Олесь Бузина был убит за одну мысль: «Украинец – это такой русский»

Россия, Запорожская область, город Мелитополь. Портрет Олеся Бузины на фасаде здания исторического парка "Россия – моя история". Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Однажды в Киеве отмоют стены от клякс свастики, на Крещатике стыдливо закрасят лица «небесной сотни» майдана, снимут и, может, сожгут вышиванки, а на старом Подоле, где-нибудь посреди купеческих улиц с каштанами, поставят памятник писателю, историку - Олесю Бузине. Или лучше на Андреевском спуске, как раз напротив его обожаемого Булгакова, памятник которому сейчас снесен «благодарными потомками». Не смогли простить Мастеру его провидческой «Белой гвардии». Вот Олесь и есть воплощение Трубецких.

ПОСЛЕДНИЙ ИДЕАЛИСТ УКРАИНЫ

Последний, кто открыто говорил правду на Украине и первый, с которого начнется ее ментальное выздоровление. Будет оно болезненным, непростым, с рецидивами, но непременно будет. И начнется именно с того, что Украина вспомнит о своем погубленном сыне.

11 лет прошло, как на тихой Дегтяревской улице в Киеве прозвучало 5 роковых выстрелов из Нагана. Тогда был тоже Светлый четверг, четвертый день после Пасхи. Олесь Бузина часто повторял: «Я не могу бросить своих хохлят, они запутались».

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года. Фото: Zuma/ТАСС

Эти «хохлята» его и убили, подкараулив после пробежки и стреляя в спину. Убийцы Олеся были найдены сразу, но так и не понесли наказания. Ими оказались «герои майдана» националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Они еще при Порошенко получили должности при совете министров.

А мать Олеся, Валентина Павловна, ушла в прошлом году, за месяц до 10-й годовщины гибели сына, так и не дождавшись справедливого возмездия.

ДЕРЗКИЙ И НЕЗАВИСИМЫЙ

В Москве мне удалось встретиться с писателем Яном Таксюром – соратником Олеся Бузины. Ян Ильич был обвинен сегодняшним Киевским режимом в госизмене, приговорен к 12-ти годам тюрьмы, пережил украинские застенки и только чудом попал в обменные списки.

- С Олесем мы познакомились, когда работали вместе в крупнейшей русскоязычной газете Украины «Киевские ведомости». Он, молодой, независимый и деятельный, пришел, когда я уже заведовал отделом и очень быстро начал набирать вес в журналистике. Если в начале его материалы были рассчитаны на скандал, то позже он оказался способен создавать очень серьезные тексты, исторические, - рассказывает Ян Ильич.

Украинский писатель Ян Таксюр на родине был обвинен в госизмене и приговорен к 12 годам тюрьмы.

Олесь вел рубрику «Литературный ринг», где разбирал «шедевры» украинских националистов.

- Сколько нажил он врагов этой рубрикой! Ни у кого столько не было. Помню, на книгу Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса» он написал: «Бездарная полупорнографическая книга с удачным названием». Конечно, все эти Андруховичи, Жаданы и Забужки его ненавидели. Не щадил он и забронзовевших «корифеев» украинской литературы. Божков не терпел, - вспоминает Ян Таксюр.

Обиженные подавали в суд. Было 11 процессов, и все их Бузина выиграл! Тогда обиженки устроили нападение на него прямо у здания суда, наняли какого-то националиста и тот избил Олеся. Но этим еще больше раззадорили писателя.

Апрель 2015 года. Москвичи несут цветы и свечи к посольству Украины в Москве в память об убитых в Киеве журналисте Олесе Бузине и экс-депутате Партии регионов Олеге Калашникове.

КОБЗАРЯ НЕ ПОЩАДИЛ

- Бузина недолго возглавил газету «Сегодня». Но эту должность с хорошей зарплатой бросил после того, как ему занесли список лиц, которых ни в коем случае нельзя критиковать. Развернулся и ушел. Это было в характере Олеся, - признает Ян Ильич.

