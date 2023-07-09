Семья оставила больную раком Анастасию Заворотнюк на Петра Чернышева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк более четырех лет борется с раком мозга. Узнав о болезни, актриса перестала появляться на публике. Благодаря семье, которая трепетно оберегает артистку от посторонних, ни одно фото измученной недугом звезды не просочилось в прессу. Третий муж знаменитости Петр Чернышев не дал ни единого комментария о ее состоянии. Как говорят в окружении супругов, фигурист не только зарабатывает деньги на дорогостоящее лечение, но и буквально не отходит от своей Насти.

Семья Анастасии Заворотнюк почти полным составом на днях вышла в свет. Старшая дочь актрисы Анна, сын Майкл и мама Валентина Борисовна оставили больную раком артистку на мужа Петра Чернышева и отправились на важное мероприятие.

Майкл завершил учебу в МГИМО и получил диплом. По этому случаю близкие молодого человека поздравили его в соцсетях и разместили несколько фото.

Майкл завершил учебу в МГИМО и получил диплом Фото: СОЦСЕТИ

На снимках можно заметить и второго мужа Анастасии - бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Он является отцом Анны и Майкла

Что касается Чернышева, то он делает все, чтобы вылечить супругу. Недавно он даже отказался от участия в ледовом шоу. Татьяна Навка сообщила, что Петр хочет как можно больше времени проводить с семьей, имея ввиду Заворотнюк и ее младшую дочь Милу.