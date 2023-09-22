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Политика22 сентября 2023 7:52

СК России разыскивает более 200 иностранных наемников, которые служили ВСУ

Следствием организована работа по поиску военных преступников из Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и ряда других стран
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заслушал в Донецке на заседании штаба по расследованию преступлений киевского режима доклады о ходе уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.

Ему доложено, что на данный момент очно и заочно вынесены приговоры в отношении более 100 фигурантов уголовных дел, которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 29 лет, а также в виде пожизненного лишения свободы.

Под руководством уже осужденных и отправленных в колонии боевиков было совершено более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате погибли и получили ранения 154 человека, повреждены более 460 объектов гражданской инфраструктуры.

В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам. Среди них граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран.

В СК России отметили, что следствием организована работа по розыску указанных лиц. Уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан.

В ходе расследований этих преступлений стало известно, что инструкторы из Канады, Великобритании и США занимались подготовкой военнослужащих ВСУ еще до начала Специальной военной операции, а план киевского режима обороны Мариуполя предусматривал ведение боевых действий в черте города.

- Это грубое нарушение общепризнанных норм международного гуманитарного права. Такие действия украинской стороны привели к большим жертвам среди гражданских лиц, - подчеркнули в СК России.

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