один год. Даже при самых тщательных предварительных расчетах, за это время могут возникнуть ситуации, когда внесение платежей по ипотеке станет непосильной задачей. Рассказываем, как поступить в этом случае и можно ли свести подобный риск к нулю заранее.

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ

Пожалуй, самый простой способ защитить себя от возможных проблем с выплатой ипотеки — застраховаться. Для условий нашей задачи актуальны два вида страхования: жизни и здоровья, а также страхование залогового имущества — купленного вами жилья.

Застраховать ипотечную квартиру придется обязательно, без этого банк просто не выдаст кредит. А вот страхование жизни и здоровья, а также страховка на случай потери работы — дело добровольное. Многие от этого отказываются, чтобы кредит обошелся дешевле. Хотя о такой сиюминутной экономии в будущем можно пожалеть. Так что сходу не отказывайтесь от добровольной страховки, так вы не только сможете финансово защититься, но и сэкономить. Например, в Сбере страховой полис снижает ставку по ипотеке на 1%.

Эксперты также советуют еще на этапе подготовки к ипотеке задуматься о подушке безопасности. В идеале, ее размер должен быть равен сумме ваших выплат за полгода. Кстати, сейчас — пожалуй, идеальный момент, чтобы разместить хоть какой-то «НЗ» на накопительном счете или депозите: за последние недели увеличилась не только ключевая ставка, но и ставки по вкладам. Пусть «подушка» лежит в банке и потихоньку обрастает процентами: если черный день не настанет — используете ее для последнего платежа по кредиту. И досрочно закроете ипотеку.

А если такой подстраховки у вас нет и денег на очередной платеж — тоже? Случиться может всякое, и в этом случае правильный совет только один: звоните в банк, сообщайте о проблемах, подтверждайте их документами и вместе ищите выход. О том, какие обстоятельства банк может расценить как уважительные, а также что будет, если ипотеку перестать платить просто так — можно узнать здесь.

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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ: МЕНЯЕМ СХЕМУ

Помните: задача банка — не добавить человеку проблем и долгов, а помочь выполнить обязательства по договору. Для этого банк может пересмотреть условия действующего кредита, чтобы вы смогли его выплатить. Такой процесс называется реструктуризацией. Вам могут, например, изменить график платежей и предоставить отсрочку или увеличить общий срок кредита, чтобы снизить сумму ежемесячных платежей.

Важно: на реструктуризацию можно рассчитывать только в действительно кризисных ситуациях — при потере работы, снижении зарплаты, нетрудоспособности и так далее. Свое сложное финансовое положение придется подтвердить. Перечень ситуаций, в которых возможна реструктуризация, и полный список документов смотрите в памятке Сбера и экспертов Домклик.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ: ИЩЕМ ВЫГОДНЫЕ ВАРИАНТЫ

Еще один выход из ситуации — рефинансирование ипотечного кредита. Другими словами, это перекредитование, когда за счет нового займа того же или нового банка можно погасить проблемную задолженность.

Общее правило для рефинансирования — если новая ставка по кредиту ниже старой хотя бы на 1,5%, есть смысл взять новый кредит. Если новая ставка — такая же или меньше на 1,5%, смысла практически нет. Рассчитать, выгодно ли вам рефинансировать ипотеку, и сопоставить расходы на этот процесс с возможной экономией поможет тот же Домклик.

Рефинансировать можно даже льготную ипотеку. Типичная ситуация: молодожены купили новостройку по программе Сбера «С господдержкой», потом появились дети — перешли на «Семейную», где ставка на 2% ниже.

Рефинансировать кредит можно не только ради более выгодной ставки, но и для увеличения его срока. Да, ипотека станет на несколько лет длиннее, зато ежемесячные платежи уменьшатся и вносить их станет легче.

Кстати, в Сбере при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на личные цели по ипотечной ставке и из этих средств погасить другие кредиты (потребительские или автокредиты). Это поможет упорядочить финансовую ситуацию, свести несколько долгов к одному. Пошаговую инструкцию по рефинансированию можно посмотреть тут.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ: УХОДИМ ГРАМОТНО

Если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию (их перечень есть в законодательстве), он может взять ипотечные каникулы. Это льготный период, в течение которого можно уменьшить или приостановить выплаты ипотеки на срок до 6 месяцев.

Обратите внимание: при этом общая продолжительность кредита увеличивается на срок каникул. Обратиться за предоставлением такой передышки могут даже те заемщики, которые ранее уже использовали подобное право (например, во время пандемии). Подробнее о том, как получить каникулы и какие документы нужны — читайте в инструкции Домклик.

АРЕНДА ИЛИ ПРОДАЖА: СМОТРИМ ПО СИТУАЦИИ

Если выплачивать ипотеку сложно, а купленная в кредит квартира — не единственное жилье, его можно сдать в аренду или продать. По закону, чтобы найти временных жильцов для ипотечной квартиры, одобрение банка не требуется, но лучше внимательно перечитать договор: возможно, в нем указаны другие условия — тогда именно они будут иметь решающую силу.

А вот продажа ипотечного жилья без согласия банка невозможна. Но это не проблема — практически всегда финансовые учреждения идут навстречу и дают согласие на сделку по продаже залогового жилья. Такого рода сделки — обычное явление, хотя тут есть свои нюансы и особенности. О самых распространенных схемах, которые встречаются на практике, можно узнать тут.

Итак, если у вас возникли проблемы с финансами, не впадайте в панику: выход всегда можно найти. Главное — не закрывать глаза на проблему и звонить в банк сразу или хотя бы в первый месяц после дня просрочки, потому что на втором уже начисляют штрафы. Обязательно свяжитесь с менеджером, который поможет подобрать решение именно для вашей ситуации.

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ЦИФРА

По данным банка России, в августе 2023 года доля «просрочки» в общем объеме наших долгов по ипотеке (пока кредит не выплачен, все заемщики считаются должниками) составляет 0,4%. Похоже, абсолютному большинству россиян удается платить за ипотечное жилье без особых проблем и задержек.

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