Бузину не манили журналистские тусовки. Он не был светским человеком. А еще был равнодушен к алкоголю, не курил, за то обожал спорт и моржевание. Часто на каких-то редакционных сборищах, он сидел в углу со своим ноутбуком и, не обращая ни на что внимание, дописывал очередную книгу. Наверное, со стороны это выглядело надменностью и только сейчас понятно: он спешил.

- Была у Олеся одна, но пламенная страсть – это история. Тут он всегда докапывался до сути. И знал не мифологизированные байки, а подлинные факты. Поэтому в книгах своих, довольно скандальных, он никогда не врал. Мы с ним порой спорили, мне его стиль казался излишне эпатажным. Но при этом в его книге «Вурдалак Тарас Шевченко» нет ни слова лжи, - говорит писатель.

Оказался залакированный украинскими властями и националистами Тарас Шевченко безбожником, неряшливым пьяницей, жмотом и любителем проституток. Об этом говорили факты, которые собрал Олесь.

Бесстрашие Бузины не знало границ. Но, похоже, он недооценивал, во что превращается его любимая Украина.

- Он верил, что украинец – это такой русский. И громко говорил об этом. За что и был убит. Для новых властей Киева он был реальной угрозой, - вздыхает Ян Ильич.

Олесь был убежденным монархистом, восхищался Российской империей и гордился своими казацкими предками, которые служили в Ахтырском гусарском полку. Деды его были фронтовиками. А он, увлеченный историей, участвовал в реконструкциях. Потом два его товарища по этим реконструкторским боям пошли воевать. Один – на стороне ДНР, другой – Украины. И оба погибли.

- Наши отношения с ним нельзя было назвать дружбой. Настоящих друзей у Олеся всего было двое и те – из детства. Но мы были близки по духу. В день его убийства мы как раз должны были встретиться и поехать к нашему общему товарищу, чтобы отметить Пасху. Шла как раз Светлая неделя. Олеся убили на четвертый день после Воскресенья Христова, в Светлый четверг, - вспоминает Ян Ильич.

В этом году 16 апреля – тоже Светлый четверг.

ПРОРОЧЕСТВА ОТ БУЗИНЫ:

ТОВАРИЩ АРТЕМ АКТУАЛЬНЕЙ БАНДЕРЫ

«Открытие залежей угля и железной руды в Донбассе сформировало основу экономики этого региона, а цепь новых черноморских портов связала его с миром. Но до того момента, пока ленинские большевики волевым порядком не передали всю Новороссию (не только Донбасс, но и Херсон, Николаев, Одессу, а потом и Крым!) в состав УССР, новороссы имели не меньшие шансы остаться субэтносом великороссов. Поэтому историческая мифология в Новороссии - советская. Товарищ Артем тут всегда будет актуальнее Бандеры, а молодогвардейцы — вояк УПА*».

«Националисты всегда видели Украину как утраченный рай — идеальную страну с одним языком, одним фюрером, одной партией и одной историей. А реальность показывала, что еще во времена Богдана Хмельницкого Украиной называлась только узенькая полоска земли на границе с Диким Полем, а Волынь и Галичина вообще не принадлежали к Украине! Те же неопровержимые факты демонстрировали, что украинский язык возник на рубеже XVI — XVII веков, а первые литературные произведения на нем появились только во времена Котляревского, то есть, двумя столетиями позже. И совсем уж не мог предположить ни Бандера, ни Донцов, что их конкуренты - коммунисты - включат в состав Украины Крым, Донбасс и все то, что до революции называли Новороссией — землями бывшего Крымского ханства, завоеванными Екатериной II».

«Украина Бандер и Шухевичей, Юль и Вить, майданов и атаманов накрылась «рядном». Ибо невозможно больше убедительно голосить о преступлениях коммунистов из далекого прошлого, когда на глазах очевидцев при попытке внедрить националистический рай исчезло 6 миллионов украинских граждан (больше, чем евреев во время Холокоста!), «незалежна держава» к 2009 году окончательно превратилась в марионетку США, а ее «элита», лицемерно проклиная советское прошлое, «приватизировала» все, построенное в те «жуткие времена», оставив народу только квартиры».

*Запрещенная в РФ экстремистская «Украинская повстанченская армия».

