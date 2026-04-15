Фото: REUTERS.

На бумаге всё прилично: «Филиалы украинских компаний в Европе», адреса в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Праге, Хельсинки. За красивыми вывесками — вполне конкретные боевые проекты: FP 1/FP 2, «Да Винчи», «Анцуз», «Коса», «Рута» и прочие «мирные» изделия, которые потом прилетают по Белгороду и Усть-Луге.

Все эти милые адреса с видами на европейские кафешки-де факто являются элементами единой системы производства ударных БПЛА, растянутой от Мидленхолла до Хайфы.

Как сообщает Минобороны, 26 марта руководством ряда европейских стран принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России:

«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы „украинских“ БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям».

Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева

Когда Иран получил по своим объектам от США и Израиля, он не стал рисовать новые «красные линии», а показательно отработал по базам США и инфраструктуре союзников в заливе — от Бахрейна до Катара и ОАЭ. Никто там не делал вид, что удар по военным объектам за рубежом — это «не по-партнёрски».

Если по нашим городам прилетают БПЛА, у которых мотор из Германии, навигация из Испании и Италии, связь через израильский модуль, а сборка — в «офисе на Вестерн Роуд» или «на Латгале 462» в Риге, то напрашивается простой вариант ответа. Эти фирмы, цеха, склады и офисные площадки — такие же законные цели, как и американские базы для Ирана.

Можно бесконечно возмущаться в ООН, вводить зеркальные санкции, сочинять грозные заявления и рисовать новые красные линии на карте. А можно один раз провести «урок международной ответственности» по иранскому образцу. Чтобы каждый партнер Киева понимал, что сам может превратиться в импровизированный полигон для испытаний российских ракет.

