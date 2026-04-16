Накануне Полина Диброва отмечала восьмилетие своего женского клуба

Вчера в банкетном зале в Барвихе 36-летняя Полина Диброва отмечала восьмилетие своего женского клуба. Рядом с Полиной были ее подруги, резидентки, дети, и, конечно же, возлюбленный Роман Товстик. Диброва, как всегда активно общалась с журналистами. А KP.RU не мог не расспросить у нее про историю, когда много лет назад она якобы ворвалась в один из номеров отеля, где обнаружила Дмитрия Диброва в компании двух неизвестных дам.

Роман Товстик и Полина Диброва.

«Это были его одноклассницы, которые пришли. На тот момент для меня была непонятной ситуация, почему в номере. Это не то, что вы подумали, там ничего нет, но это было переживательно. Плюс это наслоилось на другую ситуацию, обстоятельства», — разъяснила ситуацию Диброва.

Дмитрий объяснил, что просто проводил время со своими одноклассницами, с которыми его никогда не связывали романические отношения. Полина поверила мужу, но эмоций скрывать не стала. По слухам, Диброва влепила супругу смачную пощёчину.

Дмитрий и Полина Дибровы прожили в браке 16 лет.

«Честно говоря, я была на таких эмоциях, я даже не помню этого момента, вообще не помню. Помню, что я сделала. Я взяла телефон и выбросила его с 8-го этажа. А он предательски остался целым… Но из-за того, что две одноклассницы рядом были, уходить? Глупости», — добавила бизнесвумен.

На тот момент третьему сыну пары было всего несколько месяцев. Дибровы вскоре помирились и забыли о той истории.

«Нет, я не умею ругаться. Вообще не умею ругаться. Со мной поругаться – я не знаю, что нужно придумать. Я не выясняю отношения. Но вот эта история, что Дима вспомнил, это было один раз за 18 лет, и то это было не совсем так, как вы все представляете», — поделилась с KP.RU Полина.

