«Грачи»: Артем Ткаченко преследует нациста-оборотня

1947 год. Капитан милиции Александр Ратников (Артем Ткаченко) ведет дело о серии убийств в Ленинграде. Тем временем бывший замначальника фашистского концлагеря для детей «Грачи» Гюнтер Зейлер успешно выдает себя за советского гражданина Павла Ведерникова – и под этим именем мирно трудится технологом в рыбхозе в Ленинградской области. Нацист не сбежал из СССР из-за любви к искусству: он разыскивает свою коллекцию ценных картин, пропавшую перед самым разгромом фашистских войск.

В годы войны в «Грачах» пропала маленькая дочь Ратникова, ее фотография – все, что у него от нее осталось. Расследуя дело, капитан выходит на Зейлера… Все серии телеканал РЕН ТВ покажет в один день – 26 апреля с 15.00.

Капитаном Ратниковым (Артем Ткаченко) движет неутолимая боль и жажда справедливости

Годы сразу после Великой Отечественной войны – особый временной пласт для нашей культуры, и для кино в том числе. Фильмы и сериалы об этом периоде, с одной стороны, любимы зрителем, а с другой, многое он уже видел – и увлечь его новой историей непросто. Но, кажется, авторам «Грачей» это удалось.

Прежде всего это энергичный исторический боевик – с погонями, перестрелками, выслеживанием бандитов. Атмосфера 1947-го воссоздана со всем тщанием: галифе и кепки-восьмиклинки, ситцевые платья, заплечные мешки, нехитрая снедь на столах – все это выглядит не как кинореквизит, а как подлинные артефакты эпохи, которые мы наблюдаем сквозь дымку восьми десятков лет.

В остросюжетную канву вплетена тема личных трагедий главных героев, чьи судьбы перепахала война. В их истерзанных душах зияют незаживающие раны. Их мучит чувство вины – не уберегли самых близких, не защитили. Артем Ткаченко, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова в образах сотрудников угрозыска деликатны и негромки, от чего боль их персонажей, тщательно скрываемая от окружающих, только заметнее. Ими движет не просто служебный долг, а жажда справедливости и возмездия – во имя тех, кто выжил.

И хотя внутри них руины, они остаются людьми, еще способными любить и быть любимыми – даже если им самим это кажется невозможным. Этот высокий пафос «Грачей» не выглядит избыточным и чужеродным – режиссеру Илье Максимову удалось очень органично вписать его в динамичный сюжет.

На сопротивлении играет свою роль Алексей Макаров в образе нацистского преступника, ведь этого актера мы чаще видим в положительных образах. Свободный от совести и всего человеческого, его Гюнтер Зейлер спит спокойно – снятся ему отнюдь не убиенные им дети, а только пропавшие дорогие картины, которыми он одержим. Ради них он готов рискнуть и прикинуться советским гражданином. Само зло спрятано за мягкими чертами лица Зейлера, за его добрыми голубыми глазами, за подчеркнутой предупредительностью персонажа. Зловещий образ постепенно раскрывается через цепочку флешбеков.

«В сериале абсолютно достоверные диалоги, которые меня подкупили, – говорит Алексей Макаров. – Я ни секунды не раздумывал, сразу уцепился: «Хочу, дайте, я буду это играть!» Любой актер мечтает выйти из устоявшегося амплуа. Негодяй так негодяй. По-моему, это еще интереснее».

Также в сериале снимались Алексей Серебряков, Михаил Евланов, Евгений Коряковский, Роман Грибков.

Роль Зейлера стала для Алексея Макарова вызовом - нечасто ему приходилось играть конченых мерзавцев

КСТАТИ

«Классно написанная история»

Изначально на роль главного злодея рассматривали Артема Ткаченко. «Но в итоге пошли от обратного и мне, которого зритель привык видеть в образе отрицательного персонажа, предложили роль положительного героя, – рассказывает актер. – Поначалу я немного расстроился – мне казалось, что Зеллер разнообразнее. Но, повторно углубившись в сценарий, я понял, что в образе капитана Ратникова много чего по-актерски интересного: в нем есть и героизм, и боль утраты, и одиночество, и безнадега. Это классно написанная, увлекательная история».

