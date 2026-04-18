Малыш из США: В прошлой жизни я был женщиной

Люк Рулман уверял, что погиб в 1993 году во время пожара.

Вернулся в теле младенца

В 2015 году в штате Огайо пятилетний мальчик Люк Рулман начал рассказывать о том, что, как он утверждал, было воспоминаниями о его прошлой жизни. Причем в «предыдущей версии» он был вовсе не мальчиком, а женщиной.

Сначала его мать, Эрика Рулман, отнеслась к этому, как к обычной детской фантазии. Но слишком уж часто начало всплывать в разговорах имя «Пэм». В первый раз - когда Люку едва исполнилось два года. В семье никого с таким именем не было. На вопрос, кто такая Пэм, мальчик объяснял: это он сам - просто раньше.

Малыш рассказывал совсем уж странные вещи. Говорил, что умер, оказался на небесах, увидел Бога, а потом каким-то образом вернулся обратно - уже в теле младенца, которого назвали Люком. Для Эрики это звучало неожиданно: семья не была религиозной, и подобных тем с ребенком никто не обсуждал.

Пожар в Чикаго

Со временем рассказы стали обрастать деталями. Люк утверждал, что был женщиной с черными волосами. Рассказывал о поездках на поезде в Чикаго, где его нынешняя семья никогда не была. А на вопрос о смерти той самой Пэм отвечал, что она сгорела, и показывал жестом, как будто прыгает с высоты. Повторяющиеся детали заставили мать проверить, не стоит ли за этим реальная история. Поиски привели к трагедии 1993 года - пожару в отеле «Пакстон» в Чикаго. Тогда погибли 19 человек. Среди жертв была Памела Робинсон - 30-летняя женщина, которая во время пожара выпрыгнула из окна.

Совпадения оказались точными: имя, пожар, падение с высоты и сам город. После этого Эрика стала относиться к словам сына куда серьезнее.

История получила огласку после участия семьи в телешоу «Призрак в моем ребенке». Там провели тест: мальчику показали фото разных женщин, среди которых была и Робинсон. Люк без колебаний указал на нужное изображение и сказал, что помнит момент, когда был сделан кадр.

Семья при этом подчеркивала, что не пыталась заработать на этой истории: они рассказывали о ней, потому что считали ее важной.

Тысячи подобных случаев

Феномен Люка Рулмана - не единственный. Детский психиатр Джим Такер из Университета Вирджинии собрал 2500 похожих историй. В своей книге «Возвращение к жизни» он опубликовал рассказы детей, которые в деталях вспоминали о прожитых жизнях. Причем воспоминания обычно появлялись у малышей в очень ранние годы, но со временем исчезали. И еще одно наблюдение: 70% детей утверждали, что в прошлой жизни умерли насильственной или неожиданной смертью.

Вот еще две похожие истории из архива Джима Такера.

«Мама, отвези домой, в Голливуд!»

Мать маленького Райана Хаммонса из Оклахомы, Синди, вспоминает, что в четыре года ее сына стали мучить ночные кошмары. В 2010-м, когда ему исполнилось пять, однажды вечером мальчик признался: «Мама, раньше я был совсем другим человеком». Малыш начал плакать, умоляя отвезти его «домой, в Голливуд, к его детям». Пустился в воспоминания о встречах со звездами, такими как кинодива 40-х Рита Хейворт, о путешествиях за границу, о танцах на Бродвее и работе в агентстве, где люди меняли имена. Мальчик даже перечислял улицы, где жил.

Райан Хаммонс узнал себя в актере Марти Мартине.

«Его рассказы были настолько правдоподобными, что невозможно было поверить, как такое мог выдумать 5-летний ребенок», - уверяла Синди. «Воспоминания» сына о предыдущей жизни она решила сохранить в секрете даже от мужа. Но втайне брала книги в библиотеке, надеясь разобраться в рассказах ребенка.

Марти Мартин.

Однажды Синди и Райан наткнулись на кадр из фильма 1932 года «Ночь за ночью». Увидев одного из актеров массовки, мальчик радостно закричал: «Это я!» Позже им удалось установить, что этим человеком был актер Марти Мартин, впоследствии ставший известным голливудским агентом и умерший в 1964 году.

Удалось связаться с дочерью Марти Мартина, которая подтвердила 55 деталей, в том числе малоизвестных, о которых рассказывал мальчик.

Герой битвы за Иводзиму

История Джеймса Лейнингера из Луизианы широко известна в США. В 2000 году, когда мальчику было два года, отец отвел его в музей Второй мировой войны. Оказавшись в зале с самолетами, мальчик не мог уйти оттуда больше трех часов. А потом началось необъяснимое: Джеймсу стал сниться кошмар, в котором он погибает в горящем самолете.

Джеймс Лейнингер с детства чувствовал тягу к самолетам и описал факты из жизни погибшего в 1945 году летчика Джеймса Хьюстона-младшего.

«Он кричал. Я будила его и спрашивала, что ему снилось. Он отвечал, что самолет загорелся и оттуда невозможно выбраться», - рассказывала мама мальчика Андреа.

Первой предположила, что Джеймс вспоминает свою прошлую жизнь, бабушка. Родители поначалу сомневались, но с каждым годом все больше убеждались в этой версии. Несмотря на то, что малыш смотрел только детские передачи, он легко провел профессиональную предполетную проверку, играя с игрушечным самолетом, разбирался в пилотском снаряжении. Затем показал маме, где располагается подвесной топливный бак.

Джеймс Хьюстон-младший.

Родители обратились к психологу Кэрол Боуман. Под ее руководством Джеймс стал делиться воспоминаниями. Он утверждал, что в годы Второй мировой войны был летчиком-испытателем Джеймсом Хьюстоном-младшим, который летал на палубном истребителе «Корсар» и был сбит недалеко от острова Иводзима. За него в 1945 году развернулась кровопролитная битва между США и Японией. Мальчик вспоминал, что он взлетал с корабля USS Natoma Bay, что у него был друг по имени Джек Ларсен и что у «Корсаров» часто спускали шины при посадке.

Матери удалось найти информацию о реальном Джеймсе Хьюстоне, погибшем в 1945 году. Сестра пилота подтвердила те сведения, о которых упоминал мальчик.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Александр Федорович, врач-психиатр:

Научных доказательств нет

- Многие принимают такие истории за чистую монету. А с чего, собственно? Нет ни исследований солидных университетов, ни материалов из серьезных неврологических или психиатрических клиник, которые бы это подтвердили. Все что есть - это журналистские опусы, написанные на основе общения с членами семей «детей из прошлого». Факты и детали подгоняются под красивый сюжет - и вот уже кажется, что все сошлось.

Но никто толком не проверял подлинность того, что малыши действительно сами вспоминали какие-то события, а не были научены взрослыми, преследовавшими вполне земные, меркантильные, цели. Маленькие дети легко внушаемы и верят в то, что говорят.

Зато в психиатрии есть вполне понятные объяснения. Существуют, например, параноидные и шизофренические состояния, а также состояния, связанные с поражением или воспалением мозговых оболочек, при которых человек может искренне рассказывать очень яркие, детализированные истории, не имеющие под собой реальной основы. Люди «вспоминают» прошлые жизни, повествуют о контактах с инопланетянами, делятся самыми невероятными переживаниями. Но эти рассказы - лишь плод их больного воображения.