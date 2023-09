Зеленский попал в Вашингтоне под холодный душ

Даже заведомо ангажированные СМИ американского истеблишмента признают, что визит Зеленского в США на этой неделе с требованием получения дополнительных денег оказался провальным Фото: REUTERS

Независимый американский журналист Чарльз Баусман специально для KP.RU. Версия на английском языке.

Даже заведомо ангажированные СМИ американского истеблишмента признают, что визит Зеленского в США на этой неделе с требованием получения дополнительных денег оказался провальным. И это действительно говорит о многом, поскольку доселе эти СМИ в основном занимались распространением лжи. Но и они не сочли возможным отозваться об этом визите в позитивных тонах, наверное, пытаясь тем самым возродить хоть какое-то доверие общественности, которая все равно уже давно перестала верить всему, что они печатают. Дело в том, что ложь, которую распространяют основные СМИ и политическая элита США с начала военных действий на Украине, уступила место фактам, и политики делают то, что у них получается лучше всего - держат нос по ветру.

Влиятельная группа мятежных консервативных республиканцев в Палате представителей, которая принимает решения о расходах, категорически против любого дальнейшего финансирования Украины, как и их избиратели, которые больше разъярены дырами на границе с Мексикой и многим другим. У них есть полномочия сместить спикера, г-на Маккарти, национального предателя, известного тем, что он готов продаться любому, кто предложит самую высокую цену, и они блокируют дальнейшее финансирование Украины.

Маккарти - подставное лицо, инструмент коррумпированного истеблишмента, держащего руки на горле американской нации. Но под угрозой потери работы и он холодно отнесся к Зеленскому, отклонив его просьбу выступить в Конгрессе и запретив тем немногим республиканцам, которые еще хотели побеседовать с Зеленским, сделать это в самом Капитолии, и заставив их переместиться для этого на несколько кварталов - к зданию Национального архива. Но самое главное, он не предложил денег, отправив Володимира в Белый дом, где Байден также разочаровал его, предложив жиденькие и весьма неэффективные средства ПВО.

У россиян, возможно, сложилось впечатление, что американская политическая власть монолитна и если Байден вновь окажется у власти, то его команда сможет определять национальную политику в течение всего срока. Но ничто не может быть дальше от истины.

Лучше всего этих людей можно охарактеризовать как злобную элиту, которая использует деньги и шантаж для насаждения тирании во всех сферах жизни: в обеих партиях, в бюрократии, в культуре, в научных кругах, в общественном здравоохранении и особенно в правоохранительных органах (ФБР) и разведывательных службах, которые теперь охотятся на самих граждан США. Их основным инструментом контроля являются традиционные СМИ, которые потеряли всякое уважение со стороны общественности из-за их очевидной роли приспешников плохих парней. Против этой тирании выступают ее жертвы - граждане, относящиеся ко всему политическому спектру, представляющие обе партии (кстати, многие американцы, около 40%, если не больше, не идентифицируют себя ни с одной из основных партий, поскольку обе безнадежно скомпрометированы). Их основными арсеналами являются доступ к бесплатной информации и 1-я поправка к Конституции (которая также подвергается серьезным нападкам). Их наступательным оружием являются альтернативные СМИ, которые за последние 20 лет настолько разрослись, что теперь по влиянию превосходят традиционные СМИ.

В США в самом разгаре масштабная борьба между этими двумя группировками. Эта битва историческая, эпическая и имеет огромные последствия для России и остального мира. В ней, так же, как и в горячей войне, завоевываются и теряются территории, ведутся атаки, которые либо успешно отражаются, либо нет, и есть жертвы. Есть генералы-герои и офицеры на стороне добра (Кеннеди, Трамп, Маск, Рамасвами, Гринвальд, Карлсон и тысячи имен поменьше), и столько же злых военачальников и наемников-предателей, перешедших на сторону врага (Нуланд, Блинкен, руководство крупных медиа-компаний, большинство политиков, и т.д.). Основным полем битвы является информационное пространство, при этом правовая и законодательная сферы также играют определенную роль. Обратите внимание на присутствие как либералов, так и консерваторов в рядах хорошей стороны. Пока это информационная война, но она легко может стать горячей, поскольку обе стороны станут более радикальными и разъяренными. Это зона боевых действий, в которую мистер Зеленский вступил на прошлой неделе, пытаясь выжать побольше денег, чтобы обогатить себя и своих казначеев. Судя по тому, как его приняли, маловероятно, что он приедет снова.

Вот свидетельства того, что общественное и политическое мнения в США относительно Украины резко меняется.

The New York Times, которая является не чем иным, как пропагандистским изданием администрации Байдена, во время визита выпустила «ракету» прямо в самого Зеленского, заявив, что Киев и Запад солгали о преступном ракетном обстреле мирных жителей в Константиновке, обвиняя Россию, а не настоящего виновника - Украину.

Почти одновременно Сеймур Херш, один из самых уважаемых и авторитетных журналистов в США, сбросил на Зеленского крупную «бомбу», тоже приуроченную к визиту. При этом утечка из спецслужб США (о провале украинского наступления. - Ред.) подтвердила, что СМИ и правительство лгали о ходе конфликта на Украине.

Почти ежедневно в альтернативных СМИ (которые сейчас фактически являются мейнстримом) появляются крупные статьи, указывающие на то, что конфликт для Украины идет не очень хорошо. Огромные альтернативные платформы, созданные популярными обозревателями Такером Карлсоном, Джо Роганом, Гленном Гринвальдом, Мэттом Тайбби, Клейтоном Моррисом и многими другими, а также большая часть Twitter, явно выигрывают в битве за трактовку того, что происходит на Украине, и общественная поддержка России резко растет как в США, так и в Европе. Охват и влияние этих пабликов гораздо шире, чем у «старых» СМИ, которые умирают из-за собственного предательства и глупости. Статьи и видео на новых платформах получают гораздо больше (часто, в десятки раз) просмотров, чем противоположная точка зрения в устаревших СМИ.

Видные общественные деятели все чаще высказываются против Украины. Самый яркий пример – Джеффри Сакс, уважаемый экономист. Он уже несколько месяцев ведет собственную войну против украинской лжи, пишет статьи и дает огромное количество интервью. Он не одинок.

Но для россиян было бы ошибочно думать, что с этим резким сдвигом в общественном мнении политика США скоро изменится. К сожалению, коррупция настолько глубока, что может пройти много времени, прежде чем общественное мнение положит конец негодной политике, однако тенденция очевидна.

Невозможно сказать, когда, если вообще когда-нибудь, «ястребы», внедренные в администрацию Байдена и Конгресс, склонятся к реальности, но давление нарастает.

