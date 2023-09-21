Самоубийственному «контрнаступу» Киева остался месяц: что будет со спецоперацией дальше

За 3,5 месяца своего «контрнаступа» Киев смог занять несколько разбитых деревень, даже не приблизившись вплотную к первой линии нашей обороны Фото: REUTERS

ГАДАНИЕ НА МУЛЯКЕ

Всякий раз, когда очередной западный эксперт начинает гадать на погоде о «контрнаступлении» ВСУ, я вспоминаю февраль-март прошлого года. Сначала — вязкая муляка (раскисший чернозем) Донбасса, потом непролазная грязища в полях под Киевом. Вопреки заокеанским «синоптикам», российские войска шли вперед, занимая целые районы и даже области. Как нам это удалось в разгар распутицы, ума не приложу. Но факт остается фактом — начало СВО пришлось именно на нее. Очевидно, соотношение сил тогда было такое, что на него не могли повлиять никакие погодные условия.

Сегодняшний Киев к своему «контрнаступлению» подошел слишком самоуверенно. Американские бронемашины и космическая связь, немецкие танки и зенитки, британские ракеты и несколько бригад, прошедших обучение у лучших инструкторов НАТО. Хотя я, хоть убей, не понимаю, чему могут научить канадские десантники или шотландские морпехи украинского солдата, чего он не освоил бы в ридной неньке. Но на это выделялись миллиарды, а их, как водится, надо осваивать.

Вопреки заокеанским «синоптикам», российские войска шли вперед, занимая целые районы и даже области Фото: Александр КОЦ

Расчет был простым - «кавалерийским наскоком» атаковать российскую линию обороны по широкому фронту, предварительно точечными ударами по штабам нарушить управление нашими войсками. Прорвать там, где удастся и туда направить «элитные» бригады, которые будут расширять плацдарм, победоносно дойдя до берегов Азова. Российским войскам отводилась роль панически бегущей массы, которая годится разве что на карикатуры. Но что-то пошло не так. И сегодня есть возможность сравнивать.

Сегодняшний Киев к своему «контрнаступлению» подошел слишком самоуверенно Фото: REUTERS

«МЯСНЫЕ ШТУРМЫ» И «ЗУБЫ ДРАКОНА»

За первые 3,5 месяца СВО нам удалось освободить огромную территорию Луганской народной республики, большую часть Запорожской и Херсонской областей, взять под контроль восток Харьковщины. За 3,5 месяца своего «контрнаступа» Киев смог занять несколько разбитых деревень, даже не приблизившись вплотную к первой линии нашей обороны. Лишь на одном из участков, под Работино, противник закрепился недалеко от «зубов дракона» (цепи наших противотанковых бетонных пирамид), но дошел он туда без техники, буквально пешком. Потому что наступать бронетанковыми колоннами, как учили на Западе, оказалось самоубийственно.

По оценкам, озвученным Владимиром Путиным, за эти несколько деревень Украина заплатила жизнями 71 тысячи человек, которых бросали в «мясные штурмы» на нашу оборонительную линию. Там, где держаться было бессмысленно, мы отводили свои подразделения, накрывая оставленные позиции тоннами железа. За лето здесь было сожжено 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин...

За несколько деревень Украина заплатила жизнями 71 тысячи человек Фото: REUTERS

ПОБИТЫЕ БРИГАДЫ

Сколько еще будет продолжаться это убийственное для ВСУ «контрнаступление»? По оценкам главы Комитета начальников штабов США Марка Милли, до плохой погоды около месяца: «Так что украинцы еще не закончили». Украинцы еще не закончились, было бы точнее.

В действительности же дело вовсе не в погоде. Просто уровень потерь украинской армии таков, что еще месяц и наступательный потенциал Киева будет исчерпан. Пора будет думать об обороне и восстановлении боеспособности своих ударных бригад.

Наивно думать, что у Киева на исходе живая сила, это как раз не так. Но за 3,5 месяца даже «элитные» украинские части сменили по одному-два состава. 47-я, 82-я, 118-я — эти соединения никак не ожидали, что увязнут в позиционных боях под постоянным огнем русской артиллерии и авиации. Полностью разбитый 9 корпус ВСУ сейчас снова комплектуют свежими мобилизованными, которых хватают на улицах и силой тащат на фронт. Но это уже не та мотивированная масса, которая шла в армию на волне успехов прошлой осени. Ударное ядро почти полность сточено о российскую линию обороны. Сегодня Киев пускает в ход стратегические резервы в надежде хоть где-то прорвать фронт. Но это уже похоже не на четкий расчет, а на отчаяние. Западные покровители один за другим начинают говорить о провале летней компании. Киев пытается смягчить пилюлю активностью за пределами зоны СВО.

