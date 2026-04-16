Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ обнародовало видеозаписи, на которых запечатлено уничтожение украинского военнослужащего, ставшего, можно сказать, очередным лауреатом премии Дарвина.

На опубликованных кадрах видно, как украинский боец, пытаясь избежать атаки ударного беспилотника, укрылся под опорой многотонного железнодорожного моста.

Украинский боевик спрятался от ударного дрона под опорой моста

Операторы FPV-дронов из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» показали, как они успешно поражают цели на различных участках специальной военной операции.

Отметим, что если ранее основное внимание уделялось уничтожению вражеской военной техники, то теперь в приоритете также живая сила противника.

Помимо эпизодов с ликвидацией нескольких украинских боевиков, на видео продемонстрировано уничтожение бронированной и автомобильной техники, включая ряд образцов иностранного производства.

Также зафиксированы удары по наземным робототехническим комплексам, минометному орудию, элементам систем связи, укрытиям, полевым складам, опорным пунктам и местам временной дислокации личного состава ВСУ. Кроме того, показано уничтожение различных дронов противника.

Российское оборонное ведомство уточняет, что часть уничтоженной украинской автомобильной техники предназначалась для переброски в пункты временной дислокации сил ВСУ на Белгородском направлении.