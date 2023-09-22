Сохраняя традиции и качество: в России набирает популярность адыгейский сыр

Адыгейский сыр – бренд, проверенный временем. Национальное блюдо готовили по старинной рецептуре в каждой семье республики. А сегодня полезный и нежный сыр стал любимым продуктом почти в каждой российской семье. Об этом говорит статистка. Более 2 тысяч тонн адыгейского сыра приобрели покупатели «Пятерочки» за год*. Особой любовью он пользуется в Москве, Московской области и – само собой - на Северном Кавказе.

Традиции и новые технологии для создания адыгейского сыра

«Тамбовский» и «Красногвардейский» заводы в Адыгее являются крупнейшими переработчиками молока в регионе. Сюда привозят около 500 тонн сырья ежедневно, а через несколько часов оно превращается в свежий сыр. Первый пункт, куда попадает будущая основа для сыра, - это лаборатория.

- Входной контроль сырья и правильно произведенные анализы влияют на весь ход технологического процесса. Мы осуществляем приемку молока и делаем все испытания, определяем органолептические и физико-химические показатели. Вкус, запах, цвет, консистенция, а также массовая доля жира молока, механическая загрязненность, термоустойчивость и тест на антибиотики – все это проводим с каждой партией, - рассказывает заведующая лабораторией «Красногвардейского молочного завода» Татьяна Грицай.

После тщательной проверки молоко заливают в цистерны и охлаждают. Но храниться долго оно здесь не будет. Его сразу гонят на фильтры и в производственный цех. Для создания адыгейского сыра важно не только качество, но и свежесть молока. Чем быстрее оно будет переработано, тем вкуснее получится сыр.

Молоко поступает в огромный чан по трубам. Там его нагревают до 90 градусов и добавляют сыворотку. Она творит чудеса. Через несколько минут на поверхности появляются крупные хлопья: это отделяется белок, который собирают ковшом и укладывают в формы.

- На производство адыгейского сыра у нас уходит около 80 процентов молока. Это очень бережная ручная работа, наш сыр не терпит суеты и любит ласку, - говорит главный технолог Тамбовского завода Аминат Алиева. - Вообще технология изготовления адыгейского сыра осталась прежней. Увеличились лишь объемы, также на помощь нам приходит автоматика.

Кроме мягких, на заводе выпускают сычужные сыры. Производственная мощность цеха позволяет переработать около 300 тонн молока в сутки для создания чечила, косички и сулугуни.

- Мы производим сыры широкого ассортимента – мягкие, полутвердые, сухие и рассольные. Наше предприятие настроено, чтобы выработать безопасную качественную продукцию, которая бы удовлетворяла потребностям покупателей. Она полностью соответствует всем нормативным требованиям и стандартам, - отмечает коммерческий директор «Красногвардейского молочного завода» Руслан Тешев.

На полках – только качественный продукт

После фасовки сыры, произведенные в Адыгее, сразу развозят по магазинам страны. В торговой сети «Пятерочка» они продаются под собственной торговой маркой «Свежий ряд».

- Мы взаимодействуем с производителями, чтобы они на своих мощностях изготавливали продукцию по нашим стандартам, - говорит руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка» Елена Генералова. - Контролируя все этапы создания продукта, мы гарантируем то, что следующая поставка будет точно такой же качественной, как и первая.

Половина всего оборота сыров собственной торговой марки «Свежий ряд», производимых на заводах в республике Адыгея, составляют весовые сыры. Всего же за последний год в магазинах сети приобрели 37 миллионов упаковок различного сыра СТМ «Свежий ряд», а ее доля в общем обороте категории увеличилась до 14%.

- Сыры «Свежий ряд» пользуются большой популярностью среди наших покупателей — в первую очередь за счет доступной цены при сохранении отличных вкусовых характеристик и высокого качества самой продукции. В линейке этой марки у нас представлен выбор вкусных натуральных сыров без заменителя молочного жира – адыгейский, чечил, косичка, — прокомментировала директор департамента собственных торговых марок «Пятерочки» Елена Рудова.

Аналитики подсчитали - чаще всего в потребительской корзине за последний год оказывался сыр чечил. Гости магазинов купили около 12 миллионов упаковок этого продукта. При этом особой популярностью пользуется копченый чечил. Ему отдают предпочтение жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. А вот сыр-косичку в копченом виде больше всего любят петербуржцы и жители Ленобласти.

О том, что эти сыры пользуются особой популярностью говорят сами покупатели. В приложении торговой сети они выставляют оценки. В среднем она составляет 4,9 баллов из 5 возможных.

* с августа 2022 по август 2023

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