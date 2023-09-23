«За границей они не нужны»: Иван Охлобыстин – об уехавших артистах и здоровье Михаила Ефремова

Иван Охлобыстин — многодетный отец, дважды дед, писатель, артист, а теперь еще и молодежь учит. Фото — Софья Анцупова

Иван Охлобыстин теперь не только сценарист, писатель и артист, а еще и педагог. У Ивана Ивановича свой курс будущих артистов в Институте современного искусства. Сайт KР.RU поймал деятельного Охлобыстина на «Союзмультфильме», куда он приехал озвучивать пятый сезон мультсериала «Простоквашино» - премьера 25 сентября. Иван Охлобыстин уже 5 лет озвучивает почтальона Печкина.

В интервью KР.RU Охлобыстин рассказал о работе и друзьях.

- Как скоро внукам покажите «Простоквашино», чтобы они удивлялись – «нашего дедушку и тут, и там передают». Голос у вас узнаваемый, точно не перепутают...

- Внуку и внучке по 10 месяцев. Думаю, что они начнут ассоциировать меня с мультипликационным героем через полгода-год.

- Вам сейчас внуков часто доверяют?

- Когда появляется возможность, то мне и Оксане, супруге моей, конечно, доверяют внуков. Мы сразу говорили: немедленно, привозите нам внуков, мы возьмем! А дети отвечали – нет, мы их будем воспитывать сами. Сейчас внуков нам отдают, а через какое-то время мы начинаем подозревать, что очень долго они у нас... Но когда мы своей-то жизнью поживем немного? Да рады конечно. Может при хорошем стечении обстоятельств и правнуков дождемся. Хотя при нашем образе жизни с Оксаной это сомнительно - мы драйвовые.

- Нужно ли родителям и как контролировать, что смотрят школьники в Сети, фильтровать на каких блогеров подписаны? Как своих детей тут контролировали?

- Я не уверен, что это технически возможно. Следовательно, нужно проводить какие-то «профилактические работы», предваряющие просмотр. Потому что, когда смартфон или планшет оказывается в руках ребенка, то вряд ли родитель всегда окажется рядом. Это воля случая. Когда мои детки были маленькие, я просто накачивал им сам музыку, аудиокниги - не ленился. А деткам все равно, что слушать и смотреть – лишь бы уроки не учить. Так что они с удовольствием у меня смотрели и слушали все, включая Плутарха…

Охлобыстин работает на студии — озвучивает «Простоквашино». Фото — Софья Анцупова

- Есть у нас «Простоквашино» и другие прекрасные мультсериалы, планируют больше снимать кино для детей и подростков. Значит ли это, что надо убрать какие-то американские мультики? Как приучить больше смотреть наши?

- Запретами мы ничего не добьемся. Запреты - бессмысленная вещь, и технически это невозможно: в мире глобальной сети интернет куда руку ни сунь - везде что-то электронное, излучающее. Только в порядке живой конкуренции мы можем чего-то добиться.

- У вас свой курс в Институте современного искусства. Какие у ваших студентов мечты о профессии? Ведь часто теперь стыдно признаться - хочу стать звездой кино или онлайн-платформы. Принято сначала говорить о театре...

- Стыдно признаваться тем, кто из профессии хочет извлечь славу, деньги и прочие ништяки, что не соответствует каноническому представлению человека искусства о его деятельности. Человек искусства, будь то актер, художник, журналист, писатель, музыкант – он не работает, он служит своей аудитории, представляет ее интересы в окружающем мире. Аудитория доверяет этому герою все, вплоть до формирования внешнего образа. Мы находим своих любимчиков среди неких персонажей: подражаем им частично – одеждой, поведением. Я когда отбирал ребят и девчат, пытался понять, правильно ли они ставят перед собой цель? Может, это и не их. К примеру, у меня дочь захотела когда-то быть актрисой. Я ей сказал: Анфиса, ты должна понять, что настоящий актер или актриса – это тот, кому все равно, что играть. Огурец до старости лет в провинциальном театре или Джульетту во МХАТе или в Гранд-опера. И одинаково получать от этого удовлетворение, понимая, что ты служишь чему-то великому – этой вселенной творчества. Не может быть в самом начале побуждающим моментом твоя личная выгода. Может быть только стремление быть полезным. До той степени, когда аудитория начнет тебе доверять представлять ее интересы. Мы не можем жить вне аудитории. Вот предположим: люди творческих профессий уехали за границу, но я не понимаю, как они себя будут там реализовывать.

