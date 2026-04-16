Безвозмездная сдача крови как традиция: почему Петербург остаётся флагманом донорского движения России

Донорство как норма жизни

Сегодня донорство в Петербурге — не подвиг, а норма. 110 095 донаций, совершённых в 2025 году, стали безвозмездными, а средняя частота сдачи на одного донора составила 2,1 раза в год. Городская служба крови, представленная Станцией переливания крови и девятью отделениями при стационарах, обеспечивает компонентами крови более 80 медицинских организаций, ежегодно помогая свыше 50 тысячам пациентов.

«Быть донором — значит бескорыстно помогать людям, отдавать другим частичку себя. Это черта, свойственная ленинградцам-петербуржцам, ярко проявилась в годы блокады. Жители города, не жалея себя, сдали 144 тонны крови, особенно высоко ценившейся на фронте. Сегодня тысячи горожан всё так же готовы сдавать кровь и костный мозг ради сохранения здоровья и спасения жизни других, совершенно незнакомых людей. Город последовательно поддерживает развитие донорства. Вовлекает медицинские учреждения, образовательные организации, работодателей и общественные объединения. Служба крови Северной столицы — в числе крупнейших и наиболее технически оснащённых в нашей стране», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов историческую преемственность донорства.

Количество желающих сдать кровь превышает потребности

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства крови Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, почетный донор России и Санкт-Петербурга Станислав Давыдов отметил, что за успехами в развитии донорства стоит реальная, системная практическая работа органов государственной исполнительной и законодательной власти. Это и приведение в порядок нормативных документов и работа Совета по вопросу донорства крови и компонентов при правительстве Санкт-Петербурга, где принимаются главные решения по развитию службы крови в городе. В Северной столице функционируют 18 районных донорских советов. Здесь планируются мероприятия по развитию донорского движения на своих территориях. И, конечно, важное значение имеет высокая активность горожан, которые откликаются на призывы приходить в учреждения службы крови.

«Сегодня количество желающих сдать кровь превышает имеющиеся потребности. Это очень хорошая тенденция. Потому что из десяти суперздоровых людей мы можем выбрать супер-суперздоровых доноров», - пояснил Станислав Давыдов.

У молодёжи в первую очередь вызывает отклик помощь людям — даже компенсацию на питание многие передают нуждающимся, хотя в Службе крови советуют тратить её на восстановление сил.

Огромной популярностью пользуются выездные дни донора, особенно в университетах и отдалённых районах мегаполиса — Кронштадтском, Петродворцовом, Курортном.

Знаковые события — выездные торжественные церемонии награждения почётных доноров. 29 апреля такое мероприятие пройдёт в музее обороны и блокады Ленинграда — награды получат более 50 человек. Уже третий год по поручению вице-губернатора Бориса Михайловича Пиотровского подобные мероприятия проводятся в лучших учреждениях культуры — Петропавловской крепости, Ленинградском зоопарке, Мариинском дворце. Доноры приходят с семьями, после вручения наград для них проводят уникальные экскурсии. Это остаётся в сердце каждого и становится важной пропагандой донорства среди родных и детей.

Прорыв в донорстве костного мозга

Санкт-Петербург стоит у истоков российской системы донорства костного мозга: здесь в 1991 году были проведены первые в стране аллогенные трансплантации у детей, а НИИ им. Р.М. Горбачевой стал базовой площадкой для создания Национального регистра (2013) и по сей день администрирует единую базу данных фенотипов, объединяющую все региональные регистры России.

А в прошлом году в донорстве костного мозга зафиксирован настоящий прорыв. Количество образцов, переданных из Санкт-Петербурга в Федеральный регистр доноров костного мозга, выросло вдвое, достигнув 10 тысяч. Тридцать три петербуржца уже стали реальными донорами стволовых клеток, подарив шанс на жизнь конкретным пациентам. Это требует редчайшего генетического совпадения — всего один шанс на 10 тысяч.

В 2025 году в городе впервые прошла церемония награждения состоявшихся доноров костного мозга. Более 50 жителей получили медали ФМБА России «За содействие донорскому движению». Попасть в Федеральный регистр в Санкт-Петербурге можно в двух учреждениях — Российском НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА и Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова. На сегодняшний день регистр насчитывает почти 500 тысяч потенциальных доноров по всей России, а вероятность найти совместимого донора достигает 97 процентов.

Никита Пахарьков, главный инспектор – судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Отделения специального назначения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу – один из доноров-добровольцев.

Он пояснил, что впервые услышал о Федеральном регистре во время экскурсии в НИИ гематологии и трансфузиологии – там настолько впечатляюще рассказали о системе помощи, что сразу решил вступить.

