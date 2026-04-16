Вера Подгузова: «Развитие регионов обеспечивает рост экономики страны»

Фото: ПСБ

Главной темой VIII финансового форума «Просто капитал», который пройдет 24 апреля в Москве, станет региональное развитие. Об этом рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ (банк выступает организатором форума) Вера Подгузова на пресс-конференции, состоявшейся в информационном агентстве ТАСС.

Как отметила Вера Подгузова, социально-экономическое развитие регионов - важнейший фактор для роста экономики в масштабах всей страны. Именно поэтому эта тема станет ведущей на нынешнем форуме.

- Мы проводим форум «Просто капитал» в начале года для того, чтобы собрать своих коллег из финансовой сферы, из сферы административно-хозяйственного управления, исполнительной и законодательной власти страны и обсудить наиболее важные вопросы, которые будут решаться в течение года, - пояснила Вера Подгузова.

Она отметила, что форум с каждым годом становится все более масштабным, и на этот раз в нем примут участие несколько губернаторов (в их числе главы Якутии и Югры), а также представители законодательной власти регионов. Вера Подгузова также напомнила, что головной офис банка продолжает переезд из Москвы в Ярославль, и потому региональный трек для ПСБ очень важен.

- Мы как банк, который представлен в каждом регионе нашей страны, понимаем проблематику того или иного региона и видим задачи, на которые нужно устремить свое внимание. Мы позиционируем себя как государственный финансовый институт, призванный развивать региональное присутствие, - отметила Вера Подгузова.

На пленарном заседании и панельных дискуссиях в рамках форума будут также обсуждаться вопросы развития высокотехнологических компаний, инвестиции, поддержка малого и среднего бизнеса.

Вера Подгузова отметила, что по мере развития малых и средних компаний технологического сектора возникает много вопросов, которые банк помогает решить. Среди них, например, — встраивание в кооперационные цепочки крупных корпораций.

Она также напомнила, что банк обслуживает крупные промышленные предприятия, которые производят в том числе и оборонную продукцию.

- И один из важных инструментов поддержки, когда такие гиганты включают в свои производственные кооперационные цепочки небольшие компании, разработавшие уникальную продукцию. Когда такие малые компании получают заказ, они начинают быстро расти и выходят на новый уровень, - пояснила Вера Подгузова.

Банк также помогает экспортным компаниям расширять рынки сбыта и проводить международные платежи.

- Международные платежи для многих компаний, которые осуществляют экспорт, это очень сложный вопрос, и наша дочерняя компания А7 эту задачу решила. Благодаря уникальному решению российские технологические компании смогли работать на разных рынках в дружественных юрисдикциях, более эффективно осуществлять там свою деятельность, - сказала Вера Подгузова.

На пресс-конференции Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», являющейся партнером форума, подчеркнула значимость взаимодействия бизнеса, науки и государства.

- Мы с ПСБ давно сотрудничаем по линии поддержки высокотехнологических компаний, для нас это ключевое направление. И наши наработки будут представлены на форуме, – сказала Наталья Попова.

По ее словам, 141 компания из 30 регионов страны на данный момент получила грантовую поддержку на сумму 22,7 млрд. рублей в рамках механизма «доращивания» поставщиков до уровня работы с заказчиками - крупными корпорациями.

- В реализации государственной программы "доращивания" отечественных предприятий до уровня требований крупных заказчиков используется механизм "Инновационного инжинирингового центра", входящего в экосистему «Иннопрактики». Уже сейчас поддержку программы получил 141 проект на 22,7 миллиардов рублей, объем совокупного спроса по поддержанным проектам составляет 443 миллиарда рублей. А совокупность спроса на те технологии, которые в рамках этой программы «доращивания» сейчас реализуются, составляет более 400 млрд рублей, - сообщила Наталья Попова. Она добавила, что программа «доращивания» на данный момент является одной из самых успешных по уровню возвратности.

На 1 вложенный государством рубль - 2,5 рубля возвращаются обратно в бюджет страны.

- Развитие высокотеха для нас является приоритетным, и нужно понимать, как будет отражаться на нем быстро меняющаяся среда. Доступ к дешевым деньгам был критичным для роста. Сейчас ставка снижается, но тем не менее деньги остаются дорогими, и насыщение высокотеха деньгами по-прежнему крайне важно, - пояснила Наталья Попова.

На пресс-конференции также поднималась тема финансовой грамотности населения. Как рассказала Вера Подгузова, банк использует целую экосистему инструментов, направленных на развитие финансовой культуры как среди частных лиц, так и среди представителей малого и среднего бизнеса, и системная работа в этом направлении уже приносит результаты.

Вера Подгузова также отметила, что проводимые ПСБ исследования и замеры инвестиционно-сберегательной активности населения в последнее время фиксируют рост доверия к банкам.

- Большая часть населения пользуется таким традиционным банковским продуктом, как вклады. При этом сегодня существует много других продуктов, в частности, инвестиционных, о которых все еще мало знают, а значит, надо и дальше более широко о них говорить, - заметила Вера Подгузова.