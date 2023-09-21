К Земле летит посылка с коварного астероида Бенну: доставка 24 сентября

Репетицию возврата посылки провели 30 августа 2023 года.

На Земле готовятся принять посылку с астероида Бенну. NASA приглашает человечество взглянуть, как ее доставит межпланетная станция OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) – космическое агентство организует прямую трансляцию. Начало 17:00 мск.

Станция везет на Землю грунт с астероида. Камешков вперемешку с пылью «наскреб-насосал» пылесос, которым была оснащена её роботизированная рука TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), еще 20 октября 2020 года, когда состоялось касание с далеким небесным телом.

Астероид Бенну, сфотографированный с аппарата OSIRIS-REx.

По пути домой OSIRIS-REx совершил несколько гравитационных маневров, два раза облетел Солнце и в общей сложности преодолел 2,3 миллиарда километров.

По плану, 24 сентября 2023 года станция, приблизившись к Земле, отстрелит капсулу с грунтом весом примерно 250 грамм, а может даже и 350. Она опустится на парашюте. Посылку ждут в районе пустыни Юта (Utah's Great Salt Lake Desert) вблизи испытательного полигона Министерства обороны (Pentagon's Utah Test and Training Range).

Зачем нужен грунт с астероида? Чтобы понять, как образовалась Солнечная система вообще и Земля в частности. Ведь принято считать, что астероиды остались после «строительства», начавшегося примерно 4,5 миллиарда лет назад. Изучая «строительный материал», вроде бы можно будет сделать далеко идущие выводы. Не исключено, в грунте найдутся и какие-нибудь «кирпичики жизни». Или даже бактерии.

Астероид внушительный, но не самый крупный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В NASA ждут и сам астероид Бенну. Есть вероятность его столкновения с Землей в 2182 году

Астероид Бенну, он же объект 101955, реально угрожает нашей планете. Миссия OSIRIS-REx это подтвердила, проведя измерения, которые позволили ученым NASA уточнить орбиту астероида. И убедиться, что он подвержен влиянию так называемого эффекта Ярковского, воздействие которого способно изменить его траекторию.

Суть эффекта в тепловом воздействии Солнца на поверхность хотя бы чуть-чуть вращающегося астероида. Поверхность то нагревается, попадая под палящие лучи, то остывает, скрываясь от них. Астероид при этом излучает фотоны - холодная сторона меньше, чем прогретая. В результате возникает импульс - реактивная сила. Сила крохотная – какие-то граммы. Но действуя постоянно и долго, она способна утянуть астероид в сторону. Например, подвинуть его к Земле или, наоборот, отдалить.

Бенну вращается. Реактивная сила возникает – действительно ничтожная, как убедились в NASA, в несколько граммов. Но она есть. Толкает астероид в сторону Земли.

Из уточненных (примерно в 20 раз) расчетов следует: удар, который прежде ожидали 25 сентября 2135 года, отменяется. Ученые гарантируют, что астероид пролетит мимо, хоть и очень близко по космическим меркам – на расстояние, примерно равном половине расстояния от Земли до Луны.

Столкновение с Бенну маловероятно, но, к сожалению, возможно. Расчеты такого не исключают.

Рассчитывая новую орбиту Бенну, в NASA учли все возможные «силовые» вмешательства в его движение – влияние на астероид гравитации Солнца, Луны, соседних планет, даже 300 других астероидов и ничтожного толчка, который астероид испытал в тот момент, когда с ним соприкасался OSIRIS-REx, забирая пробы грунта. Катастрофа исключена. А вот следующее опасное сближение, которое ожидается 24 сентября 2182 года, грозит серьезными неприятностями.

Шансы столкновения, которое может произойти ровно через 159 лет после доставки посылки с Бенну, в NASA оценивают как 1 к 2700. Или в 0,037 процента. То есть, полной гарантии, что мы разминемся, не дают. Хотя с оптимизмом подчеркивают: вероятность избежать катастрофы – более 99,9 процента. Что гораздо больше, чем вероятность ее не миновать.

Места наибольшего ущерба инфраструктуре от падения астероида.

Неопределенность в отдаленные прогнозы вносит предыдущий пролет Бенну рядом с Землей – в 2135 году. Точно оценить её воздействие пока не представляется возможным. Ясно, что Земля чуть подтянет астероид к себе. Но насколько? Это выяснится 26 сентября 2135 года. И даст возможность продолжить уточнения.

«Будем знать наверняка», - обнадеживают в NASA.

Сейчас более-менее ясно одно: Бенну никуда от Земли не денется – время от времени будет приближаться на опасное расстояние и пугать. Шансы на то, что катастрофа все-таки случиться до 2300 года, в NASA оценивают как 1 к 1750 – это 0,057 процента. Вероятность опять не нулевая.

Диаметр Бенну – порядка 500 метров. Что будет, если он все-таки столкнется с Землей? Конца света можно не опасаться. Глыба маловата для того, чтобы стать серьезной угрозой для жизни вообще – в глобальном масштабе. Но сильный урон человечеству астероид нанесет. Местами. Особенно, если упадет где-нибудь в густонаселенном районе.

Эксперты оценивают силу взрыва в 1200 мегатонн – ожидают, что он будет в 24 раза мощнее водородной бомбы, испытанной СССР на Новой Земле.

Места с максимальными людскими потерями.

И О ХОРОШЕМ

России астероиды не страшны

Еще в 2007 году британский ученый Ник Бейли (Nick Bailey) из Университета Саутгемптона (University of Southampton) рассчитал ущерб от падения относительно небольших - в десятки и сотни метров астероидов. И определил наиболее уязвимые страны. Ник - один из авторов математического обеспечения для программы NEOimpactor, которая и позволяет делать подобные расчеты с учетом данных об околоземных объектах, собранных NJASA.

Так вот, компьютер выдал десятку стран, разрушения и жертвы в которых будут ужасающими. Может быть, такими, что эти страны и вовсе не восстановятся.

Хуже всего придется США, Китаю, Индонезии, Индии и Японии.. Далее следуют Филиппины, Италия, Великобритания, Бразилия и Нигерия.

Россия, к счастью, в «убойный топ-10» не входит. Очевидно, в силу своих просторов. Кое-где у нас, в смысле развития, ничего не изменилось со времен падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Упал и что? Ничего даже не разрушил. Никого не убил. Хотя стал событием глобального масштаба.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Эксперты Национального космического агентства Китайской народной республики (China National Space Science Centre) обнародовали планы спасения человечества от гибели, которую несет астероид Бенну – самый опасный космический объект из тех, что пока известны.

Подробности в нашем материале.