Обнажение Светланы Тома в фильме «Табор уходит в небо» одобрил член Политбюро

Эта музыкальная драма стала в СССР лидером кинопроката 1976 года (64,9 млн зрителей), получила массу призов на международных кинофестивалях, ее закупили 112 стран.

Режиссер Эмиль Лотяну экранизировал рассказ Максима Горького «Макар Чудра», опубликованный в 1892 году. События разворачиваются во второй половине XIX века в Закарпатье, в ту пору - окраине Австро-Венгерской империи.

«Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало молодого цыгана Лойко Зобара, - рассказывал у костра кузнец табора Макар Чудра. - Удалый был малый! Уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того скакуна - все равно Зобар на нем гарцевать станет! Он любил только коней и ничего больше, и то недолго - поездит, да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми.

Много красавиц сохло по Зобару. Но ни одна не тронула сердце конокрада. Пока не повстречал знойную цыганку Раду. И хотя друзья предупреждали, что она колдунья, погубит его, Зобар совсем потерял голову от любви. А гордая Рада лишь насмехалась над ним».

В артистки - под расписку

Светлана Тома, сыгравшая Раду, стала «Лучшей актрисой 1976 года». Заодно дочь липецкого крестьянина и кишиневской еврейки получила неофициальный титул первой цыганки Советского Союза.

Актрисой она стала случайно. После окончания школы приехала из города Бельцы в Кишинев поступать на юрфак. Но до университета не добралась. На троллейбусной остановке человек в белом костюме вдруг предложил сняться в кино. Это был режиссер Эмиль Лотяну. Провинциалка приняла его за мошенника. Ее предупреждали: их много в больших городах! Но Лотяну оказался настойчивым. Уже через два дня она прошла пробы на главную роль в картине о молдавских чабанах «Красные поляны». Свете было всего 17. Требовалось разрешение родителей на съемки. Лотяну приехал к ним в Бельцы. Отец поначалу не соглашался: «Знаем мы, чем ваши артистки занимаются. А ей нужна профессия!» Пришлось выдать расписку: «Я, режиссер Лотяну, обязуюсь вернуть вашу дочь, Фомичеву Светлану Андреевну, в целости и сохранности после окончания съемок».

За роль Иоанны она получила приз «За лучший дебют» на Всесоюзном кинофестивале. Но в титрах стояло: Светлана Тома. Лотяну посчитал, что фамилия ее прабабушки-француженки по матери более привлекательна. Отец юной артистки обиделся: чем Фомичева хуже?

По настоянию Лотяну девушка поступила на актерское отделение Кишиневского института искусств. Студенткой впервые предстала на экране в образе цыганки Маши. В картине Владимира Венгерова «Живой труп» по Льву Толстому с Алексеем Баталовым в главной роли. Машу играли многие советские и зарубежные актрисы. А тут третьекурсница! Она справилась. Одно огорчало: роль озвучила подруга режиссера Людмила Гурченко. С тех пор, пересматривая картину, Тома всегда отключает звук на своих сценах.

Были и другие кинорежиссеры в ее жизни. Но главный, конечно же, Лотяну, снявший ее во всех своих фильмах. Их связывали не только творческие, но и романтические отношения. Хотя на съемках спуска своей музе он не давал.

- Он, как человек, открывший меня, хотел, чтобы я была лучше всех, - рассказывала Тома «Комсомолке». - Поэтому требовал высокой планки. Мы снимали «Табор...» в Закарпатье. Режиссер и оператор выбрали горную реку Тису для сцены купания Рады и Зобара. Вода там даже в жаркий полдень холодная, а снимали осенью. Померили глубину и решили, что мы с Григоре Григориу не утонем. Намазали нас гусиным жиром, чтобы не схватили воспаление легких. И вот команда «мотор». Гриша рвет на мне кофточку, мы скатываемся в воду, и тут я понимаю, что происходит что-то непредвиденное. Во-первых, сразу глубоко. Во-вторых, все мои восемь юбок моментально намокли. Гриша пытается меня удержать, но я очень тяжелая в этих юбках, а река быстрая. Меня понесло течением, но съемку не останавливают. И у меня началась истерика. Поняла, что ухожу под воду, а никто не спасает. Когда нас выловили, выяснилось, что все это было напрасным: одна камера отказала.

