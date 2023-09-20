ИП Заворотнюк больше нет

Своим ИП Анастасия Заворотнюк не пользуется с 2019 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк больше четырех лет борется с раком мозга. За это время актриса ни разу не появилась на публике. Поклонники лишь гадают, как выглядит их любимица, так как ни одного снимка артистки начина с 2019 года не найти. А ведь, казалось, совсем недавно яркая красавица блистала на экране и сцене, была успешна в бизнесе. Но на днях стало о новых переменах в жизни знаменитости.

Налоговая закрыла бизнес актрисы Анастасии Заворотнюк. Как сообщил телеграм-канал Светский хроник, принудительно. "Так бывает, если предприниматель не сдает отчетность последние 15 месяцев и при этом имеет долги. В случае «прекрасной няни» они составляют 172 тысячи рублей", - пишет автор.

Стоит отметить, что своим ИП Анастасия не пользуется с 2019 года. Именно тогда у нее обнаружили онкологию.

Содержит актрису ее третий муж Петр Чернышев. На плечи фигуриста легли заботы не только о больной раком жене, но и маленькая дочка Мила. Спортсмену приходится тяжело и много работать, чтобы оплачивать лечение жены, обеспечивать дочь и поддерживать огромный семейный коттедж.

Данных о том, в каком состоянии находится сейчас больная раком актриса, нет. Близкие звезды отказываются раскрывать подробности ее болезни. Говорят, звезда после нескольких операций на головном мозге с трудом передвигается. Изредка ее вывозят в инвалидном кресле на крыльцо дома подышать свежим воздухом.

Анастасия находится в своем особняке в элитном поселке Крекшино. Для лечения артистки применили уникальную методику, которая подойдет не всем. "Врачи сумели добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли", - рассказывали медики.