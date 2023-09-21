Шольц выступил перед почти пустым залом на Генассамблее ООН

Канцлер ФРГ Шольц выступил перед почти пустым залом в ООН. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на 78-й сессии ГА ООН выступил перед почти пустым залом. Это отметило немецкое издание Bild.

«Неужели никого не волнует, что скажет канцлер ФРГ?», - сказано в публикации.

В то же время издание полагает, что отсутствие дипломатов на выступлениях подобного уровня не является показателем того, что международное сообщество игнорирует выступающего политика.

«Зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США. Со всеми последующими выступающими он становится все более пустым», - пишет Bild.

В то же время российский сенатор Алексей Пушков считает, что отсутствие зрителей на выступлении Шольца является тревожным сигналом для Берлина.

«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал. Решения в новом мире принимаются уже в других местах», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН представил мирный план урегулирования конфликта с Россией, который состоит из двух пунктов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на ГА ООН заявил, что текущий кризис в Европе был вызван нежеланием военного блока НАТО сотрудничать с ОДКБ в рамках договора о коллективной безопасности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Подстава от Эрдогана. Раскрыто, что Турция поставляет Украине для победы над Россией (подписаться)