В Балдейке - балдеть, в Хохотуе - хохотать: откуда появились самые забавные названия на карте России

Сегодня в Балдейке прописано менее 270 человек.

Недавно Росреестр поделился подборкой из десяти самых необычных названий местности. В списке, например, села Хохотуй, Балдейка, деревни Большие Пупцы и Новый Опель... А как живется там людям и отличаются ли они повышенным чувством юмора?

В честь священника

- Когда слышат, что я из Балдейки, всегда задают один и тот же вопрос: «А что вы там делаете? Балдеете?» - смеется Анастасия Кабанова, старший специалист территориального отдела «Балдеевский» в Удмуртии. - Мы уже привыкли.

На самом деле село получило название в честь священника по имени Булдэ. Он был из крещеных татар, пришел сюда в начале XIX века.

- Поставил церковь, куда стали приходить люди. И возникло село, которое изначально называлось Булдейка. А потом его по созвучию переименовали в Балдейку.

В переписи 1868 года указывалось, что в деревне стоит 12 домов, в каждом живет семья из 6 - 8 человек. Сейчас население - 267 человек.

- Причем их так и называют: «жители села Балдейка», никаких «балдейцев» или «балдейковцев», - объясняет Анастасия.

Балдейка еще в 2020 году входила в тройку самых веселых географических названий России. Здесь есть Дом культуры и школа. Ее ученики подготовили туристический маршрут «Военно-патриотическая тропа», начинающийся от памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Это, пожалуй, главная достопримечательность села.

Березы Хохотуя

- А вот мы на вопрос, хохочут ли в Хохотуе, отвечаем: да, мы хохотушки. Веселые! - говорит жительница забайкальского села Наталья.

Название селу дало одно из бурятских слов. Но потом его переиначили на русский манер.

Версий, откуда пошло название, две. Первая - от бурятского слова «хогот», что обозначает «береза». Поблизости как раз имеется березовая роща. Вторая - опять же от бурятского «хухэ» - синий, ведь в сумерках сопки вокруг села красиво отливают именно этим цветом.

Первые поселенцы в 1899 году были служащими железной дороги, затем село славилось леспромхозом, а сейчас это обычная российская глубинка. Население 1380 человек, молодежь уезжает искать работу в города, но часто наведывается в гости к родным.

- В 1940-х здесь работали японские военнопленные. Потом появилось японское кладбище, велись раскопки, приезжали туристы, - рассказывают в администрации Хохотуя. - Народ у нас сплоченный. Вместе отмечаем праздники, особенно любим День села, устраиваем концерты. Собираем помощь бойцам спецоперации. Например, одна пенсионерка за три года связала сотни пар носков! А недавно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт взамен старого - большое для нас событие.

«Зазнавшиеся» пупцы

В Тверской области имеется деревня Большие Пупцы. Точнее, есть только указатели с таким названием.

Села уже нет, а указатель остался.

- Говорят, когда-то в селе Заклинье одна семья построила дом в стороне, поселившись обособленно от всех. Сельчане в шутку прозвали их зазнавшимися «пупами» Земли. Позже появилась еще одна такая семья, и так родились Малые Пупцы. Впервые эти названия отражены в писцовой книге XIX века, - объясняет «Комсомолке» краевед, преподаватель, председатель культурно-исторического фонда «Каменский стан» Владимир Подрядчиков.

В справочнике 1859 года в деревне Большие Пупцы было 19 дворов, жили в ней 67 мужчин и 79 женщин. В 1980 году четкие границы между тремя селениями стерлись. Деревни слились с Заклиньем, и Большие Пупцы ныне не существуют.

- Табличка на въезде сохранилась, но мы хотим, чтобы ее убрали. От Пупцов осталось всего 14 домов: один разрушен, в трех живут постоянно, остальные - дачные, - говорит начальник управления Заклинской сельской территории Татьяна Журавлева. - В Заклинье прописано 138 человек, большинство работает в Твери. С апреля по октябрь семьи приезжают на дачи. Рыбачат, ходят по грибы и ягоды. Привозят бабушкам внуков. Ребятишкам не скучно: играют на детской площадке, а в библиотеке для всех проводят праздники.

