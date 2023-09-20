Вопрос дня: Кого и за какие заслуги стоит поощрять? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета:

- Нужны стимулы для ветеранов-профессионалов. Важно, чтобы крутые профи в реальном секторе хотели задержаться на рабочем месте. Еще нужны преференции для работающих членов многодетных семей. И для немолодых профессионалов дополнительные оплачиваемые отпускные дни - это стимул оставаться на непростой работе.

Валерий Масленников, профессор Российского экономического университета им. Плеханова:

- Необходимы преференции отпускные и финансовые для тех, кто имеет тяжелые условия труда. И надо поддерживать глав больших семей - в отношении не только их детей, но и внуков, с садами и школами. Работающие пенсионеры должны иметь ежегодные гарантированные бесплатные путевки в санатории.

Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика:

- А кто считал, сколько людей сможет этим воспользоваться и сколько это будет стоить? И сколько они потом, после получения этих «плюшек», отработают в реальном секторе? Многие работодатели и так побаиваются этой категории «пожилых профессионалов». В военно-промышленном комплексе другая история. Там могут самостоятельно устанавливать повышенные финансовые и социальные гарантии.

Валерий Катышев, экс-мэр города Буй Костромской области:

- И так уже были дополнительные отпуска - для учителей, шахтеров, вредных производств. Одно из средств поощрения за высокий стаж - доплаты или допотпуска. И мы оказывали разовую поддержку людям на производствах, которые перенесли операции, деньгами или санаторными путевками.

Олег Сирота, сыровар:

- Главное - зарплата. Второе - кадровый рост. Для молодых это важнее, чем отпуск. Хороших спецов мало. Для нашего 19-летнего оператора роботов важнее перспективы профессионального роста. Он окончит колледж - мы ему сделаем индексацию. Принесет диплом вуза - еще индексация.

Вадим Дымов, глава компании «Дымов» и основатель книжной сети «Республика»:

- Человек имеет запросы на финансы и на отдых. У нас классическая система отпусков - 28 дней в год. Есть работающие по 15 лет и больше - они больше зарабатывают, чем коллеги с меньшим стажем, и имеют большие бонусы. Я уважаю тех, кто долго, хорошо и надежно работает в компании. И материально их стоит поощрять, и отдых предоставлять дополнительно.