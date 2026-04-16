«Бронепоезд на запасном пути»: Владимир Потанин о суверенном ИИ, миллиардах для экономики и человеке в центре технологий

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

Сегодня, 16 апреля, в интервью каналу «Россия 24» глава «Норникеля» Владимир Потанин обозначил четкую позицию: Россия не просто участвует в глобальной гонке искусственного интеллекта — она обязана закрепиться в тройке лидеров. При этом главный риск, по его мнению, — не технологии сами по себе, а утрата человеческого в принятии решений.

Миллиарды от машинного обучения

Бизнесмен признает: в мире есть два безусловных лидера в развитии искусственного интеллекта — США и Китай. Но Россия, с его точки зрения, сегодня выглядит как «явный претендент на третье место». И это статус, который нельзя упустить. «Нам это третье место надо обязательно завоевать, — подчеркивает он. — И не допускать отрыва от на сегодняшний день двух лидирующих держав».

Владимир Потанин — не просто наблюдатель. В интервью он фактически выступает как амбассадор внедрения ИИ в тяжелой промышленности, а «Норникель» — как главный полигон для практического применения технологий.

Да, в отличие от банковского сектора, где Сбер и Яндекс считают эффект сотнями миллиардов, в промышленности цифры скромнее, но тоже существенны. «В случае Норильского никеля это уже десятки миллиардов, значимая для нашей компании сумма, — говорит Потанин. — К 2030-му году мы рассчитываем получать уже порядка 50 и более миллиардов рублей за счет применения технологии искусственного интеллекта».

Эти деньги складываются не из языковых моделей, а из вполне конкретных вещей. Еще с 2021 года на предприятиях датчики собирают сотни параметров по всей цепочке — от измельчения руды до флотации и плавки. ИИ обрабатывает температуру, давление, состав реагентов и выдает рекомендации. Человек такой объем данных учесть не может. Результат — рост извлечения металлов и экономия на реагентах.

Нобелевская премия и стекловолокно для Китая

Один из самых неожиданных примеров из интервью связан с фундаментальной наукой. Владимир Потанин напоминает: два года назад первую Нобелевскую премию с участием ИИ вручили за исследования структуры аминокислот и ДНК.

«Норникель» использовал те же подходы для изучения палладия. «Мы первые полтонны палладия отправили в Китай для производства стекловолокна, — рассказывает Потанин. — Оказалось, что свойства палладия помогают изменить в лучшую сторону свойства стекловолокна». В планах — воздействовать на кристаллическую решетку металла, чтобы получать заранее заданные свойства.

Ядерное сдерживание в «цифре»

Один из ключевых тезисов интервью касается суверенитета. Потанин четко разводит две сферы. Для критически важных областей — оборона, гостайна, безопасность, космос — нужен суверенный ИИ, который государство жестко контролирует. «Здесь как бы такой метод разумной достаточности, — объясняет он. — Немного знаете, на что похоже? На ядерное оружие сдерживания. Ядерное оружие никто не собирается применять, но, как говорится, бронепоезд у нас если что стоит на запасном пути».

Но распространять этот принцип на весь ИИ, по его мнению, бессмысленно и даже вредно. В мире уже 11 ведущих американских и 9 китайских языковых моделей. Отказываться от них — значит обречь себя на отставание. «Если мы не сможем применять их в своих разработках, то мы просто много потеряем и отстанем», — предупреждает предпринриматель. Он выступает за открытость и разделение труда, но с защищенным периметром. Государство, по его словам, может и должно заказывать ИИ-решения у частных компаний — как это уже происходит с импортозамещением ПО.

Не потерять человека

При всей технологической оптимистичности Потанин настаивает: главное — не потерять человека. Это не общая фраза, а личная позиция. «Искусственный интеллект не должен нас заменить, он должен нам помогать, — говорит он. — Я, например, не пользуюсь искусственным интеллектом, а стараюсь оставаться человеком, который может при помощи естественного интеллекта провести какой-то арбитраж разных позиций в своем бизнесе. Ну или даже в своей семье».

Он признается, что не просит нейросеть готовить ему тезисы для совещаний или интервью. Не потому, что это плохо, а в силу привычки к живому общению. Пандемийная удаленка стала для него откровением: «Какой бы искусственный интеллект не внедрили, все равно мы остаемся людьми, и человеческий аспект в принятии решений, я считаю, сохранится».

«Мечту нельзя зарегулировать»

Вопрос подготовки специалистов Потанин называет одним из ключевых для конкурентоспособности страны. Сейчас Россия еще в тройке стран с высоким кадровым потенциалом в ИИ, но удерживать позиции становится все сложнее. Он лично участвовал в создании Центрального университета и возглавил его попечительский совет.

Главная проблема — не только научить, но и удержать. Поскольку ученые – люди очень разборчивые. «Их одними только материальными условиями привлечь невозможно. Им еще нужна среда, в которой происходит эта работа, возможность мечтать, фантазировать, пробовать», — объясняет Потанин. И здесь снова выходит на тему регулирования: излишняя бюрократия, сертификация и реестры убьют инициативу. Крупные компании вроде «Норникеля» это выдержат, а маленькие стартапы — нет. «А вы знаете, мечту нельзя зарегулировать», — резюмирует он.

Подводя итог разговора, Потанин не называет конкретных цифр макроэффекта для страны. Но его прогноз звучит весомо: «Через некоторое время большая часть валового продукта страны, да и в мире, будет производиться с участием технологии искусственного интеллекта. Значительная часть ВВП будет производиться при помощи ИИ».

При этом Потанин видит задачу регуляторов не только в безопасности, но и в том, чтобы ИИ «не заняли человеческую нишу». Менять состав шихты? Пожалуйста. Прокладывать маршрут беспилотнику? Да. Но вопросы морали — за человеком. «Поскольку мы с вами разговариваем, — заключает он, — то есть надежда на то, что так и будет».