Нагадала быть конокрадом

Худсовет «Мосфильма» не хотел утверждать молдавского актера Григоре Григориу на главную роль Лойко Зобара. Нужен известный советский артист либо коренной цыган. Лотяну поставил ультиматум: «Без Григориу снимать не буду! Нет героя - нет фильма!»

Чтобы вжиться в роль, Григоре полмесяца прожил в цыганской семье, занимался конным делом. «Сколько коней пришлось обуздать, сколько ссадин и кровоподтеков было, - вспоминал он. - Помню свирепого рысака по кличке Слон - огромного, выше меня ростом. Дублера за считаные минуты с себя сбросил. Но Лотяну знал, что при огромном желании я смогу справиться с самой буйной лошадью. И потому меня не удивила его команда: «Григориу, оседлать коня!» Это была в прямом смысле слова схватка - кто кого сильнее. Слон был весь взмыленный, а я - мокрый и счастливый от того, что победил».

- Эта роль была ему предначертана, - рассказывал его сын Октавиан. - Младенцем моя бабушка отнесла его к цыганской гадалке. Та сказала, что быть ему конокрадом. А ведь предсказание сбылось. В кино.

Вместе с Тома Григориу снимался в других картинах Лотяну: «Лаутары», «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова», «Лучафэрул». Всего на его счету более 70 ролей в театре и кино. Но Лойко Зобар - главная роль жизни. Как Рада - для Светланы Тома.

После развала СССР с кино в Молдавии стало туго. Григоре пытался заниматься бизнесом. Не сложилось. Подрабатывал на свадьбах, выступал в сборных концертах. 20 декабря 2003 года в его «Волгу» врезалась иномарка спешившего на базар торговца. 62-летний актер скончался на месте.

Снимала восемь юбок на глазах у зрителей

Заслуженная артистка России Светлана Тома объездила с картиной полсотни государств. На Международном кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне ей вручили главный приз за фильм - «Золотую раковину». Лотяну тогда был невыездной. Награду сразу забрали товарищи из Госкино СССР. Долгие годы она хранилась в кабинете директора «Мосфильма». А в перестройку бесследно исчезла.

Курьезная история случилась в Харькове на встрече со зрителями перед показом фильма в кинотеатре.

- Выхожу на сцену и вижу, что в зрительном зале прямо на полу сидят цыгане, - вспоминала Тома. - Целый табор с одеялами, детьми... А на мне простое платьице, хвостик и очки. Я говорю: «Здравствуйте». А в зале тишина. Очень недобрая. Я повторяю: «Здравствуйте, я исполнительница роли Рады». А они давай свистеть: «Э, директор, ты кого нам привел? Ты нам обещал ее!» - и фотокарточками трясут. Я им говорю: «Вы понимаете, я актриса, это искусство, образ». В общем, они свистели, кричали и топали ногами. Они хотели видеть ту Раду, а не меня. Я тогда ушла. На все последующие творческие встречи стала выходить в восьми цыганских юбках и у них на глазах по очереди снимала их. Под конец оставалась в своем платьице.

Королева кочевого народа

По сюжету старая цыганка-травница предложила Лойко волшебный отвар, чтобы забыть Раду. Тот отказался, вскочил в седло и умчался догонять табор возлюбленной. «Эх, Зобар, на погибель свою едешь», - вздохнула травница.

