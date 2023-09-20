Проблемы за свои деньги: почему поход в салон красоты или парикмахерскую может обернуться трагедией

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Россияне активно пользуются услугами индустрии красоты. За год жители одной седьмой части суши посещают бьюти-салоны более 700 млн раз. Покрасить волосы, сделать маникюр, укладку или реснички. Салонов – как и мастеров-самоучек – тысячи, некоторые и вовсе работают на дому безо всяких документов. И далеко не все обладают достаточным опытом и квалификацией. Истории о печальных последствиях работы таких “гуру стиля” повергают в шок.

Всего пара недавних новостей:

“Из-за неумелых действий мастера у девушки из Москвы расщепились ногти. Когда девушка обратилась к врачам, то у нее диагностировали химический ожог, а также заражение грибком”...

“Администратор московского салона красоты избил мать девочки, когда клиенты попросили скидку на услуги. Вместо новой причёски для дочери – женщина получила ушиб правого плечевого сустава”...

“Врачи диагностировали химический ожог и конъюнктивит обоих глаз у клиентки салона красоты в подмосковных Химках”...

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Это лишь малая часть проблемных историй, которые регулярно происходят в салонах красоты и не попадают в новостные сводки.

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Возникает вопрос: почему обычный поход к косметологу или в маникюрный салон может привести к тяжкому вреду для здоровья?

За ответом мы обратились к работникам бьюти-сферы.

– Зачастую “мастеров маникюра” учат на курсах длительностью от нескольких дней до недели. А стоимость обучения колеблется в районе 10-15 тысяч рублей. Как понимаете, порог входа в профессию практически отсутствует, что не может не сказываться на качестве, – отмечает представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты – Ляля Садыкова.

Более того, рынок соответствующих услуг (вопреки всем санкциям и колебаниям курса!) уверенно растёт последние два года, и спрос на новых специалистов огромный. А значит, все больше случайных людей попадают в индустрию просто ради “быстрых заработков без лишних вложений”.

На сайтах для безработных можно без труда найти вакансии из бьюти-сферы, где никакого опыта не требуется вовсе.

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Почему некоторые горе-предприниматели готовы ловить маникюрщиков и парикмахеров чуть ли не на улице, привлекая даже мигрантов-нелегалов, – понятно. По оценкам экспертов, российская бьюти-индустрия имеет годовой оборот в 150 млрд рублей. Только в городах-миллионниках – порядка 20 тысяч салонов красоты! Кроме того, никакому учету не поддаются тысячи частных мастеров, спрос на которых особенно высок в Москве и Санкт-Петербурге.

Причем стоимость их услуг ничем не ограничена: все зависит от запросов клиентов, сложности работы и опыта специалиста. Некоторые вакансии – просто загляденье… и, опять же, дипломы-сертификаты никто не требует!

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Но что остаётся женщине, когда и красивой быть хочется, и денег “на ноготочки” немного, особенно в регионах? Вот и идут дамы к неопытным, зато дешевым мастерам.

Такой поход (и такой подход) чреваты большими проблемами, отмечает основательница бьюти-салона «КРАсота» (Казань), эксперт по красоте Алёна Лаврентьева:

– Очевидно, что многие люди, предоставляющие услуги на дому, далеко не всегда обладают должной квалификацией для качественного и безопасного предоставления услуг в нейл-индустрии. Более того, к непрофессионализму многих “мастеров” добавляется их психологическое давление на клиентов, что тоже негативно влияет на результат, – говорит Алёна. – Например, во время педикюра мастер травмирует кожу клиентки, идёт кровь, но мастер уверяет, что “это нормально” и “так должно быть”.

Поэтому, продолжает Алёна Лаврентьева, должны быть выработаны ключевые рекомендации и инструкции не только по технической части вопроса, но и по тому, как правильно разговаривать и вести себя с клиентами: “До тех пор, пока бьюти-индустрия не выработает общие стандарты и правила, ничего не изменится в лучшую сторону. Все ошибаются, это нормально, и не у всех мастеров есть диплом, но у самообразования должны быть чёткие стандарты, гарантирующие безопасность и качество”.

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Практика других представителей сферы услуг, будь то туризм или ресторанный бизнес, подтверждает слова эксперта. В таких отраслях действуют профессиональные ассоциации, которые обеспечивают единые правила работы: у отелей и ресторанов есть система “звёздности”, в частных клиниках – стандарты, у коммерческих образовательных организаций – системы рейтингов. В любой цивилизованной сфере обязательно присутствует система контроля качества услуг и обратной связи, которая основывается на отзывах клиентов и заключениях экспертов. Ведь где существуют рейтинги и ассоциации, там повышаются безопасность и качество.

Но что же необходимо предпринять, чтобы такие стандарты появились и в бьюти-индустрии? Уместно ли вмешательство государства для решения этого вопроса?

Эксперты отмечают, что внешнее вмешательство в отрасль должно быть минимально: как российский, так и мировой опыт показывает, что малый и средний бизнес способен самостоятельно изживать “детские болезни”.

К тому же государственное вмешательство подразумевает увеличение бюджетных расходов на контролирующие органы, что будет переложено на плечи клиента и повлечёт повышение и без того немалых цен на услуги. И тут “рука помощи” государства окажется медвежьей услугой, поэтому такой вариант представители индустрии не считают оптимальным.

Альтернативный путь – когда члены бизнес-сообщества сами объединятся и выработают единые стандарты, которые примет большинство участников рынка. А кто откажется – проиграет в конкурентной борьбе. Главное, что выиграют простые россияне, потребители тех самых услуг.

Так что вопрос о саморегулировании в бьюти-индустрии назрел давно, вопрос лишь – кто из игроков на рынке сможет взять на себя ответственность, инициирует разработку отраслевых стандартов и других видов саморегуляции. Чтобы и салонам было хорошо, и мастерам, и жаждущим красоты россиянкам.