Алла Пугачева в траурном платье в пол собрала всю семью: сделано заявление

Алла Пугачева отметила 77-летие

Алла Пугачева отмечает 77-летие. В этот день к Примадонне на Кипр прилетели все ее близкие. Кроме того, по случаю праздника муж именинницы Максим Галкин* опубликовал новое фото, на котором пенсионерка позирует в шляпке-таблетке.

Алла Пугачева более трех лет живет на Кипре с пятым мужем Максимом Галкиным* и двойняшками Лизой и Гарри. Старшая дочь звезды Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией обосновались в США. Там же обжился и 34-летний сын артистки Никита Пресняков.

По случаю важного дня близкие приехали в Лимасол к Алле Борисовне. Вся семья сделала памятное фото в местном ресторане.

Близкие прилетели на Кипр к Пугачевой

Виновница торжества предстала в черном шелковом платье в пол, ажурных перчаточках и в новом паричке Рядом с ней стояла дочь Лиза. Девочка заметно выросла. Она теперь ходит в очках. Позади именинницы стояли зять Михаил, внук Никита, старшая дочь Кристина, муж-иноагент и сын Гарри.

Кристина выступила с заявлением: "Ну вот мы собрались тут все... Почти все. Идем отмечать день рождения Алуси". После чего исполнительница хита "Перелетная птица" добавила: "Празднуем".

Муж-иноагент поздравил пенсионерку новым фото

Ранее Галкин* опубликовал снимок певицы, на котором она позировала в черной шляпке-таблетке. Шоумен обратился к любимой с теплыми словами поздравления.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

