"На Украину денег нет": Поездка Зеленского в США обернулась провалом

Конгрессмен Чип Рой заявил, что игры США с Украиной должны быть прекращены Фото: REUTERS

Год назад Зеленского в США встречали с помпой. Но закончившийся вчера визит президента Незалежной в Америку западная пресса оценила так: «Он прошел в иной обстановке, в Конгрессе и обществе больше не хотят ни аплодировать Украине, ни финансировать ее расходы».

Обещания Байдена выделить очередной, 24-миллиардный пакет военный помощи Украине – лишь слова. Без одобрения Конгресса Киев не получит ни цента. А республиканцы, заседающие на Капитолийском холме, намерены проголосовать против бессмысленной траты средств. «Помощь Украине висит на волоске», - признает The Washington Post, указывая на объективную реальность текущей повестки дня в США, переключившейся на кампанию по выборам президента страны.

«Год назад Зеленского встречали совсем иначе. – пишет CNN. – Теперь украинский президент приехал в Конгресс к новому спикеру, столкнувшемуся с мятежом справа, еще не обещавшему помощь Украине в будущем, которому предстоит соотнести свое собственное политическое будущее с будущим Украины в видении Зеленского».

Спикер Конгресса Кевин Маккарти даже не стал собирать сенаторов и конгрессменов вместе для того, чтобы в очередной раз послушать Зеленского. «Такое решение подчеркивает глубокие разногласия между республиканцами по поводу дальнейшей помощи Штатов Киеву, - считают журналисты The New York Times, которые сразу же выносят суровый вердикт. – Визит Зеленского проходит во время, когда многие республиканцы выступают против пакета военной помощи Украине, запрашиваемого Байденом. И вместо того, чтобы расстелить красную ковровую дорожку для Зеленского, спикер Маккарти говорит, что Зеленский должен убедить его в том, что поддержка борьбы с Россией стоит денег и времени Конгресса».

Сам Маккарти, выступая на пресс-конференции, объяснил свою позицию весьма доходчиво: «Избран ли Зеленский в Конгресс? Он является нашим президентом? Где отчетность за уже выделенные деньги? Есть план победы? Американская общественность хочет знать именно это».

А член Палаты представителей Байрон Дональдс вообще не стал стесняться, ответив на аппетиты Киева в интервью CNN: «В Палате представителей сейчас нет денег на Украину. Откровенно говоря, сейчас не лучшее время для присутствия здесь Зеленского».

Его коллега, парламентарий Чип Рой еще и обрушился на Зеленского с небеспочвенными подозрениями: «Когда Зеленский приезжал к нам в последний раз? Прямо перед выделением денег! Не думаю, что это совпадение. Так что игры с Украиной должны быть прекращены».

Соображения, опубликованные Los Angeles Times, также оказались для Зеленского неприятным сюрпризом. Издание признает, что и в самой Украине уже начали сомневаться в поддержке США и их союзников, а итогом встречи Зеленского и Байдена стала лишь призрачная уверенность, призванная «всего лишь немного успокоить украинцев».

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