Ее сыграла легендарная Ляля Черная. Кочевой народ прозвал ее своей королевой, а публика - «цыганской Любовью Орловой». В жизни Ляли тоже кипели роковые страсти. Дочь русского дворянина и цыганской певицы Надя Киселева уже в 13 лет выступала с матерью в хоре. В 1928-м сыграла плясунью-цыганку в фильме «Живой труп» по Льву Толстому. Первый муж - заслуженный артист РСФСР Иван Ром-Лебедев, один из основателей цыганского театра «Ромэн». Надежда 40 лет была примой этого театра под псевдонимом Ляля Черная.

Второй муж - народный артист СССР Михаил Яншин, возглавивший «Ромэн». Ради Ляли он развелся с актрисой Вероникой Полонской, последней любовью Маяковского. В 1935-м супруги снялись в фильме «Последний табор», который принес Ляле всенародную славу и титул «королевы цыган».

В Великую Отечественную театр эвакуировали в Нальчик. Там гастролировал МХАТ. Народный артист СССР Николай Хмелев в гостинице на глазах у мужа унес Лялю на руках в свой номер. (Ранее у самого Хмелева жену увел его ученик Георгий Вицин.) Ляля развелась с Яншиным, вышла замуж за Хмелева, родила сына Алешу. Крестным отцом малыша стал... Яншин. Однако семейное счастье длилось недолго. В 1945-м художественный руководитель МХАТа, лауреат трех Сталинских премий скончался на генеральной репетиции спектакля «Трудные годы» Алексея Толстого, где играл Ивана Грозного. Хмелеву было 44.

Яншин помогал вдове. Но вновь бывшие супруги не сошлись. В жизни актрисы затем было немало романов. Капитан Военного трибунала по фамилии Буря загремел под трибунал за взятки, которые тратил на Лялю. Пять лет она прожила с Евгением Весником, помогла будущему народному артисту СССР в карьере.

В сентябре 1982-го Ляле Черной стало плохо во время концерта. Вызвали скорую. В больнице она скончалась. Заслуженной артистке России было 73 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Николаем Хмелевым и их сыном.

Зачем Зобар зарезал Раду?

Казалось, нас, зрителей, ждет счастливый финал. Неприступная Рада признается в любви Зобару: «Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою - и тогда я буду твоей женой! Потом придет наша ночь. Я приду к тебе вся нагая, как в день рождения. И мы заново родимся, Лойко!»

Но почему Зобар выхватил нож? Ведь счастье было так близко: всего один поклон любимой - и свадьба!

Кланяться прилюдно в ноги - страшное унижение для цыгана. «Вот чего захотела чертова девка! - воскликнул Макар Чудра. - Этого не слыхано было; только в старину у черногорцев, говорили старики, а у цыган - никогда!»

Лойко не смог допустить такого позора, потому и ударил ножом красавицу. Хотя знал, что Данило убьет его за гибель дочери. Знала и Рада, как поступит любимый, но продолжала играть с огнем. Такая вот драма двух гордых вольных цыган.

Первая обнаженка в советском кино

Считается, что в сцене купания Рады и Зобара была снята первая в советском кино обнаженка главной героини. Тома предстает перед зрителями с голой грудью.

- Конечно, это было непросто, - признавалась актриса «Комсомолке». - Когда крупно показывают, что ты раздета, играется сцена и ничего не скрывается... Но это был Лотяну, которому я бесконечно доверяла. Понимала: если он это требует, надо сделать. Все деликатно происходило. С площадки всех попросили уйти. Остались режиссер, оператор, гример, костюмер, которая держала одежду, потому что было очень холодно. В этой сцене нет вульгарности. Она чистая, несмотря на то что я там топлес.

Однако из-за этой «эротической» сцены отменили запланированную премьеру фильма в столичном кинотеатре «Россия». Лотяну наотрез отказался вырезать обнаженку. Он добился, чтобы «Табор уходит в небо» посмотрел член Политбюро ЦК КПСС первый секретарь Московского горкома партии Виктор Гришин. Тому фильм очень понравился. И «Табор...» вышел на экраны. Принес режиссеру и актрисе мировую славу.

