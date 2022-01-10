Известный артист сделал заявление об освобождении Михаила Ефремова

Борис Щербаков: "На мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан. Он что-то понял в этой жизни". Фото: Борис КУДРЯВОВ

За судьбу Михаила Ефремова, который после смертельной аварии на Садовом кольце с сентября 2020 года сидит за решеткой - сначала в столичном СИЗО, а потом и в колонии под Белгородом - переживают не только семья и поклонники. В свое время смягчить наказание сидельцу просили Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Олег Меньшиков, Сергей Безруков: мол, артистов его уровня осталось немного, зрители страдают...

А теперь в поддержку друга и коллеги высказался Борис Щербаков. Народный артист России, сыгравший более двухсот ролей, в эфире программы "Судьба человека" признался, что знаменитая актерская династия для него имеет особенное значение. Ведь в свое время Ефремов-старший начинающим артистом принял Щербакова в театр "Современник", где тот прослужил более 30 лет.

- Он был очень добрым, гениальным человеком, безусловным лидером. Я даже не знаю, почему до сих пор театр не назван его именем. Что ж вы делаете-то, ребята? - на всю страну обратился Щербаков к руководству "Современника". - Вас бы не было вообще, если бы не Олег Николаевич! А вы до сих пор боитесь назваться...

Между тем, по словам Щербакова, именно слава отца много лет разлагала волю его бедового наследника.

- В свое время была полная безнаказанность - фамилия работала... Казалось, что так всегда и будет, - высказался актер о вседозволенности Ефремова-младшего и тут же ему посочувствовал. - Но на мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан. Он что-то понял в этой жизни. И я считаю, что уже пора его выпускать по УДО (условно-досрочное освобождение. - Ред.). Жизнь его достаточно побила... Олег Николаевич тоже выпивал, все мы не без греха. Но спектакли он никогда не срывал, за руль пьяным никогда не садился. Будь Олег Николаевич жив, я думаю, у него просто случился бы инфаркт после этого ДТП. Он очень переживал за каждый поступок сына. И то, что произошло сейчас, он бы просто не пережил.

К слову, похожий сценарий много лет назад разыгрался и в жизни самого Бориса Щербакова. С той лишь разницей, что в аварию попал не сын, а отец.

- Мой папа-таксист наехал на человека, ему грозило три года тюрьмы, - признался гость Борису Корчевникову. - Но благодаря моему гонорару за фильм "Мандат" (в котором юный Щербаков сыграл в 12 лет. - Ред.) - 480 рублей, сумасшедшие деньги по тем временам! - мама нашла адвоката, который отмазал отца...

ВОПРОС-РЕБРОМ

А возможно ли УДО?

Как рассказывал kp.ru после кассации адвокат актера Петр Хархорин, у Ефремова есть три варианта развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение.

По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. По подсчетам юриста, так Михаил Ефремов может выйти в середине 2023 года. Прошение о помиловании можно сделать уже сейчас, также как и обжалование, однако о таких планах защита не распространяется.

Однако, если все эти меры окажутся бесполезны, то судя по документам, оказавшимся в распоряжении редакции, артист выйдет на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО.

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