Когда и на каких условиях закончится СВО на Украине

России нужны не территории, а безопасность людей. Фото: Александр КОЦ

Удивительно оживился Запад в последнее время со своими идеями о прекращении конфликта Украины и России. Тут тебе и Трамп, и немцы, и французы, и даже американские эксперты. Все они заголосили в один голос, что надо, мол, замиряться и Западу с Украиной идти навстречу России. Причем, этот путь навстречу они видят исключительно через территориальную призму.

Тот же самый Трамп выступил с заявлением, что, мол, Киев мог бы еще в прошлом году признать за Россией территории Крыма и Донбасса, заключить хотя бы перемирие и не утратить те регионы, которые отошли России к лету прошлого года. Как будто все эти заявляльщики не помнят того же главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, в том же 2022-м заявившего, что "исход конфликта должен решиться на поле боя". И никак иначе.

Удивительно не то обстоятельство, что они заговорили о мире. Это как раз вполне объясняется изменением характера боевых действий, гигантскими потерями ВСУ, падением в пропасть и сворачиванием украинской экономики. Когда взяли за задницу, приподняли и потрясли, тут поневоле запросишь о пощаде в той или иной форме. А все эти выступления сейчас – это реально попытки закончить конфликт. На тех условиях, которые Запад считает приемлемыми для себя, наплевав на Украину.

Удивляет другое: они специально демонстрируют якобы непонимание, что вопрос территорий в конфликте между Украиной и Россией – это дело даже не второго или третьего, а десятого порядка.

У нас полно и своей территории. Весь вопрос заключается в том, что обезопасить "старые" территории от агрессивного, помешавшегося на нацистской идеологии соседа можно только одним путем - лишая его ударных средств и отодвигая как можно дальше от российской территории те точки на местности, с которых могут быть нанесены удары по нашим людям.

России нужны не территории, даже при том, что квадратные километры лишними ни для кого не бывают, а безопасность людей, в том числе и тех, ответственность за жизнь которых она несет. У Зеленского был шанс в прошлом году в Стамбуле. Он его сам и похоронил по указанию западных кураторов.

А теперь все будет происходить ровно до того момента, пока Украина (или то, что от нее останется) не будет лишена возможности иметь вооружения и армию, которые могут представлять опасность для наших регионов и страны, пока она не вернется к нейтральному внеблоковому статусу (как это декларировалось и подразумевалось при ее создании в 1991-м), пока украинская власть не откажется нацистской идеологии ненависти ко всем остальным народам, которые не являются для украинцев панами.

У Украины есть два варианта – согласиться на предложения РФ, причем, на этот раз инициатива должна исходить уже от самого Киева. Либо исчезнуть. Чтобы перестать представлять угрозу. Перефразируя известную формулу: "нет человека – нет проблемы".

И это, что называется, "обороты на минималках". Потому что по максимуму речь должна идти о новой архитектуре европейской, а то и мировой безопасности.

Не столь важно в этой ситуации, к которой привели украинцев их западные хозяева, простимулировав "конфликт до последнего украинца", какому государству будет принадлежать та же Одесская или Закарпатская области, при условии, что население этих или других областей захочет именно туда. Главное – не частью нынешней взбесившейся Незалежной, одержимой идеей разрушения окружающего мира, которая на деле превращается в стремление к самоуничтожению. Быть частью агрессивной бандеровской Украины Москва им не позволит. Равно как и продолжать существовать той самой бандеровской Украине.

Именно это и надо уяснить Западу, чтобы понять, как и когда может быть прекращен российско-украинский конфликт. Ни больше, ни меньше. И пока именно эти слова, а не заявления про территории, не станут звучать от западных экспертов, политиков и официальных лиц, СВО не закончится. Конечно, в том случае, если они заинтересованы в продолжении существования Украины.

Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, "на поле боя, значит, на поле боя". Как хотел Боррель.