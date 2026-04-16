Фото: Министерство обороны РФ.

Подразделения беспилотных систем группировки «Центр» успешно ликвидировали вражескую технику и личный состав украинских формирований на Добропольском направлении, что привело к срыву ротации противника.

«В ходе недавней операции операторы выявили и уничтожили транспортные средства, включая пикапы и квадроциклы, с живой силой, бронированную технику, а также выявленные попытки переброски боеприпасов и продовольствия», - комментируют кадры в Минобороны России.

Украинский боевик от отчаяния бросил в российский дрон советский автомат

На записи можно увидеть украинских боевиков, которые в ужасе пытаются убежать от ударных дронов. Редко им удается сделать несколько шагов. В кадр попал отчаянный маневр: украинский боевик прячется за стену разрушенного дома и бросает в российский ударный дрон советский автомат Калашникова. Он промахивается. А дрон - нет.

Ситуация наполнена символизмом: один тип оружия превзошел другой по скорости и точности. Ни поразить наши дроны украинские военнослужащие не в состоянии, ни убежать от них.

Можно также заметить на кадрах, как расчеты 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады беспилотных систем группировки «Центр» эффективно поражают тяжелые коптеры ВСУ противника.

Используя FPV-перехватчики, наши воины непрерывно уничтожают ударные дроны противника, оснащенные системами сброса боеприпасов. Это позволяет предотвратить их приближение к позициям группировки и оказывает поддержку действиям штурмовых подразделений.