Зеленскому в США вручили скифские кирки и топоры Фото: СОЦСЕТИ

О том, что украинцы раскопали тракторами все наиболее заметные скифские курганы известно всему научному и околонаучному миру очень давно. Греческие, римские и скифские предметы культуры с Украины можно и сегодня встретить на торговых площадках в сети. Американский и британский рынок избалован всякими древностями из этих местечек.

Но после уничтожения киевским режимом Каховского водохранилища, украинским копателям открылись на дне русла Днепра новые поселения и захоронения. И они так утомили своими находками европейский и американский антикварный рынок (правоохранители в США изымать их из посылок сотнями), что некоторые решили вернуть.

Пользуясь тем, что Зеленский находится в США, американские полицейские решили попиариться и отдать ему все, что нашли в посылках с Украины.

И если бы эта археологическая контрабанда была еще скифским золотом... Украинскому комику подсунули самые банальные находки «черных археологов», которыми в России забиты все запасники краеведческих музеев.

Подобную археологию можно купить в любой выходной день на «Измайловской Вернисаже» в Москве. Такое ржавое железо даже не берут даже приличные музеи, так как без знания места находки, сопутствующих предметов такая железяка просто не имеет исторической ценности. Это может подтвердить любой историк.

Кроме того, все известно, что на Украине за последние годы сформировался огромный рынок подделок подобных предметов. Так что не факт, что эти вещи были выкованы в прошлом году, а потом дожидались американского покупателя в свинарнике или выгребной яме. А именно так там старят подобные подделки.

«США вернули Украине артефакты... Среди них - железные скифские мечи-акинаки VI в. до н. э., железные топоры XVII в., кирки XVII в. и прочее. Ценности конфисковали американские правоохранители, когда их пытались ввезти в США. В церемонии передачи принял участие президент Зеленский», - цитируют украинские СМИ сайты «черных археологов», где различные искатели публикуют и обсуждают фотографии своих находок.

В том числе те, что изъяли в США. А еще посмеиваются над своим президентом, который, как известно никакого отношения к скифам не имеет.

Тут еще в Киеве главный разведчик Зеленского Кириллов Буданов что-то ляпнул, про своих предков, что жгли Москву.

Смотрите, как потянуло киевский режим к археологии, к землице... Пришло время, видимо.