Особенно любят День Победы. Торжество проходит у памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», где увековечена память 515 солдат из 25 ближайших деревень.

Веселая Жизнь на Кубани

В погоне за Веселой Жизнью заглядываем на кубанский хутор. Считается, что в конце XIX века здесь проходил торговый путь. После долгой дороги купцы останавливались на привал, весело отдыхали, а через несколько дней отправлялись дальше.

Рядом с хутором проходит федеральная трасса.

Есть и другое предположение: хутор возник позже, когда создавались колхозы. Самый крупный оптимистично нарекли Веселой Жизнью, а затем и поселение рядом стало его тезкой.

Население хутора - около 200 человек. Люди в основном занимаются сельским хозяйством. Кормит Веселую Жизнь и федеральная трасса, вдоль которой хутор раскинулся. По ней на юг добираются автотуристы и часто останавливаются на ночлег в придорожном отеле. А всего в часе езды - Краснодар.

Почему медведь упал...

- Медведь упал? Куда упал?! - ошарашенно переспрашивают в Петропавловске-Камчатском. Многие не слышали об озере с таким названием.

Озеро Медведь Упал находится в Тигильском районе Камчатского края.

А объяснение есть. Камчатка - край медвежий, охотничий.

- Старожилы шутят, что русские казаки в XVIII веке назвали озеро в честь упавшего медведя, который так и не встал. Форма водоема на картах действительно отдаленно напоминает лежащего зверя, - рассказывает «КП» глава сельского поселения «Лесная» Тигильского района Евгения Сиверина.

На озере Медведь Упал, что примерно в 30 км от села, Евгения бывает только зимой.

Шел, упал, очнулся - озеро!

- Бездорожье, дикая, гористая местность, единственный способ добраться - на снегоходах. Частники возят желающих, собираемся семьями. Виды волшебные: вокруг сопки. А лед настолько гладкий, что хоть на коньках катайся. Но у нас любимое развлечение - рыбалка. Бабушка говорила, что наши предки и пешком на озеро ходили, и на собачьих упряжках добирались. Рыбу ловили мешками!

В селе постоянно живет 360 человек. Много молодых: в школу и сад ходят около 100 детей.

...а кошка кривая?

Кошка Прямая, Кошка Кривая... Нет, это не позы кошачьей йоги, а острова на реке Северная Двина в Архангельской области.

- Кошка - поморское слово, обозначает мель. А Кривая она из-за формы, - объясняет «КП» Наталья Леонтьева из ближайшей деревни Кальчино на соседнем острове.

Ни Кривая Кошка, ни Прямая к котикам отношения не имеют.

На самой Кривой Кошке никто не живет. Да и в Кальчино этой зимой оставались лишь двое - Наталья и ее 90-летняя мама.

- От цивилизации мы не отрезаны. Зимой - «Бураны», летом - лодки, катера. Из Архангельска ходят теплоходы. Летом здесь шумно: молодежь приезжает на дачи. Туристам тоже есть на что посмотреть: на соседних островах - единственный в России Музей лоцманской славы.

Там, где Северная Двина впадает в Белое море, очень много отмелей и островов. Так что профессия лоцмана среди местных была популярна долго.

- Деревня у нас старинная. Взять хотя бы наш дом: построен в 1810 году! На наши острова даже экскурсии водят, - с гордостью говорит Наталья.

Кошачья лапа на Кривую Кошку не ступала. Зато были... коровы.

- Во времена колхозов сначала на барже, а затем вброд на остров переправляли стадо. Большое, на тысячу голов! - вспоминает местная жительница Надежда. - Густая трава, кусты - пир для буренок. Все лето они паслись на ферме. А мы, когда были подростками, плавали на Кривую Кошку позагорать на песчаном берегу. А по вечерам в свой поселок возвращались на катере с доярками, отработавшими смену.

