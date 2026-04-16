Зачем Европа так хочет войны с Россией: рассчитывают на «эффект Израиля» и избавление от проблем

Европа жаждет войны с Россией, накачивая Украину оружием Фото: REUTERS.

Минобороны России опубликовали список объектов за рубежом, где идет производство БПЛА для Украины. Это - список потенциальных целей. О чем уже было прямо сказано на высоком уровне.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с профессором Высшей школы экономики Маратом Башировым.

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ

- Список опубликован - дальше что?

- Это предупреждение - может прилететь, может приехать, а могут принести. Меня спросили: зачем европейцы так хотят войны с Россией? Я говорю – не все европейцы, а только крупные страны, элиты. Они хотят сделать ту же модель, которую реализовал Израиль.

- Какую модель?

- Израиль втянулся в войну, втянул туда США, и США теперь - лучший друг Израиля. Сейчас Штаты бодаются с Европой по экономическим, промышленным, энергетическим вопросам. Элиты европейские проигрывают. Вот они сидят и думают: о, у Израиля получилось, давайте и мы организуем что-нибудь с русскими плохое. Русские на нас наедут. И вот куда деваться американцам тогда? Они сразу прибегут - и будут нас спасать.

- В Европе всерьез на это надеются?

- Они рассчитывают, что Вашингтон перестанет их душить. Нефть подарит, газ подарит. Вот у них какая логика. И на этом фоне наше предупреждение - оно очень серьезное. Ребята, мы вообще готовы, если надо.

- И какая же война будет?

- Гибридная.

- Есть на это счет запись человека из Совбеза.

- Для меня стало открытием, что какое-то время назад Трамп скопировал подобный способ общения в интернете, вот эти резкие высказывания…

- Ну, это и во время первой каденции у него было.

- Сейчас это очень заметно. То есть, два ярких таких человека, которые делают такие заявления в Сети. Но с нашей стороны логика есть, а у американской, что называется, семь пятниц на неделе.

Европейские элиты хотят втянуть США в войну России и Европы Фото: REUTERS.

КТО ПЕРЕВЕРНЕТ ДОСКУ

- Было и специальное предупреждение от Марии Захаровой, в адрес прибалтийских стран. За последнее время уже два предупреждения.

- Не будет третьего. Третье предупреждение будет для тех, кому еще не принесли. А кому принесли - их уже предупреждать будет бессмысленно.

- А что будет?

- Я ожидаю военного переворота на Украине. Вот эти последние все инициативы Буданова* . Доску надо перевернуть. Просто другого способа нет. Когда ты переворачиваешь доску, с нее слетают фигуры. Вот эту украинскую доску надо перевернуть. Кто будет переворачивать? Думаю, что военные украинские.

- Разве лучше для нас станет после этого?

- Не знаю. Да, они там все гады, конечно. Но, вполне возможно, что, по крайней мере, они встанут и выйдут из Славянска и Краматорска. То, чего добиваемся мы и то, его добивается американская сторона.

ЧЕГО ХОТЯТ США

Трампу нужен энергетический союз с Россией Фото: REUTERS.

- Американская сторона еще чего-то добивается, кроме целей, которые перед ними стоят на Ближнем Востоке?

- Добивается. Трампу нужен с нами энергетический союз. Трамп хочет сделать ОПЕК++, где вторым плюсом будут Соединенные Штаты. Все, что происходит на Ближнем Востоке - это все продолжение энергополитики Трампа. В первую очередь, чтобы задушить экономику Европы.

- А странам ОПЕК это надо, чтобы вторым плюсом нарисовалась Америка?

- Нет. Им не надо. Но куда им деваться с подводной лодки? Они не могут сами себя защитить. Европа отказывается помогать. На кого опереться? Только на США.

- А разве американцы не являются уже вторым плюсом?

- Нет. Они на сегодня не участвуют в выработке вопросов, связанных с ценовой политикой и с объемами добычи. То, что они взяли Венесуэлу, они еще не освоили. Там же в Венесуэле тяжелая нефть, ее нужно добывать другими способами, во-первых. Во-вторых, мешать с американской нефтью и после этого вы можете выходить с какими-то объемами той нефти, которая требуется для химии. То, что добывают американцы у себя, из этого легко производить бензин, дизель, а вот для химии... Для химии - нет.

* - внесен в списорк террористов и экстремистов.

