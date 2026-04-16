Путешествия назвали лучшим видом фитнеса: отпуск в непривычном месте качает сердце и спасает от стресса

Смена обстановки работает для нашей сердечно-сосудистой системы словно высокоинтенсивные интервальные тренировки, а путешествия лечат тело так же успешно, как и психику. Это доказали в Техасском университете на практике.

Для подтверждения тезиса о том, что отпуск в путешествии действительно полезен для тела и души, ученые отправили 20 студентов в круиз, попросив их носить умные часы с датчиками движения и пульса.

Оказалось, вот что. Когда мы сталкиваемся с новыми впечатлениями, ищем дорогу в незнакомом городе или пробуем экзотическое блюдо, наше сердце бьется чаще. Затем наступает фаза расслабления, а это — шезлонг на пляже, закат над морем, и пульс замедляется.

Это похоже на тренировку хорошего спортсмена, считают ученые. Вы активничаете короткими интервалами, затем даете сердцу отдохнуть, снова ускоряетесь, снова отдыхаете.

Именно такое чередование — подъем активности и плавное торможение — лучше всего укрепляет сердечную мышцу. Так что отпуск работает как естественный и очень приятный кардиотренажер, а вместо гантелей — новые эмоции и яркие впечатления.

А при чем тут стресс?

В основе работы лежит так называемая когнитивно-активационная теория стресса. Суть в том, что наше здоровье зависит не столько от вороха проблем вокруг, сколько от того, как хорошо мы умеем с ними справляться. Путешествия — это безопасная «эвакуация» из рутины, которая учит организм быстро восстанавливаться после любых жизненных трудностей.

Как обустроить отпуск на пользу? Рекомендации от авторов исследования.

1. Отпуск должен быть заметным. Исследование показало, что недельный отпуск снижает уровень стресса намного лучше, чем трехдневная поездка. Организму нужно время, чтобы войти в целительный режим «интервального отдыха».

2. Путешествия укрепляют отношения. Круче, конечно, ездить в отпуск с любимыми. Общие приключения сближают сильнее, чем годы совместного просмотра телевизора. А близкие и теплые отношения — один из главных факторов долголетия.

3. Расширение кругозора очень полезно. Новые знания о культуре, еде и географии запускают те самые полезные «скачки» пульса. Ленивый отдых на диване такого эффекта не дает.

Но важно и не загуляться! Оказалось, что слишком долгие отпуска (больше трех недель) могут дать обратный эффект. Рано или поздно мы начинаем скучать по дому и тревожиться о накопившихся рабочих задачах.

— Главное в путешествиях — это не просто смена города или страны, а выход из привычной рутины. Именно это дает пользу для сердца и помогает снижать стресс. Однако такой эффект можно получить, даже не уезжая далеко, — говорит Нигар Алигаева, старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ.

Попробуйте привнести в свою жизнь немного новизны, рекомендует наш эксперт.

— Начните новое хобби — рисование, игра на гитаре, танцы, изучение языка или любой другой навык. Мозг и тело будут адаптироваться, как во время поездки.

— Измените привычный маршрут. Пойдите на работу другой дорогой, поработайте в новом кафе или устройте «выходной» посреди недели.

— Организуйте мини-приключения рядом с домом. Съездите в соседний город, прогуляйтесь по новому парку, посетите музей или просто исследуйте незнакомые улицы.

— Общайтесь с новыми людьми — это обогащает внутренний мир и дает свежие эмоции.

— Дома тоже можно «путешествовать». Сделайте перестановку, устройте тематический вечер (например, «итальянские выходные» с пастой, фильмами и музыкой Италии).

— Как правильно планировать отпуск, чтобы он максимально помог телу и психике?

— Сначала определитесь с главной целью: вы хотите спокойно восстановиться или, наоборот, получить яркие впечатления и приключения? От этого зависит выбор места. Для восстановления лучше подойдет тихий спа-курорт или дом в деревне, а для активности — море или горы.

Обязательно оставьте день до отпуска и день после на адаптацию. Это поможет мягко войти в отдых и плавно вернуться в обычную жизнь. По возможности сведите рабочие дела на выезде к минимуму, чтобы действительно отдохнуть.

И еще во время отпуска не пытайтесь успеть все. Лучше сделать меньше, но с удовольствием. Пробуйте местную кухню, изучайте культуру, пробуйте новые активности. Оставьте место для спонтанности, чего-то, что захочется прямо на месте, — именно это дает самые яркие эмоции.

— Что можно делать в обычной жизни, чтобы сохранить пользу от отпуска — новые впечатления, крепкие отношения и устойчивость к стрессу?

— Во-первых, старайтесь чаще проводить время с близкими. Отпуск часто сближает именно потому, что мы вместе переживаем приключения. Сохраняйте эту привычку: регулярно встречайтесь с друзьями, устраивайте семейные вечера, ходите вместе на прогулки или мероприятия.

Во-вторых, добавляйте в жизнь маленькие дозы новизны. Каждую неделю пробуйте что-то новое: незнакомое блюдо, новый маршрут для прогулки, другой музыкальный жанр или книгу автора, которого раньше не читали. Такие микро-приключения не дают рутине вас «заесть».

В-третьих, двигайтесь разнообразно, как в отпуске. Не обязательно изнурять себя спортом, просто чередуйте прогулки в парке, танцы, йогу или плавание. Это дает сердцу ту же полезную «интервальную тренировку» и поднимает настроение.

И наконец, учитесь чаще останавливаться и наслаждаться моментом «здесь и сейчас». Именно это умение перезагружает нас во время отпуска и помогает оставаться устойчивым к стрессу в повседневности.

