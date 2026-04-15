Европе напомнили об угрозе ядерной войны

Выступление посла России в Италии Алексея Парамонова

В Риме 15 апреля прошла презентация книги «От сдерживания к устрашению: новая ядерная доктрина России», в которой европейским читателям напомнили о том, каким мощным оружием обладает Москва.

Авторы стремились охладить «горячие головы» в ЕС, наивно полагающие не только, что можно будет бесконечно и безнаказанно накачивать вооружениями Украину и натравливать ее на РФ, но и тешить надежды нанести нашей стране стратегическое поражение.

Как отметил посол России в Италии Алексей Парамонов, «в Евросоюзе, видимо, чтобы подкрепить свои тезисы о возможности уйти от российского возмездия в случае войны с ней, в коридорах штаб-квартиры в Брюсселе уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия».

Изданная на итальянском книга "Новая ядерная доктрина России"

— На этом фоне Россия как ответственный член ядерного клуба и участник ДНЯО проводила и проводит ответственную политику в ядерной сфере и в соответствии с адаптированной ядерной доктриной относится к ядерному оружию исключительно как к инструменту сдерживания и недопущения ядерной войны, — сказал дипломат. — В то же время, в Москве продолжается серьезная дискуссия относительно возможной реакции на дальнейшее злоупотребление странами ЕС и НАТО в сфере стратегической безопасности и рассматриваются различные варианты ответных действий в том случае, если проецируемые в наш адрес угрозы будут выходить за рамки «красных линий», обозначенных в нынешней редакции ядерной доктрины России.

Представитель итальянской делегации, писатель и публицист Бруно Скапини, проработавший в итальянском МИДе почти 40 лет, заметил, что «главное преимущество данной книги заключается в том, что в нем рассматриваются важнейшие элементы понимания российско-украинского кризиса».

Скапини подчеркнул, что важной особенностью работы является «ее основная идея — показать необходимость отказа от стремления к однополярной мировой гегемонии». По его словам, «миру требуется новая перспектива мирного сосуществования как основы многополярного устройства международного сообщества. Но для этого нужны люди высокой нравственной целостности, не поддающиеся соблазну господства прибыли».