Юмор - это... болото!

В Амурской области на карте есть горы Веселая и Юмор, река Юмор и протока Нижний Юмор. Елена Пациора, помощник руководителя Управления Росреестра по Амурской области, рассказывает:

- Все дело в рельефе. На вершине горы есть небольшое болотце, а в местных диалектах слово «юмор» когда-то означало болотистую местность. Вероятно, общий корень со словами «мор», «марь», «маревое» болото, где растут низкие деревья.

А неподалеку от Веселой горы находится Веселый поселок.

- Большинство таких названий встречаются на севере Амурской области. Климат суровый, морозный. Возможно, люди хотели украсить жизнь позитивными названиями. Еще более романтичное предположение: реки у нас бурные, громко журчат, будто «хохочут», - говорит Елена.

Холидей стал Голодаем

Алексей Ерофеев, краевед, топонимолог:

- Иногда веселые названия выбирали действительно для того, чтобы поднять себе настроение, а иногда это было иронией. Например, на Веселой улице могли часто происходить драки. Также в названия нередко трансформируются фамилии первых поселенцев. В Петербурге есть остров Голодай, но он не связан с голодом, как может показаться. Так трансформировалась фамилия британского врача, жившего в той местности, - Холидей. Нередкое явление, когда у названий остаются корни или созвучие со словами разных народностей. Или же обозначение географических терминов. Например, белорусский Пропойск (в 1945 году город был переименован в Славгород. - Ред.) назван так не потому, что в нем жили пропойцы, а потому, что пропоями называли длинные заливы.

Зады, Мусорка, Лох

Полно на карте России и неоднозначных названий. В Иркутской области стали знаменитыми Зады: говорят, так деревню назвали шаманы, и переименовывать ее не рискуют, чтобы не прогневить духов. В Мусорке, что в Самарской области, местные подчеркивают: ударение падает на второй слог! А в селе Лох живут никакие не лохи, а лоховчане, и на трех буквах делают туристический бренд.

В Безумово и Тупицыно не завидуют Мозгово

- В Безумово - безумовцы. Не безумцы! И переименовывать свое село не собираются. Как и жители соседних деревень Тупицыно и Дурнево. Более того, они ничуть не завидуют тем, кто в Мозгово, - шутит заместитель главы Зубцовской администрации (Тверская область) Алла Мигачева.

Фото: Предоставлено местными жителями

Народ рассказывает, что Безумово якобы получило название благодаря священнику местной церкви, который совершал безумные поступки.

Другая легенда гласит обратное: священник как раз вел себя благочинно, а вот жители двух близлежащих сел были старообрядцами и не подчинялись общим порядкам. За что он и окрестил непокорных Безумово да Тупицыно.

Сегодня в Безумово 33 дома, но всего шесть постоянных жителей. Раньше была животноводческая ферма. Теперь это дачная вотчина. Отдыхать в загородных коттеджах приезжают знаменитости: около 15 лет назад дома здесь приобрели актеры Александр Ильин (его сын, тоже Александр, известен своей ролью в «Интернах») и Сергей Серов.

- Александр в Москву сейчас на съемки уехал, а так-то они оба здесь постоянно бывают. Люди как люди, хорошие, отзывчивые. Подработку дают, с нами, местными, общаются, - говорит пенсионер Владимир Тузов. Он в Безумово провел всю жизнь. - В столице-то - только заработки. А деревня - для души. Я к ней прирос. Лес, речка - хорошо! Ну и что, что Безумово. Нас это никогда не смущало. Вот только бы дорогу к деревне отремонтировать. По ней ездить - машину на прочность испытывать.

И, кстати, про авто. В Новом Опеле иномарку не прикупишь: немецкий автопром тут точно ни при чем. Деревня в Гдовском районе Псковской области крохотная, буквально три дома, четыре жильца. Откуда пошло название, старожилы уже не помнят. Но есть предположение, что в псковском говоре корень «пел» был связан с земледелием.