Наивно думать, что у Киева на исходе живая сила, это как раз не так Фото: REUTERS

УКОЛЫ С МОРЯ

Украина, например, кратно нарастила ракетные обстрелы Крыма и нападения на наш Черноморский флот безэкипажными катерами. Киев их достаточно накопил, чтобы наносить удары не просто каждый день, но и по несколько раз в день.

В ходе этих налетов разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны, точки наших систем ПВО и береговой обороны, выявляя цели для будущих ударов. Мы делали также, противник учится и на нашем опыте. При отсутствии крупных успехов на земле, Украина пытается добыть перемогу на море, комбинируя удары с земли, воздуха и воды. Цель - нанести максимальный урон Черноморскому флоту, чтобы показать Западу, что не зря он вкладывают деньги в Украину.

Как это скажется на линии фронта? Никак. Флот задействован в ударах по глубокому тылу противника, а не по наступающим порядкам.

СИНДРОМ КОЛОНИИ

И вот уже из Киева звучат заявления о смене приоритетов. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов теперь не обещает «Крым весной» или «Крым до зимы», а грозит сухопутному коридору. Украина понимает, что к морю, пока существует снабжение нашей группировки в Запорожье и на Херсонщине, она никогда не выйдет. А значит нужно рубить логистику - рваться к трассе Мариуполь-Мелитополь или хотя бы брать ее под огневой контроль.

Если им это удастся, удары по Крымскому мосту и перешейкам возрастут кратно. Они понимают, что продавить линию обороны можно только лишив снабжения наши войска. Но учитывая темпы «контрнаступа», прогнозы Буданова выглядят нереальными.

Киеву ясно дают понять, что несмотря на все потери и издержки проваленного «контрнаступа», от него все равно ждут осязаемый результат Фото: REUTERS

Тем временем на Западе растет недовольство своим капризным ребенком, который начал напоминать хабалистого торгаша на рынке, орущего на покупателя-интеллигента, пришедшего предъявить за просроченный товар. Эпидемия «звездной болезни» охватила весь украинский полит-истеблишмент, который вдруг уверовал, что Запад с ними разговаривает на равных. Это типичная болезнь туземцев из далеких колоний: когда тебя выгуливают на светских раутах, подливая дорогое шампанское, создается впечатление, что тебя приняли в новый дивный мир, где можно вести себя «по-взрослому». Отсюда хамские выпады и угрозы в адрес своих же благодетелей — Украина с остервенением вгрызается в кормящую ее руку. А это не может пройти бесследно.

Аккурат перед визитом Зеленского в США ему ясно указали его место статьей в The New York Times, репортеры которой доказали, что удар по рынку в Константиновке, убив 15 мирных жителей, нанесла Украина. В Конгрессе самовлюбленному «украинскому Наполеону» выступить не дали, в ООН он стоял на трибуне перед полупустым залом. Президент Польши обозвал Киев утопающим, который тянет за собой на дно европартнеров. И отказался встречаться с Зеленским. Американцы запросили аудит потраченных денег, но при этом обещали новый пакет помощи. И все тот же генерал Милли «обнадежил»: «Украинцы не намерены останавливаться. Они будут идти, пока не достигнут конечной цели. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой».

Киеву ясно дают понять, что несмотря на все потери и издержки проваленного «контрнаступа», от него все равно ждут осязаемый результат. И не дадут передышки. В США обозначили, что «перекур» возможен только на время распутицы. А дальше — снова в бой, в который Киеву придется бросать свеже мобилизованных ВИЧ-инфицированных, бывших туберкулезников и хворых на ум.

ОКНО ЗАТИШЬЯ

И это неминуемое затишье может стать окном возможностей уже для России. В 2023-м, опять же - по словам Путина, нам удалось набрать 300 тысяч добровольцев. Это серьезный резерв, часть которого уже наверняка используется для удержания фронта. Оборонная промышленность клепает новую технику в две-три смены. Москва крепит зарубежные союзы, которые могут обернуться выгодным оружейным обменом. А значит этой зимой вполне можно ждать уже нашу контрнаступательную операцию. Сидя в обороне конфликты не выигрывают, и даже переговоры с позиции силы не ведут. Для этого надо создать условия на поле боя, когда противнику просто некуда деться.

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