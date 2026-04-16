Урматбек Раззаков: «Бухгалтерия вроде бы есть, но она перестает отражать реальную ситуацию»

Более половины российских предпринимателей сталкиваются с трудностями уже на старте бизнеса. По данным совместного исследования Точка Банка, Invisible Force и НАФИ, 52 % владельцев компаний испытывают проблемы в самом начале работы, а 45 % доходят до так называемого «операционного тупика», когда привычные процессы перестают работать. Часто эти трудности связаны с тем, что предприниматель не понимает реальное финансовое положение бизнеса: сколько денег доступно, какие обязательства уже есть и что ждёт впереди.

О том, как выстроить бухгалтерию с самого начала так, чтобы она действительно помогала управлять бизнесом, рассказывает Урматбек Раззаков — бухгалтер и финансовый специалист международного уровня с более чем десятью годами практики в том числе в органах финансового регулирования и надзора.

В качестве экспертного консультанта он выстраивал практико-ориентированную модель учета для бизнесов разного масштаба так, чтобы собственники могли получать регулярную и структурированную финансовую информацию для принятия управленческих решений и участвовал в рабочих группах по внедрению международных стандартов и улучшению нормативной среды в сфере финансов.

Специалист поделился конкретными шагами, которые позволяют предпринимателю использовать бухгалтерию для принятия управленческих решений.

- Урматбек, вы более десяти лет помогаете компаниям разного масштаба и из разных отраслей выстраивать финансовые процессы. С какими трудностями в бухгалтерии предприниматели чаще всего сталкиваются на старте бизнеса?

- Я заметил, что хоть предприниматели и стараются начинать вести учет с самого начала, принимать решения он им не помогает. Люди фиксируют операции, платят налоги, но не видят общей картины. Они не всегда знают, сколько денег реально доступно, какие обязательства уже есть и какие расходы предстоят в ближайшее время. Из-за этого текущие решения, можно ли нанять человека, взять заказ, вложиться в развитие, принимаются, исходя из нынешнего положения дел.

- Вы проводили обучающие программы по финансовой грамотности с совокупным охватом около 800 слушателей, где рассказывали сотням предпринимателей основы учета и управления средствами, а также о типичных ошибках, приводящих к долговым проблемам. Когда перед вами стоит задача выстроить учет и отчетность для управленческих решений собственника, с каких шагов вы начинаете работу?

- В первую очередь я приводил в порядок самые простые вещи. Отдельный счет для бизнеса, понятный список доходов и расходов и учет всех обязательных платежей, то есть аренды, зарплат, налогов и кредитов. Когда предприниматель видит, сколько денег есть сейчас и какие платежи его ждут в ближайшее время, он уже может спокойно решать, можно ли нанять сотрудника, вложиться в развитие или взять новый заказ. Без этого бухгалтерия остается просто формальностью. А когда у собственника есть понятная картина денег и обязательств, бухгалтерия начинает работать как управленческий инструмент: помогает спокойно решать, можно ли нанять сотрудника, вложиться в развитие или взять новый заказ.

- К вам нередко обращаются за помощью уже на этапе, когда в финансах накопились проблемы. Какие ошибки в бухгалтерии и работе с финансами появляются уже после того, как базовый учет настроен?

- Люди перестают вести учет регулярно. Вначале все фиксируют аккуратно, потом начинают откладывать — сначала на неделю, потом на месяц. Кроме того, они часто смотрят только на итоговые цифры и не вникают, из чего они складываются. Деньги есть — значит все нормально, денег меньше — значит проблема, не понимая причин. И еще одна распространенная ошибка — не обновлять информацию по обязательствам. Расходы меняются, появляются новые договоренности, а в учете этого нет. В итоге бухгалтерия вроде бы есть, но она перестает отражать реальную ситуацию.

- Как в таком случае предпринимателю выстроить контроль, чтобы бухгалтерия со временем и ростом компании продолжала эффективно работать?

- Самое важное — регулярность. Я всегда рекомендую предпринимателю раз в месяц смотреть на базовые цифры: сколько денег пришло, сколько ушло и какие обязательные платежи предстоят дальше. Это не требует глубокого погружения, но позволяет сразу заметить изменения. Второй момент — фиксировать договоренности и изменения сразу, а не задним числом. Когда учет обновляется вовремя, бухгалтерия остается рабочим инструментом.

- Вы работали и с бизнесом изнутри, и со стороны органов финансового надзора, где оценивали отчетность и риски компаний. Что, по вашему опыту, предпринимателю важно учитывать в учете и отчетности, чтобы у контролирующих органов не возникало вопросов?

- Во-первых, отчетность должна отражать реальную картину, а не собираться формально «под сдачу». Когда цифры в документах не совпадают с тем, как бизнес живет на самом деле, это почти всегда заметно. Во-вторых, важно заранее учитывать обязательства — налоги, взносы, договорные платежи — а не вспоминать о них в последний момент. Большинство проблем возникает не из-за сложных схем, а из-за обычной невнимательности и откладывания на потом. И, наконец, прозрачность. Понятный учет, логичные цифры и своевременная отчетность обычно снимают до 90 % возможных вопросов. Когда предприниматель сам понимает свои финансы, ему гораздо проще спокойно общаться и с проверяющими, и с партнерами. Я видел это и со стороны надзора: требования и стандарты реально работают только тогда, когда они встроены в ежедневные процессы и понятны людям, которые ведут учет.

- Вы также развиваете собственный финтех-проект, ориентированный на малый бизнес, в рамках которого адаптировали международные стандарты под операционные реалии малого и среднего бизнеса. Как опыт предпринимателя влияет на ваше понимание финансовых процессов и управленческих решений?

- Опыт предпринимателя действительно меняет взгляд на финансовые процессы. В надзорной и консалтинговой работе внимание в первую очередь сосредоточено на корректности моделей, показателях и соответствии требованиям. В собственном проекте финансы воспринимаются уже как рабочий инструмент, от которого напрямую зависит устойчивость бизнеса. Приходится учитывать не только то, как система выглядит на бумаге, но и то, насколько она понятна и выполнима для малого бизнеса в повседневной работе. Любые неточности в правилах, сроках или расчётах сразу отражаются на операционных процессах. Этот опыт позволяет иначе оценивать финансовые решения — как часть единой управленческой системы, где важны простота, дисциплина и предсказуемость, а не формальное соответствие показателям.

- Применяете ли вы свои профессиональные финансовые подходы в повседневной жизни и, если да, то какие именно?

- Конечно. Например, иногда просто сажусь с листком бумаги, ручкой и калькулятором и спокойно разбираю свои траты за последний месяц — примерно так же, как это делается с рабочими цифрами. Обычно делю расходы на две группы. В одну попадают обязательные траты: жилье, коммунальные платежи, кредиты, связь, транспорт. В другую — все остальное: покупки «по настроению», развлечения, спонтанные расходы. Уже на этом этапе часто становится неожиданно, сколько денег уходит именно во вторую часть. Такой разбор дает ясность и возвращает ощущение контроля над деньгами.