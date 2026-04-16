Фельдшер «Печкин» рассказал о своем первом выстреле из «снайперки» на передовой

Фельдшер «Печкин» рассказал о своем первом выстреле из снайперской винтовки Фото: Минобороны РФ.

Снайперские группы 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток», успешно выполнили задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений в Запорожской области. Заняв выгодные позиции, снайперы обеспечили безопасность продвижения штурмовых групп, нейтрализовав вражеские огневые точки, препятствовавшие наступлению.

Их точные выстрелы позволили успешно преодолеть штурмовикам опасные, простреливаемые участки и закрепиться на новых позициях, подавить пулемет.

Фельдшер «Печкин» рассказал, как сделал свой первый выстрел

Командир роты снайперов с позывным «Печкин» рассказал о том, как попал на передовую:

«Родом с маленькой деревни в Амурской области. Отучился на фельдшера, работал. Когда началось СВО, мне главный врач позвонила и сказала, что хочет мне сделать бронь, чтобы меня не мобилизовали. Я напротив поехал в район и написал заявление на увольнение, чтобы подписать контракт с Минобороны России. За четыре года зарекомендовал себя и стал командиром подразделения».

Чаще всего снайперам поручают прикрытие штурмовых групп во время активных боевых действий. Их присутствие на поле боя также необходимо для подавления морально-волевых качеств у солдат противника. Трудно бывает сделать только первый выстрел…

«Печкин» вспоминает как это было: «Первый раз когда стрелял, очень было страшно. Вот она тепловая сигнатура противника, а я не могу нажать на курок. Меня посещают мысли: может у него есть семья, дети, вдруг его кто-то ждет... А потом вдруг понял, что если он меня сейчас первым увидит, не будет задумываться, он в меня выстрелит. Сердце замерло секунд на двадцать, не мог нажать на курок, палец не мог дернуть. Но потом переборол себя и произвел точный выстрел. Коптер подтвердил попадание».

Командир с позывным «Фин» рассказал о специфике работы с «Печкиным». Они действуют парой, занимая позиции, оценивают обстановку и распределяют роли: один ведет наблюдение, другой обеспечивает прикрытие.

Для дневной работы используется дневной прицел, а ночью — тепловизионные насадки, возможно также использование камеры на штативе. Помимо живой силы противника, стрелки ликвидируют беспилотники.

«Эффективное подавление огневых средств противника снайперскими парами способствует успешному преодолению открытых участков местности штурмовыми группами, выполнению задач по захвату позиций и дальнейшему их укреплению», - комментируют кадры в Минобороны России.