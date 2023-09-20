В регионах растет заболеваемость ОРВИ и это спровоцировало ужесточение режима и переход некоторых школ на дистант Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале осени по всей стране вновь заговорили о коронавирусе. После полуторагодичного молчания, он вновь дал о себе знать, разразившись новым штаммом «Пирола». Вместе с тем возросла и заболеваемость ковидом, что в первую очередь, сказывается на учебных заведениях. Рассказываем, в каких регионах России школы уходят на дистант из-за коронавируса и ОРВИ в сентябре 2023 года и какие еще ограничения появляются.

Где в России объявлен карантин в школах в 2023 году

На дистант начали отправлять школьников в семи регионах:

Республика Коми

Так, в Коми школьников отправили на внеплановые каникулы до 26 сентября в двух школах Троицко-Печерска. В остальных учебных заведениях настолько радикальных мер пока нет. В целом за минувшую неделю в Коми ковидом заразился 51 человек (неделей ранее - 32).

Республика Удмуртия

В Удмуртии за последнюю неделю резко возросла заболеваемость ОРВИ, и школы начали переходить на дистанционное обучение. В школах Глазова детей и родителей предупредили, что кружки и секции также переводят на дистант

Саратовская область

В Саратовской области ситуация куда более тяжелая. Там из-за ОРВИ и гриппа не работают 17 школ в Саратове, поселке Михайловский, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Пугачевском, Федоровском, Энгельсском районах, а также детский сад в Самойловском районе. В Саратове также закрыта гимназия №108 и школа №4. Из-за распространения инфекции не работают 4 отдельных группы в трех детских садах и 344 класса в 83 школах в Саратове, ЗАТО Светлом и еще 18 районах.

Ханты-Мансийский автономный округ

Непростая ситуация и в Югре. В округе из-за вирусных заболеваний закрылись три школы и один детский сад, а также в общей сложности 62 класса в 19 школах. И это при том, что неделей ранее все учебные заведения работали штатно.

Так, в ХМАО зарегистрировано 1118 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91% и выше эпидемического порога на 34,2%. Вновь заявил о себе и COVID-19, его зафиксировали в 20 районах. Заболеваемость ковидом за неделю выросла в 1,5 раза и составила 162 случая.

Красноярский край

Карантин из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса начали вводить и в Красноярском крае. В семи школах Красноярска шестнадцать классов сидят на карантине. Всего на дистант перевели 372 ребенка, передают в городском управлении образования.

Не только школы в Красноярске и крае страдают от вспышки респираторных заболеваний. Отдельные масочные режимы вводятся и в больницах. Однако общего указа пока нет.

Томская область

Здесь за неделю было зафиксировано 11 617 случаев заболевания ОРВИ, больше половины из которых – в Томске. В региональном Роспоребнадзоре подтвердили, что целые классы в школах уходят на удаленку. Так в Томске одиннадцатиклассников отправили на дистант в трех школах, передают в мэрии. Еще два класса из-за заболеваемости ОРВИ по домам разошлись в городе Стрежевой.

В других регионах

В остальных регионах ситуация, несмотря на общее повышение заболеваемости, более спокойная. В Пермском крае, например, пока даже не планируют закупку противовирусной вакцины. В Алтайском крае пока ограничились вводом масочного режима в больницах, школы никто не трогает. На Дальнем Востоке – в Хабаровском крае, Магаданской области и ЕАО о вводе карантина где бы то ни было речи не идет.

Масочный режим в регионах России в сентябре 2023

На фоне повышения заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в России возвращается и масочный режим. Спустя полтора года после отмены последних ограничений, новые превентивные меры введены в ряде регионов. Пока что это касается ношения масок в медицинских учреждениях.

Рекомендательный характер ношения масок в больницах осенью 2023 года пока утверждены в следующих регионах:

- Тульская область;

- Тюменская область;

- Пермский край (для главврачей медучреждений);

- Саратовская область (для медицинского персонала в целом).

В Москве и ХМАО в больницах и поликлиниках с сентября 2023 года введен полноценный масочный режим. В скором времени он будет введен в больницах Псковской области. Однако в большинстве регионов страны вводить подобные ограничения пока не планируется.

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