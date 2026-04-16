Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS кардинально изменился после встречи с Солнцем: то, что оказалось под оболочкой, изрядно удивило ученых

Сближение с Солнцем не прошло для 3I/ATLAS даром. Фото: Giovanni Cancemi/Shutterstock/Fotodom

Свидание с Солнцем кардинально изменило облик межзвездной кометы 3I/ATLAS. Пришелец стал почти неотличим от комет-собратьев в Солнечной системе, сообщают японские исследователи. Эта загадочная трансформация коренным образом меняет наши представления о том, как устроены глубины Галактики. Статья ждет публикации в издании The Astrophysical Journal Letters.

СПЛОШНЫЕ АНОМАЛИИ

Когда комета 3I/ATLAS только появилась на окраинах Солнечной системы, исследователи сразу заметили, что она решительно отличается от комет внутри нашей планетной семьи.

Аномалии касались как химического состава, так и оптических характеристик. Пожалуй, главное отличие заключалось в том, что в 3I/ATLAS было очень много углекислого газа, и почти не было воды. Такая картина не характерна для «наших» комет. Они настолько «водянисты», что, как считается, насытили водой планеты, в том числе Землю. В популярной литературе вы встретите яркий образ: в любом стакане воды треть – принесли кометы. Пресловутая «лунная вода», которая – в виде льда – концентрируется около Южного полюса нашего естественного спутника, и за которую развернулась настоящая космическая гонка, тоже «дело рук» комет.

Помимо странного химического состава, исследователи отмечали другие особенности: 3I/ATLAS то краснел, то синел, то отращивал странный хвост, направленный в сторону от Солнца. Все это требовало объяснений. И гарвардский астроном Ави Леб его предложил: перед нами, заявил он, искусственный объект, присланный на разведку от другой звезды. Правда, потом он поменял точку зрения: комета-то сама по себе настоящая, но на ней кто-то «сидит». Взяли, оседлали, полетели. Дешево и сердито.

Позицию Леба приняли, мягко говоря, далеко не все. Но что ей противопоставить? Японские астрономы, работающие на громадном наземном телескопе Субару, решили посмотреть, как поменялся химический состав кометы после свидания с Солнцем. Сама комета уже далеко за орбитой Юпитера и почти не видна. Так что обрабатывали прошлогодние данные.

СОРВАЛО ОБОЛОЧКУ

Оказалось, что сближение с Солнцем не прошло для 3I/ATLAS даром. Ее химический состав радикально поменялся. Воды стало больше, а углекислого газа существенно меньше. Таким образом, межзвездная комета преобразилась, и стала почти неотличимой от наших, «домашних» комет.

Важно, что изменения в химическом составе шли синхронно с причудами во внешнем виде. Все эти «покраснения» и «посинения» четко увязаны с химией кометы. И это говорит вот о чем.

Солнце, изжарив 3I/ATLAS, сорвало с кометы оболочку, богатую углекислым газом, и бедную водой. Под этой оболочкой оказалось вполне себе привычное кометное ядро. Таким образом, межзвездный гость оказался не таким уж аномальным, только «припудренным» аномалиями.

Что это меняет в нашем понимании мира? Очень многое.

Когда комета 3I/ATLAS только появилась на окраинах Солнечной системы, исследователи сразу заметили, что она решительно отличается от комет внутри нашей планетной семьи. Фото: NASA/ESA/Keystone Press Agency/Global Look Press

ПРИЧУДЫ ПУСТОТЫ

Астрономы рассматривали 3I/ATLAS как «моментальную фотографию» тех условий, что господствовали у какой-то другой звезды в момент формирования кометы. Молчаливо предполагалось, что комета, как родилась, и как ее по непонятным причинам вытолкало из иной звездной системы, с тех пор не менялась. А что ей меняться-то? Межзвездная среда, через которую она следовала, мол, пуста.

Значит, та, иная звездная система по каким-то причинам радикально отличается от Солнечной системы. Пытаясь примирить аномалии друг с другом, астрономы договорились до того, что 3I/ATLAS неимоверно стара, чуть ли не ровесница Галактики (а то и Вселенной).

Теперь мы понимаем, что это не так. Видимо, та, другая звездная система похожа на нашу, и производит примерно такие же кометы, богатые водой. А вот межзвездная среда отнюдь не пуста. Именно там комета «припудрилась» слоем, содержащим углекислый газ. Она как будто «загорела», но не от света звезд, а от межгалактической тьмы. Солнце содрало «загар», и обнажилась суть.

ПОЛЕТИМ ЛИ К ЗВЕЗДАМ

Все это предельно неожиданно, и вот почему. Несмотря на то, что «пустота» в Галактике темна и не видна, астрономы полагали, что неплохо с ней знакомы. Во-первых, тут и там «пустоту» подсвечивают звезды, и мы можем разобраться, что в ней, в пустоте, заключено. Во-вторых, свет тех же звезд проходит через галактическую среду, искажается, что позволяет выносить суждения о собственно среде. Теперь выяснилось, что, несмотря на эти хитрые методы наблюдений, мы о «пустоте» толком ничего не узнали.

А это ставит под вопрос гипотетические межзвездные миссии. Молчаливо предполагалось, что земной зонд полетит себе и полетит. Теперь понятно: ему придется продираться через довольно агрессивную среду. Которая его может и испортить. Может, поэтому к нам со звезд пока никто и не прилетал?

Легендарный Ави Леб никак не прокомментировал эти новости. Судя по его блогу, его теперь больше интересует миссия «Артемида 2». Похоже, он смирился с тем, что 3I/ATLAS оказалась просто чужой кометой, а его экстравагантная гипотеза «не выстрелила».

КСТАТИ

Воды в 3I/ATLAS очень много. Об этом сообщает команда исследователей, наблюдавшая комету с помощью аппарата Jupiter Icy Moons Explorer – он сейчас направляется к Юпитеру, и по дороге, в конце прошлого года, обозрел и комету. В те моменты комета, разогретая Солнцем, исторгала столько воды, что за 20 минут могла бы наполнить до краев стандартный олимпийский бассейн (2,5 миллиона литров). Сложилось впечатление, что комета до нас у иных звезд толком и не была, и охотно отдала ту воду, что унесла из родительской звездной системы. А вот что это была за система, и когда родилась загадочная гостья, никто толком не знает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