«Как регулярный донор крови, особого волнения не испытывал – для меня это естественное продолжение практики помощи», – добавил наш герой.

Когда ему позвонили и сообщили о совпадении – искренне обрадовался! Ведь это редкий шанс довести важное дело до результата.

«Реципиенту желаю, конечно, полного выздоровления – и чтобы после всех испытаний его ждала по-настоящему насыщенная, яркая жизнь. Если он будет не против – с удовольствием познакомился бы. Интересно же, кому твоя помощь подарила второе дыхание!» – поделился своими чувствами Никита.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В прошлом году 33 петербуржца стали реальными донорами стволовых клеток, а более 50 человек получили медали ФМБА «За содействие донорскому движению». С вопросом, насколько показательны эти цифры для города и что значит для человека осознать, что его генетический материал подошел конкретному пациенту, мы обратились к заведующей ОПК клиники ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России Елизавете Ким.

— 33 донора - это не просто статистика, а 33 спасённые жизни, 33 истории надежды, которые стали возможны благодаря отзывчивости петербуржцев. Каждая из этих трансплантаций — огромное событие как для пациента, так и для донора. Осознать, что твои стволовые клетки дали шанс на жизнь совершенно незнакомому человеку — это высшая степень гражданской солидарности и настоящий человеческий подвиг, а вручение медалей «За содействие донорскому движению» — это признание вклада не только самих доноров, но и всех, кто помогает развивать это благородное направление медицины. Для нашего города такие показатели — свидетельство высокого уровня социальной ответственности и милосердия.

Особо подчеркну, сегодня Федеральный регистр доноров костного мозга, созданный 1 сентября 2022 года Федеральным медико-биологическим агентством, — это ключевой национальный инструмент спасения жизней. Он позволяет обеспечивать помощь пациентам внутри страны, сокращая зависимость от международных баз.

Мы гордимся тем, что Санкт-Петербург вносит значительный вклад в развитие донорского движения России, и призываем всех, кто ещё не стал потенциальным донором, присоединиться к этой важной миссии.

География донорства: все районы Петербурга, более 250 организаций

Донорское движение охватывает весь город. Только в 2025 году Службой крови Санкт-Петербурга организовано 443 выездных дня донора в более чем 250 организациях разной формы собственности. Среди участников — Администрация Петербурга, Законодательное Собрание, РЖД, метрополитен, Горэлектротранс, крупные банки, операторы связи и ведущие университеты. Акции прошли во всех 18 районах, включая молодёжные форматы с зонами отдыха, донорские мероприятия для педагогов во время каникул и регулярные сборы для сотрудников МВД и МЧС.

Научные факты о пользе сдачи крови

В Северной столице проживает 19 468 Почётных доноров России, в том числе, 2 585 удостоенных звания «Почётный донор СССР», и 7 347 обладателей знака «Почётный донор Санкт-Петербурга». В 2025 году к званию Почётный донор России представлены 801 житель мегаполиса. Почётными донорами Санкт-Петербурга стали 1 262 человека. Для получения федерального знака необходимо совершить не менее 40 безвозмездных донаций, для городского — не менее двух десятков.

Научно доказано, что сдача крови объёмом до 500 мл безвредна и даже полезна. Периодические донации оказывают стимулирующее воздействие на организм.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2025 году медики заготовили 75 622 литра цельной крови, из них силами Городской станции — более 35 тысяч литров, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Также произведено 31 226 литров эритроцитсодержащих сред, 70 320 доз тромбоцитного концентрата и 5 800 доз криопреципитата.

Календарь донорских событий

14 апреля в Санкт-Петербурге стартовала двухнедельная программа, приуроченная к Неделе популяризации донорства крови и костного мозга, а также к Национальному дню донора крови в России, который страна отметит 20 апреля.

В понедельник в рамках акции первыми кровь сдали фанаты и сотрудники хоккейного клуба СКА. Донорская акция также прошла для студентов и преподавателей Петровского колледжа. 17 апреля Дни донора организуют в молодёжном центре «Лигово» (Красносельский район) и в волонтёрском центре РЖД «Добростудия» на Московском вокзале. Утром 18 апреля в парке 300-летия Петербурга состоится «Донорский забег», в котором примут участие 300 человек. 20 апреля, в Национальный день донора, кровь в Невской Ратуше смогут сдать студенты ИТМО и государственные служащие. Далее эстафету примут Приморский (21 апреля), Невский (22 апреля) и Колпинский (23 апреля) районы. 23–24 апреля донорами станут студенты и преподаватели СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Программа Недели популяризации донорства насыщена различными мероприятиями. Но это не значит, что сдача крови и её компонентов проходит в Санкт-Петербург исключительно в виде отдельных акций. Город выстроил систему, где ежедневная помощь стала естественной и почетной.