Печкин влюблен в Маргариту Сергеевну. Фото — «Союзмультфильм»

- Пока что большинство актеров и певцов за полтора года работы не нашли, у кого-то небольшие залы на русскоязычную местную аудиторию. Но планы то на новую заграничную аудиторию…

- Это большая иллюзия, что ты приедешь в Голливуд или еще куда-то и будешь там нужен. Ты никому там не нужен. Жизнь может нами крутить по-разному, но объективно - люди творческих профессий там не нужны. Это другая аудитория, другая социальная среда, поэтому артист никогда не передаст то, что действительно чувствуют люди там, куда они переехали. Они знают только то, чем живем мы, чем сами жили до этого. Надеюсь, что большинство из них опомнится.Творческий человек может быть нужен только на Родине. Основная задача человека искусства – вдохновлять на подвиг, на реализацию, на преодоление. Где-нибудь в провинции мальчик или девочка, сидящие у телевизора, будут смотреть фильм и мечтать о том, что и они тоже будут как герой на экране.

- Сегодня попала на ТНТ на передачу «Однажды в России», где герой Азамата Мусагалиева шутил: «Готов сесть в тюрьму, чтобы попасть на спектакль Михаила Ефремова». Как у вашего друга Михаила Олеговича здоровье?

- Слава Богу.

- Читала, что вы его навещаете и общаетесь. Как у него общий настрой?

- Да, все, слава Богу. Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него – это его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем. Плюс там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты. Ну, это такая «хозяйственная часть». При этом, Михаил, несомненно, представляет огромный интерес для отечественной культуры, потому что он великолепный актер и режиссер. За месяц до трагедии, он мне сказал: «Напиши мне пьесу. Хочу поставить в «Современнике». Это четвертая была бы поставленная пьеса, до сих пор в «Современнике» хорошо идет «Дюма» (автор – И. Охлобыстин, режиссер М. Ефремов, ближайшие даты спектакля 17 и 18 октября – примечание). А тогда в воздухе висело ощущение чего-то приближающегося - ну, сейчас-то мы знаем уже, что приближалось… А тогда было непонятно, с какой стороны «зайдет». Тогда весной 2020 года я его спросил: «Михаил, ты мне поставь задачу – что ты хочешь выразить, донести в итоге?» И он мне говорит: «Как и многие чувствую, что приближается какой-то глобальный катаклизм, апокалипсис… Но мы не знаем, откуда «зайдет». Я прекрасно понял о чем идет речь, потому что ощущения были похожие. И написал ему пьесу «Пар». Довольно сложная, очень своеобразная пьеса, передающая то, что мы обсудили. И случилась эта трагедия. Михаил забрал эту пьесу с собой в колонию, до этого он на суд с ней ходил. Синяя папка, с которой Михаил был на суде - у него там Акафист Николаю Угоднику лежал и пьеса. И его психологически это удерживало, потому что он на грани был. Это ужас! Он взрослый дядька и в такой ситуации - такая катастрофа! При том, что он еще и христианин, и очень хороший человек. Я его очень люблю. Ну, что тут добавить? Со всеми может случиться, не дай Бог, но – загадывать нельзя.

- Какая у него есть сейчас творческая и прочая деятельность? Есть условия и силы что-то писать и сочинять?

- Он, как и все остальные заключенные, делает молнии. Очень неплохая у него там аудитория, как ни странно. Приятная. У каждого своя беда, своя специфическая история, тем не менее, довольно комфортное окружение. Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал. А когда появляется возможность, у них там есть немного свободного времени – тогда он участвует в общественной жизни. Ему доверили участвовать в конкурсе – они с ребятами поставили отрывок по Достоевскому (Михаил Ефремов принимал участие в написании сценария и озвучил фильм «Евангелие от Федора». Так фильм созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции «Преступление и наказание», посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского- примечание). Разумеется, что никуда они не ездили, это было все сделано внутри, на телефоны доступными средствами, тем не менее получилось хорошо.