Секретная каша на завтрак и запас в ланч-боксе на обед: как родителям правильно накормить школьника

Основную часть дневной калорийности должны обеспечивать завтрак и обед Фото: Влад Комяков

С началом учебного года у детей сильно возрастает нагрузка: и школьную программу нужно освоить, и на любимые секции и кружки успеть. Как школьнику "подзарядить батарейку", восполнить потраченную энергию и дать заряд развитию и росту KP.RU рассказала Стелла Хамхоева, врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

СЕКРЕТНАЯ КАША НА ЗАВТРАК

Детям жизненно необходимо получать с пищей много качественных углеводов, жиров и белков, есть фрукты, овощи, зелень, а также животные и растительные белки в виде нежирного мяса, рыбы и, к примеру, бобовых.

- Но нельзя забывать о витаминах, аминокислотах, минералах — продукты с их содержанием также должны быть в меню школьника, - говорит врач Стелла Хамхоева. - Эти вещества не синтезируются в организме самостоятельно, однако для правильного роста и развития детского организма они нужны. Для этого питание должно быть разнообразным, включать разные группы продуктов. Например, если на завтрак вы даете детям кашу, то стоит выбирать не только овсянку изо дня в день, а хотя бы иногда заменять ее на рис, пшено, ячневую крупу.

Ребенок растет и развивается, он расходует много энергии, очень важно найти баланс между тратой энергии и ее поступлением.

РОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!

Если ребенок активно занимается спортом и в целом очень много двигается, дневная калорийность его рациона должна быть выше.

ОБЕД ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПЕРЕКУС

Многие родители задаются вопросом, что выбрать для школьника - перекус "на ланч" или полноценный обед?

- По возможности лучше один раз плотно поесть на большой перемене, чем перекусывать понемногу, - говорит врач. - Однако случается и такое, что дети с утра не хотят завтракать или отказываются обедать в школьной столовой. Тогда родителю следует приготовить для ребенка перекус с собой, чтобы он не томился от голода.

Стелла Адамовна Хамхоева Фото: Личный архив

ЧТО ПОЛОЖИТЬ РЕБЕНКУ В ЛАНЧ - БОКС?

То, что не испортится за короткий срок или в неправильных условиях хранения, а также то, что нетрудно есть. Для перекуса в таком случае подойдут различные

- фрукты,

- орехи,

- сухофрукты,

- цельнозерновые хлебцы,

- злаковые батончики.

Независимо от возраста ребенка ему не стоит давать с собой следующее:

- любые сладости (как шоколад и конфеты, так и газированные напитки),

- колбасы и сосиски,

- фастфуд.

Список можно продолжать долго, но основная суть — не давайте ребенку те продукты, которые не приносят пользу и не способствуют его росту и развитию. Причем их рекомендуется исключить не только в школе, но также и за ее пределами.

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- Наиболее оптимально, если в течение дня ребенок школьного возраста будет есть не менее четырех раз. Из них три раза — утром, днем и вечером — еда должна быть горячей.

- На гарнир мы любим готовить макароны и картофель — и это вполне полезные продукты. Но стоит также для разнообразия включать различные крупы, а еще - вареные или тушеные овощи.

- Не рекомендуется давать детям острую, копченую, жареную и жирную еду в больших количествах.

- Основную часть дневной калорийности должны обеспечивать завтрак и обед — важно, чтобы они составляли не менее 60% энергетической ценности от всего суточного рациона. Что касается ужина, то его следует устраивать не позднее, чем за два часа до сна ребенка.

- Сбалансированный и налаженный режим питания чаще всего уже сам по себе способствует хорошему аппетиту и наполняет ребенка необходимой энергией, которую он сможет тратить на физические и умственные активности в течение всего дня, - считает врач - гастроэнтеролог Стелла Хамхоева.