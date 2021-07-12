Конец света 25 сентября 2135 года: китайцы придумали, как его избежать

Бенну пока далеко, но от него лучше держаться еще дальше.

Эксперты Национального космического агентства Китайской народной республики (China National Space Science Centre) обнародовали планы спасения человечества от гибели, которую несет астероид Бенну – самый опасный космический объект из тех, что пока известны.

Астероид Бенну был обнаружен в 2013 году. Астрономы причислили его к группе Аполлонов — к тем глыбам, орбиты которых проходят вокруг Солнца и пересекают орбиту нашей планеты с внешней стороны.

У Бенну самая высокая вероятность столкновения с Землей. Вплоть до 1 к 2700. Но даже самая ничтожная – куда меньше вычисленной – означала бы то, что столкновение не исключено.

Из предварительных расчетов следует: астероид начнет опасно сближаться с Землей в период между 2169 и 2199 годами. А 25 сентября 2135 года может и врезаться.

Чтобы не трястись 30 дет от страха, ожидая конца света, китайцы предлагают «отогнать» надоедливого Бенну от нашей планеты. По разработанному ими плану спасение человечества займет 10 лет. Начать лучше сегодня-завтра – так, чтобы управиться к 2031 году.

Суть китайского плана проста: запустить в космос 23 ракеты «Чанчжэн-5» (Великий поход–5) и в «час Х» всеми разом ударить по нему.

Вес каждой ракеты 900 тонн. Расчеты, которые провели ученые под руководством Мингтао Ли, свидетельствуют: 23 штук должно хватить, чтобы «сдвинуть» астероид в сторону от Земли почти на 9 тысяч километров. А этого вроде бы достаточно для того, чтобы свести шансы на столкновение к нулю.

Китайцы считают, что удар 23 ракет отведет астероид от Земли.

Кстати, идеи, подобные китайским, вынашивают в NASA, где существует проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Американцы тоже полагают, что сбить Бенну с пути можно. По их расчетам, для одновременного удара понадобятся 53 «снаряда» весом 9 тонн каждый. Их надо будет разместить в космосе минимум за 10 лет до вероятного столкновения.

У нас в России считают, что угрожающие Земле астероиды можно было бы и взрывать. Почти как в фильме «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом. Но закладывать бомбу внутрь, как сделал его герой вместе с коллегами-бурильщиками не обязательно. Достаточно нанести удар ракетой с ядерной боеголовкой. Нужна будет всего одна.

Ученые Московского физико-технического института, Института космических исследований, Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ в Сарове, Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, корпорации «Росатом» недавно экспериментально - посредством моделирования - доказали: заряд мощностью в 6 мегатонн гарантированно разбивают астероид диаметром порядка 200 метров на осколки в 10 раз меньше и в 1000 раз легче самого астероида. На глыбу побольше, соответственно, и заряд потребуется помощнее. Может быть, даже термоядерный. Задача - своевременно запустить ракету. Чтобы развести осколки атакованного астероид так, чтобы они пролетели мимо Земли, надо произвести взрыв примерно в 13 миллионах километрах от нее.

Диаметр астероида не превышает 600 метров. Полного конца света – чтобы уж никого на Земле не осталось - такая глыба, конечно, не устроит. Но напакостит сильно. Вплоть до непоправимого урона человечеству. Оно может деградировать. Или даже одичать. Поэтому каким-нибудь из имеющихся планов стоило бы воспользоваться. А лучше всеми сразу – для верности. Сначала пусть американцы пульнут своей «шрапнелью», потом китайцы – «тяжелой артиллерией», а если не поможет, то и мы подключимся.

Бенну с близкого расстояния.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Землянам летит посылка с Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx, недавно побывавший у астероида Бенну, сейчас везет на Землю кусочки его грунта. По плану, зонд должен оказаться у Земли 24 сентября 2023 года и сбросить капсулу с упакованными в контейнер образцами на парашюте в пустыне штата Юта. Получив их, ученые уточнят свои представление о составе и весе самого опасного астероида. Что позволит, в том числе, правильно спланировать атаку на него.

Подробности уникальной операции в нашем материале.