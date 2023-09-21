Задержан расстрелявший российских миротворцев в Карабахе

Виновный с гибели Российских миротворцев в Карабахе задержан, а его командир отстранен от должности. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виновный с гибели Российских миротворцев в Карабахе задержан, а его командир отстранен от должности. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По их данным, установлено какое подразделение это совершило, его командир отстранен, и еще несколько подозреваемых уже задержаны.

Ранее за этот расстрел перед Владимиром Путиным извинился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры созвонились в четверг утром и среди прочих обсуждаемый вопросов Алиев принес глубокие соболезнования российской стороне и семьям погибших, а также выразил готовность оказать материальную помощь их семьям. Кроме того, по словам президент Азербаджана, будет проведено тщательное расследование и все виновные понесут заслуженное наказание.

Стоит отметить, что за сбитый в последний день второй карабахской войны в 2020 году вертолет, азербайджанский лидер тоже приносил извинения, правда о том, был кто-то наказан или нет, не сообщалось.

Тем временем стало известна личность одного из убитых миротворцев. Как сообщает Петербургский клуб подводников, это был замкомандующего миротворческим контингентом, заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе капитан 1 ранга Иван Кавган.

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