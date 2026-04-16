Минобороны России опубликовало список стран и фирм, производящих ударные беспилотники для Украины. О чем говорит это сообщение?

Тут можно сделать сразу несколько выводов. Первый и самый главный: в Европе (для поставок в ВСУ) налажена крупная кооперация производства военных беспилотников и комплектующих к ним. Ясно, что все это делается для ударов по России, из-за чего Европа все больше становится прямым участником конфликта на Украине против Москвы. И задействует для этого свой военно-технический потенциал.

Понятно и другое: Украина своей сильно побитой в ходе СВО оборонкой не способна самостоятельно производить нужное количество дронов, потребность в которых постоянно возрастает.

А тут еще украинский ВПК постоянно под ударами российских ракет, бомб и дронов и вынужден сокращать выпуск «Лелек», «Лютых» и «Бобров» на своей территории. И переносить свои предприятия за рубеж (создавая их как «совместные»).

К тому же Россия в последние годы значительно (в десять раз) нарастила выпуск ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). А это приводит к серьезным потерям ВСУ в живой силе и боевой технике и удержанию российским войсками стратегической инициативы.

Потому цель создания такого «еврокооператива» и его филиалов - не допустить количественного и качественного преимущества России на поле боя. Выиграть у нее гонку в таком виде боевой техники. А заодно – вооружить Киев машинами для «чувствительных» ударов по объектам не только в тактической, но и стратегической глубине РФ.

Ну и какие же страны, по данным российского военного ведомства (и его разведки), участвуют в таком «кооперативе»? Это 8 стран: Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Чехия. И где же дислоцируются эти предприятия, примитивно прячущиеся под фальшивой личиной «филиалов украинских компаний». Но есть и такие, которые не скрывают лицо. Как говорится, пройдем по адресам.

В немецком Мюнхене расположены сразу два таких филиала «с типично украинскими названиями». Это «Эйрлоджикс» (Лерхенауэр-штрассе, 28) и «Да Винчи Авиа» (Феласкоштрассе, 10).

В Британии находятся три предприятия — «Файер пойнт» в Милденхолле (Вест-Роу-Роуд, 2) и «Хорайзон тех» в Лондоне и Лестере.

В прибалтийских странах — Латвии и Литве — «Терминал аутономи» (в Риге, на улице Латгалес, 462) и «Корт» (в Вильнюсе, на улице Даряус-ир-Гирено, 21А).

Кроме того, два предприятия находятся в Польше — ГП «Антонов» в Малеце (улица Войска Польского, 3) и «Укрспецсистемз» в Тарнуве (улица Яна Кохановского, 30).

Еще две компании - в нидерландском городе Хенгело (Хаксбергстрат, 71 и Опалстрат, 60).

В датском Стевринге на улице Остре-Алле, 6 находится предприятие «Корт».

А в чешской столице на предприятии «Девиро» производят украинский дрон-камикадзе «Булава».

И что же имеем в итоге? А то, что Европа пашет на Украину. Причем, не бесплатно. Но откуда деньги? Все оттуда же – из общего котла НАТО и Евросоюза. Плюс уворованные у России проценты от замороженных валютных резервов.

Прочитав этот текст, многие читатели наверняка подумают: да, это правильно, что наше Минобороны сделало такое жесткое заявление-предупреждение о «непредсказуемых последствиях» для тех стран Европы, которые производят ударные дроны для Украины. Ну а дальше что? Ну а если все это будет продолжаться без оглядки на Москву? И многие тысячи украинизированных евродронов будут и дальше убивать наших солдат, бомбить мирное население России? Да, делать жесткие предупреждения мы умеем, - и про красные линии, и про центры принятия решений. Но это всего лишь ритуальные слова. Может, пора уже начинать «лечить» те страны Европы, которые стали «тыловой оборонкой» Украины, а если еще прямее – участниками войны против России. Одними словами тут, боюсь, уже не поможешь. Хорошей «таблеткой для прозрения» для них могли бы стать «Орешники» (для начала - даже в безъядерном исполнении, как это было на Южмаше). Чем дольше мы затягиваем такое «лечение», тем больше наглеют враги. Мы давно научились говорить им правильные слова. Возможно, пришло время подкреплять их правильными действиями?

