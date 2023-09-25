Зачем нужен накопительный счет, если можно открыть только вклад: рассказываем о рисках

Наконец-то в нашей семье случилось радостное событие – несмотря на летний отпуск и сборы сына в школу, мы с мужем смогли накопить чуть больше 400 тысяч рублей. Примерно через год мы планируем большие траты: супруг хочет взять гараж в кредит, а я мечтаю сделать ремонт в гостиной. И, конечно, какую-то сумму надо оставить на черный день. Еще раз пересчитав все деньги, стали изучать условия различных вкладов. И вот что мы поняли.

В середине августа Центробанк отреагировал на слишком резкое ослабление рубля, подняв ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Такой шаг должен стимулировать инвесторов держать деньги в нашей валюте, что постепенно приведет к ее укреплению. И что это значит для нас, обычных клиентов?

Большинство банков России сразу отреагировали на эти изменения, в среднем подняв ставки по депозитам на 2% — отлично! То есть, еще в начале августа средняя ставка по трехмесячным вкладам была около 7,5%, то к концу августа она превысила 10% годовых. Самыми выгодными в большинстве банков сейчас являются вклады на короткие сроки. К примеру, в банке «Открытие» доходность по вкладу «Первый» на 3 месяца составляет 11% годовых, на полгода — 10,5%, на год — 9%. Но на какой срок лучше всего разместить эти средства?

С этим вопросом мы обратились к банковскому эксперту, который пояснил нам, как получить максимальную прибыль от наших 400 тысяч рублей, и при этом минимизировать риски. А еще он рассказал о важности накопительного счета и нюансах начисления процентов, о которых мы услышали впервые. Все расчеты и пояснения вы найдете здесь.

ПАО Банк «ФК Открытие». LjN8Jx3Vo