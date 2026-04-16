«Спасибо» рублем: как «Русское лото» поможет ветеранам

Фото: пресс-служба «Столото»

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне распространитель государственных лотерей «Столото» запускает серию благотворительных тиражей «Русского лото». Часть выручки от тиражей № 1738, 1740, 1742 и 1744 уйдет в фонд «Память поколений». Эти средства фонд направит на оказание адресной помощи ветеранам, а также на обновление оборудования в медицинских и социальных учреждениях в шести регионах России, где они живут и лечатся.

Как это было в прошлом году?

Участники лотереи уже поддерживали благотворительный фонд год назад — к 80-летию Победы. Тогда на помощь ветеранам перечислили более 15 миллионов рублей. Сумму собрали за счет части средств от благотворительного тиража, сбора на фандрайзинговой платформе «Вместе для других» и личных пожертвований сотрудников распространителя государственных лотерей. А в фирменных точках продаж каждый мог получить значок «Красная гвоздика», сделав пожертвование для ветеранов.

На эти деньги фонд в течение года помогал героям войны адресно, и поддержал шесть специализированных медучреждений - в Ставропольском крае, Новосибирской области, Красноярском крае, республике Башкортостан, Ростовской области и Краснодарском крае. Для больниц и госпиталей закупили автоматические распашные двери для инклюзивных пространств, ортопедические матрасы, оборудование для восстановления опорно-двигательных функций, компрессорные небулайзеры-ингаляторы и многое другое.

«Возможность выразить благодарность»

Зачем лотерее благотворительность? Объясняет Екатерина Тутон, заместитель гендиректора холдинга S8 Capital (в который входит «Столото»):

«День Победы в Великой Отечественной войне — особый праздник в нашей стране. Сохраняя память о прошлом, мы сильнее ценим настоящее, близких и жизнь в целом. Проведение благотворительных тиражей — это продолжение традиции, заложенной с первых дней существования лотерей, когда они служили инструментом для решения социальных и государственных задач, а также проводились для сбора средств на благие дела и общественные нужды. У участников благотворительных тиражей есть возможность сделать доброе дело, выразить благодарность ветеранам и помочь обеспечить им качественные условия жизни. Каждый ветеран сегодня нуждается в нашем внимании и заботе, и участие в благотворительных тиражах — это возможность их проявить».

Итоговая сумма, которую перечислят фонду «Память поколений» в 2026 году, станет известна во время трансляции 1744-го тиража «Русского лото» 10 мая в эфире федерального телеканала. Как и в прошлом году, собранные средства направят на реабилитацию ветеранов, услуги сиделок, покупку технических средств реабилитации и обновление медоборудования в учреждениях.

«Помочь тем, кто подарил нам мир»

Лариса Гурова, руководитель отдела по работе с партнерами фонда «Память поколений», говорит прямо:

«Сегодня наша задача — помочь тем, кто однажды подарил нам мир. Проведение благотворительных тиражей для помощи ветеранам — это возможность сказать им «спасибо». Многие ветераны нуждаются в поддержке, особенно когда речь идет о здоровье. Мы помогаем ветеранам адресно, а также закупаем современное оборудование для медицинских учреждений, где они проходят лечение, — это прямой вклад в качество и продолжительность их жизни. Я безмерно признательна всем тем, кто примет участие в благотворительных тиражах. Благодаря вам ветераны не просто получат помощь, но и почувствуют, что их подвиги не забыты».

В этом году распространитель государственных лотерей снова поддержал проект фонда «Право на заботу» — он размещен на фандрайзинговой платформе «Вместе для других» в разделе «Добрые дела» (charity.stoloto.ru). Любой желающий может сделать пожертвование и помочь оплатить сиделок для ветеранов.

Кстати, совсем недавно прошел еще один благотворительный тираж «Русского лото» — на Светлую Пасху. С каждого проданного билета на пасхальный тираж 10 рублей направляли службе помощи «Милосердие». Итог впечатляет: на благотворительность собрали и перечислили свыше 44,6 миллиона рублей.

Добавим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторы — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Государственный контроль (надзор) за лотереями осуществляет ФНС России.