Нью-Йорк погряз в разврате во время сессии Генассамблеи ООН

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке превратилась в центр глобальной дипломатии. Фото: REUTERS

В эти дни штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке превратилась в центр глобальной дипломатии - в сентябре там по традиции проходят сессии Генеральной Ассамблеи. Дипломаты со всех уголков мира прибыли в ООН, чтобы обсудить важнейшие вопросы международной политики и пообщаться со своими иностранными коллегами. Это - днем. Однако, как пишет американский журнал Page Six, вечером Нью-Йорк предлагает гостям нечто особенное: высококлассных эскортниц и всевозможные развлечения в стиле "клубнички".

На время работы Генассамблеи в город нахлынули толпы элитных жриц свободной любви из Лас-Вегаса и Европы. Причем многие из этих профессионалок уже хорошо знакомы с дипломатами, поскольку те являются их давними клиентами.

– Спрос вырос на 20-25 процентов. Это похоже на собственную ассамблею проституток, – заявил анонимный источник издания из индустрии.

Он добавил, что приезжим девушкам даже не приходится искать себе жилье, так как они просто остаются ночевать в гостиничных номерах, снятых дипломатами.

– Наши «ночные бабочки» зарабатывают от 3 до 5 тысяч долларов за встречу. Иностранные дипломаты, особенно из стран со строгими религиозными нравами, просто сходят с ума от удовольствия, которое им не доступно на родине, – подытожил источник.

С приездом иностранцев на Генассамблею, выросла и вечерняя посещаемость престижных стриптиз-клубов Нью-Йорка. По данным еще одного источника, некоторые члены делегаций бронируют там VIP-комнаты, не желая мелькать в общих залах. Такие апартаменты могут стомть до 50 тысяч долларов за ночь.

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