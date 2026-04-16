Билан продает за 250 млн рублей особняк, купленный к свадьбе

Любимое место Билана в новом доме - бассейн и зона отдыха.

На одном из своих концертов Дима Билан признался, что недавно переехал в новый дом, который находится в дальнем Подмосковье.

- Можно даже сказать, что живу теперь в другом городе, - пояснил в беседе с репортерами Билан.

Этот особняк Дима сейчас продает за 250 млн рублей.

Дима рассказал, что купил новый дом рядом с рекой, где летом можно рыбачить. В особняке артиста есть большой бассейн, который помогает ему перезагружаться после концертов.

- Это дом, о котором я реально мечтал. Река рядом, она у меня просто на заднем дворе. И там рыбу можно ловить, - рассказал Билан.

Ради покупки нового особняка певец взял кредит и выставил на продажу два своих старых дома. Но пока ему удалось продать только один особняк.

Сейчас артист продает свой старый дом в поселке «Монтвиль» за 250 миллионов рублей. Его Билан покупал к свадьбе с фотомоделью Еленой Кулецкой, на которой обещал жениться после победы на конкурсе «Евровидение». Победить-то победил, но с невестой расстался. Именно поэтому старый загородный дом певца - не семейное гнездышко, а настоящее жилище обеспеченного холостяка. Дима оборудовал в нем множество тайников.

- Я с детства мечтал о каких-то секретных комнатах и чердаках. Мальчишеские желания во мне до сих пор живы. При строительстве дома хотелось воплотить о чем с детства мечталось, - рассказывал Дима в интервью «КП». - В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках. Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается тайная комната. Есть еще много необычных вещей. К примеру, кресло в форме яйца, которое ездит по потолку. И стеклянный пол, по которому даже мне иногда страшно ходить.

Когда-то артист собирался жить в нем с Еленой Кулецкой.

- В доме у Димы есть, так называемый «чердак воспоминаний», где он хранит старые фотки (в том числе и фото бывших девушек), подарки, странные вещи, купленные на блошином рынке и вещи с его старой квартиры, - делились с «Комсомолкой» друзья Билана. - У Димы есть ритуал: дверь на этот чердак он открывает только раз в год, чтобы побыть там одному со своими воспоминаниями. Еще в одной потайной комнате у Билана спрятан тайный музыкальный кабинет. Он туда никого не пускает. Именно там артист сочинил половину своего альбома «Alien24». В комнате новейшее музыкальное оборудование и маленькое круглое окошко, как на корабле.

Ольга Бузова снялась в сериале про СВО